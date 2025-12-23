Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου στο Γκίσεν, τέσσερις τραυματίες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Στάση λεωφορείου Τραυματίες Αυτοκίνητο Αστυνομία Σύλληψη

Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου στο Γκίσεν, τέσσερις τραυματίες, δείτε βίντεο

Συνελήφθη ένας 32χρονος Αζερμπαϊτζανός οδηγός, ο οποίος αρχικά συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα και στη συνέχεια κατέληξε στη στάση λεωφορείου

Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου στο Γκίσεν, τέσσερις τραυματίες, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε χθες (22/12) το απόγευμα στο Γκίσεν της 'Εσσης στη Γερμανία, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου τραυματίζοντας τέσσερα άτομα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, όλα έγιναν όταν ένας 32χρονος Αζερμπαϊτζανός οδηγός συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα που κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση.

Ωστόσο, παρά τη σύγκρουση, ο άνδρας συνέχισε την πορεία του και έπεσε πάνω σε μια στάση λεωφορείου, όπου βρίσκονταν πολλά άτομα.



Τρία άτομα μεταξύ των οποίων και ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα, υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε πιο σοβαρά.

Ο 32χρονος συνέχισε την πορεία του αλλά λίγο αργότερα συνελήφθη από την Αστυνομία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Έσσης, Roman Poseck (CDU), θεωρεί απίθανο το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο περιστατικό να συνδέεται «πολιτικό ή ακόμη και τρομοκρατικό κίνητρο». «Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, φαίνεται πιθανό ότι η αιτία της συμπεριφοράς του οδηγού είναι κάποια ασθένεια», τόνισε.

Κλείσιμο
Η Αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και διεξήγαγε έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

«Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο σοβαρός τραυματισμός του ατόμου που επλήγη περισσότερο δεν προκλήθηκε από σκόπιμη πρόσκρουση, αλλά από σύγκρουση με άλλο όχημα», σημείωσε ο υπουργός, ενώ δεν είναι σαφές εάν ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Η κρατική κυβέρνηση εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους τραυματίες και τους συγγενείς τους. «Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, αυτό το περιστατικό μας συγκινεί ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό», δήλωσε ο Poseck.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης