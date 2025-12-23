Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου στο Γκίσεν, τέσσερις τραυματίες, δείτε βίντεο
Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου στο Γκίσεν, τέσσερις τραυματίες, δείτε βίντεο
Συνελήφθη ένας 32χρονος Αζερμπαϊτζανός οδηγός, ο οποίος αρχικά συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα και στη συνέχεια κατέληξε στη στάση λεωφορείου
Συναγερμός σήμανε χθες (22/12) το απόγευμα στο Γκίσεν της 'Εσσης στη Γερμανία, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου τραυματίζοντας τέσσερα άτομα.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, όλα έγιναν όταν ένας 32χρονος Αζερμπαϊτζανός οδηγός συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα που κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση.
Ωστόσο, παρά τη σύγκρουση, ο άνδρας συνέχισε την πορεία του και έπεσε πάνω σε μια στάση λεωφορείου, όπου βρίσκονταν πολλά άτομα.
Τρία άτομα μεταξύ των οποίων και ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα, υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε πιο σοβαρά.
Ο 32χρονος συνέχισε την πορεία του αλλά λίγο αργότερα συνελήφθη από την Αστυνομία.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Έσσης, Roman Poseck (CDU), θεωρεί απίθανο το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο περιστατικό να συνδέεται «πολιτικό ή ακόμη και τρομοκρατικό κίνητρο». «Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, φαίνεται πιθανό ότι η αιτία της συμπεριφοράς του οδηγού είναι κάποια ασθένεια», τόνισε.
«Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο σοβαρός τραυματισμός του ατόμου που επλήγη περισσότερο δεν προκλήθηκε από σκόπιμη πρόσκρουση, αλλά από σύγκρουση με άλλο όχημα», σημείωσε ο υπουργός, ενώ δεν είναι σαφές εάν ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.
Η κρατική κυβέρνηση εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους τραυματίες και τους συγγενείς τους. «Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, αυτό το περιστατικό μας συγκινεί ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό», δήλωσε ο Poseck.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, όλα έγιναν όταν ένας 32χρονος Αζερμπαϊτζανός οδηγός συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα που κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση.
Ωστόσο, παρά τη σύγκρουση, ο άνδρας συνέχισε την πορεία του και έπεσε πάνω σε μια στάση λεωφορείου, όπου βρίσκονταν πολλά άτομα.
Τρία άτομα μεταξύ των οποίων και ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα, υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε πιο σοβαρά.
Ο 32χρονος συνέχισε την πορεία του αλλά λίγο αργότερα συνελήφθη από την Αστυνομία.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Έσσης, Roman Poseck (CDU), θεωρεί απίθανο το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο περιστατικό να συνδέεται «πολιτικό ή ακόμη και τρομοκρατικό κίνητρο». «Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, φαίνεται πιθανό ότι η αιτία της συμπεριφοράς του οδηγού είναι κάποια ασθένεια», τόνισε.
Η Αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και διεξήγαγε έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.
Gießen: Auto rast in Bushaltestelle bei #Weihnachtsmarkt – Verletzte— StRiWi (@CStRiWi) December 22, 2025
In #Gießen in Hessen ist ein 32-jähriger Mann aus Aserbaidschan am Montagnachmittag in eine Bushaltestelle nahe einem Weihnachtsmarkt gefahren und hat dabei 3 Menschen verletzt, einen von ihnen schwer. pic.twitter.com/QxDOqS5w9J
«Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο σοβαρός τραυματισμός του ατόμου που επλήγη περισσότερο δεν προκλήθηκε από σκόπιμη πρόσκρουση, αλλά από σύγκρουση με άλλο όχημα», σημείωσε ο υπουργός, ενώ δεν είναι σαφές εάν ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.
Η κρατική κυβέρνηση εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους τραυματίες και τους συγγενείς τους. «Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, αυτό το περιστατικό μας συγκινεί ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό», δήλωσε ο Poseck.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα