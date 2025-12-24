ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Γκύζη και Παιανία

Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στους νεκρούς από την συντριβή του Falcon 50 στην Τουρκία όπου σκοτώθηκε ο Λίβυος στρατηγός
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Άγκυρα

Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στους νεκρούς από την συντριβή του Falcon 50 στην Τουρκία όπου σκοτώθηκε ο Λίβυος στρατηγός

Οκτώ νεκροί συνολικά, ανάμεσά τους ο Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ Χαντάντ - Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα - Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες

Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στους νεκρούς από την συντριβή του Falcon 50 στην Τουρκία όπου σκοτώθηκε ο Λίβυος στρατηγός
106 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα διάσταση στην αεροπορική τραγωδία με το Falcon 50 που συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα  και σκοτώθηκε μεταξύ άλλων ο Λίβυος στρατηγός , Μοχάμεντ Αλ Χαντάντ, δίνει η πληροφορία ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρισκόταν Ελληνίδα αεροσυνοδός. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο πλήρωμα του ιδιωτικού τζετ περιλαμβανόταν η Μαρία Παππά.

Συνολικά, από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι: ο στρατηγός Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ Χαντάντ, τέσσερις ακόμη Λίβυοι αξιωματούχοι και τρία μέλη του πληρώματος. Μεταξύ των μελών του πληρώματος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν οι Denis Pourtau, Antony Tangarpriganin και η Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το αεροσκάφος, που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ Χαντάντ, συνετρίβη το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου 2025, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα στην Άγκυρα, με προορισμό την Τρίπολη. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το Falcon 50 απογειώθηκε στις 20:17 και περίπου 16 λεπτά αργότερα το πλήρωμα ανέφερε ηλεκτρική βλάβη, εκπέμποντας σήμα SOS και ζητώντας επείγουσα επιστροφή για προσγείωση.

Κατά τη διάρκεια της καθόδου, στις 20:36, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ και χάθηκε κάθε επικοινωνία. Ακολούθησαν έρευνες, οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό των συντριμμιών, χωρίς να βρεθούν επιζώντες.

Η κυβέρνηση της Τρίπολης επιβεβαίωσε τον θάνατο όλων των επιβαινόντων και έκανε λόγο για ηλεκτρική βλάβη ως την αιτία που οδήγησε στο δυστύχημα, επισημαίνοντας ότι θα ακολουθήσει πλήρης διερεύνηση των συνθηκών της συντριβής.

Κλείσιμο


Η λιβυκή στρατιωτική αντιπροσωπεία επέστρεφε στην Τρίπολη έπειτα από αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου ο στρατηγός αλ Χαντάντ είχε συναντήσεις με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν σε λόφο, δύο χιλιόμετρα από το χωριό Κεσικαβάκ, στην περιοχή της Χαϊμάνα, νότια της Άγκυρας. Μετά την πρόσκρουση στο έδαφος προκλήθηκε πυρκαγιά. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια έντονη λάμψη που θεωρείται ότι σχετίζεται με την πτώση του αεροσκάφους.


106 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.

Οι ταινίες που φέρνουν τα Χριστούγεννα στην οθόνη σου

Αποκλειστικός προορισμός το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS, με περισσότερες από 130 κινηματογραφικές επιλογές και 4 back-2-back προβολές καθημερινά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης