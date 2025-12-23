Πόλεμος στην Ουκρανία: Πέντε νεκροί, μεταξύ τους ένα τετράχρονο παιδί, από τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο
«Αυτό το ρωσικό χτύπημα στέλνει ένα εξαιρετικά καθαρό μήνυμα για τις προτεραιότητες της Ρωσίας, έγινε μια επίθεση ουσιαστικά εν μέσω διαπραγματεύσεων» είπε ο Ζελένσκι
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα τετράχρονο παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα σε μαζικό ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Αυτό το ρωσικό χτύπημα στέλνει ένα εξαιρετικά καθαρό μήνυμα για τις προτεραιότητες της Ρωσίας. Έγινε μια επίθεση ουσιαστικά εν μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό αυτού του πολέμου», δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram.
Ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τους Δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα.
Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους για να πλήξει τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα σε νυχτερινές επιθέσεις σήμερα.
Η ίδια δήλωσε μέσω Telegram ότι ενεργειακές υποδομές στο δυτικό τμήμα της χώρας ήταν αυτές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές.
Σύμφωνα με τις εκθέσεις, το τετράχρονο παιδί σκοτώθηκε στην κεντρική περιφέρεια Ζίτομιρ, ένας άνθρωπος στο Χμελνίτσκι στη δυτική Ουκρανία και ένας ακόμα έξω από το Κίεβο, όπου σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι είχε επιτεθεί σε ουκρανικές ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές και κατέλαβε δύο χωριά κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Κίεβο, που συχνά αμφισβητεί τις ρωσικές αναφορές περί εδαφικών κερδών.
Η Μόσχα έχει εντείνει τα πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας σε μια προσπάθεια να κλιμακώσει την πίεση στο Κίεβο καθώς προσπαθεί να αλλάξει τους όρους της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ ειρηνευτικής συμφωνίας. Η Ουκρανία έχει στοχοθετήσει τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές.
Ουκρανική επίθεση με drone στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στη περιφέρεια Σταβρόπολ στη νότια Ρωσία, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Βλαντίμιρ Βλαντιμίροφ. Οι αρχές ανέφεραν επίσης πυρκαγιά σε αγωγό μεταφοράς πετρελαίου στο λιμάνι Ταμάν στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, λέγοντας ότι κατασβήστηκε.
Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 635 drones και 38 πυραύλους, η πλειονότητα των οποίων καταρρίφθηκε.
Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας δήλωσε ότι σε όλες τις περιφέρειες έγιναν έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης, προσθέτοντας ότι σχεδόν όλοι οι καταναλωτές στις περιφέρειες Ρίβνε, Τερνόπιλ και Χμελνίτσκι ήταν χωρίς ρεύμα νωρίς σήμερα. Ενεργειακές υποδομές και υποδομές κρίσιμης σημασίας υπέστησαν ζημιές στις περιφέρειες Τσερνίχιβ, Λβιβ και Οδησσού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Since last night, Russia has been carrying out a massive attack on Ukraine – primarily targeting our energy sector and civilian infrastructure, essentially the entire infrastructure of daily life. Over 650 drones have already been launched, a significant number of them “shaheds.”… pic.twitter.com/mbmt2nFyDT— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2025
