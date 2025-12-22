Ιαπωνία: Πράσινο φως για την επαναλειτουργία του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο

Ο πυρηνικός αντιδραστήρας στην περιφέρεια Νιιγκάτα ήταν ένας από τους 54 που τέθηκαν εκτός λειτουργίας μετά τον σεισμό και το τσουνάμι του 2011 - Ανησυχία των κατοίκων που φοβούνται «νέα Φουκουσίμα»





Ο πυρηνικός σταθμός Kashiwazaki-Kariwa, που βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο, ήταν ένας από τους 54 αντιδραστήρες που τέθηκαν εκτός λειτουργίας μετά τον σεισμό και το τσουνάμι του 2011, τα οποία οδήγησαν στην κατάρρευση του σταθμού στη Φουκουσίμα, στο χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα παγκοσμίως μετά το Τσερνόμπιλ.



Tokyo Electric Power Co (TEPCO), της εταιρείας που διαχειριζόταν και τον σταθμό της Φουκουσίμα.







Χιντέγιο Χαναζούμι, ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ της επανεκκίνησης του σταθμού τον προηγούμενο μήνα, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την επαναλειτουργία του.



«Πρόκειται για ένα ορόσημο, αλλά δεν είναι το τέλος», δήλωσε ο Χαναζούμι μετά την ψηφοφορία. «Δεν υπάρχει τέλος όταν μιλάμε για τη διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων της Νιιγκάτα».



Παρά τη στήριξη των βουλευτών, η τελευταία συνεδρίαση της συνέλευσης για το έτος ανέδειξε τις έντονες διαιρέσεις στην τοπική κοινωνία, ακόμη και μπροστά στην προοπτική νέων θέσεων εργασίας και χαμηλότερων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. «Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από μια πολιτική διευθέτηση που αγνοεί τη βούληση των κατοίκων της Νιιγκάτα», δήλωσε μέλος της συνέλευσης που αντιτίθεται στην επανεκκίνηση, λίγο πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.



Κλείσιμο «No Nukes», «Όχι στην επανεκκίνηση του Kashiwazaki-Kariwa» και «Στηρίξτε τη Φουκουσίμα», διαμαρτύρονταν στο κρύο. «Είμαι πραγματικά θυμωμένος από τα βάθη της καρδιάς μου», δήλωσε στο Reuters ο 77χρονος Kenichiro Ishiyama. «Αν συμβεί κάτι στο εργοστάσιο, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πληρώσουμε το τίμημα».



Η TEPCO εξετάζει την επανεκκίνηση του πρώτου από τους επτά αντιδραστήρες του σταθμού στις 20 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK. Η συνολική ισχύς του Kashiwazaki-Kariwa ανέρχεται σε 8,2 γιγαβάτ, ικανή να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης εκατομμυρίων νοικοκυριών. Το σχέδιο προβλέπει την επαναλειτουργία μιας μονάδας ισχύος 1,36 GW το επόμενο έτος και μιας ακόμη αντίστοιχης μονάδας γύρω στο 2030.



«Παραμένουμε απόλυτα δεσμευμένοι στο να μην επαναληφθεί ποτέ ένα τέτοιο ατύχημα και στο να διασφαλίσουμε ότι οι κάτοικοι της Niigata δεν θα ζήσουν ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της TEPCO Μασακάτσου Νακάτα, αποφεύγοντας να σχολιάσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα.



Η είδηση είχε και άμεσο χρηματιστηριακό αντίκτυπο, καθώς η μετοχή της TEPCO έκλεισε με άνοδο 2% στο Τόκιο, ξεπερνώντας τον ευρύτερο δείκτη Nikkei, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 1,8%.



Ιαπωνία έκανε το τελευταίο και καθοριστικό βήμα για την επαναλειτουργία του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο, έπειτα από περιφερειακή ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας μια ιστορική καμπή στην επιστροφή της χώρας στην πυρηνική ενέργεια σχεδόν 15 χρόνια μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα.Ο πυρηνικός σταθμόςπου βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο, ήταν ένας από τους 54 αντιδραστήρες που τέθηκαν εκτός λειτουργίας μετά τον σεισμό και το τσουνάμι του 2011, τα οποία οδήγησαν στην κατάρρευση του σταθμού στη Φουκουσίμα, στο χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα παγκοσμίως μετά τοΈκτοτε, η Ιαπωνία έχει επανεκκινήσει 14 από τους 33 αντιδραστήρες που παραμένουν τεχνικά λειτουργικοί, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να μειώσει την εξάρτησή της από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Το Kashiwazaki-Kariwa θα είναι ο πρώτος σταθμός που επανέρχεται σε λειτουργία υπό τη διαχείριση της, της εταιρείας που διαχειριζόταν και τον σταθμό της Φουκουσίμα.Τη Δευτέρα, η τοπική συνέλευση της νομαρχίας της Νιιγκάτα ενέκρινε ψήφο εμπιστοσύνης προς τον κυβερνήτηο οποίος είχε ταχθεί υπέρ της επανεκκίνησης του σταθμού τον προηγούμενο μήνα, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την επαναλειτουργία του.«Πρόκειται για ένα ορόσημο, αλλά δεν είναι το τέλος», δήλωσε ομετά την ψηφοφορία. «Δεν υπάρχει τέλος όταν μιλάμε για τη διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων της Νιιγκάτα».Παρά τη στήριξη των βουλευτών, η τελευταία συνεδρίαση της συνέλευσης για το έτος ανέδειξε τις έντονες διαιρέσεις στην τοπική κοινωνία, ακόμη και μπροστά στην προοπτική νέων θέσεων εργασίας και χαμηλότερων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. «Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από μια πολιτική διευθέτηση που αγνοεί τη βούληση των κατοίκων της Νιιγκάτα», δήλωσε μέλος της συνέλευσης που αντιτίθεται στην επανεκκίνηση, λίγο πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.Έξω από το κτίριο, περίπου 300 διαδηλωτές, κρατώντας πανό με συνθήματα όπωςκαιδιαμαρτύρονταν στο κρύο. «Είμαι πραγματικά θυμωμένος από τα βάθη της καρδιάς μου», δήλωσε στοο 77χρονος«Αν συμβεί κάτι στο εργοστάσιο, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πληρώσουμε το τίμημα».Η TEPCO εξετάζει την επανεκκίνηση του πρώτου από τους επτά αντιδραστήρες του σταθμού στις 20 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. Η συνολική ισχύς του Kashiwazaki-Kariwa ανέρχεται σε 8,2 γιγαβάτ, ικανή να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης εκατομμυρίων νοικοκυριών. Το σχέδιο προβλέπει την επαναλειτουργία μιας μονάδας ισχύος 1,36 GW το επόμενο έτος και μιας ακόμη αντίστοιχης μονάδας γύρω στο 2030.«Παραμένουμε απόλυτα δεσμευμένοι στο να μην επαναληφθεί ποτέ ένα τέτοιο ατύχημα και στο να διασφαλίσουμε ότι οι κάτοικοι της Niigata δεν θα ζήσουν ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος τηςαποφεύγοντας να σχολιάσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα.Η είδηση είχε και άμεσο χρηματιστηριακό αντίκτυπο, καθώς η μετοχή της TEPCO έκλεισε με άνοδο 2% στο Τόκιο, ξεπερνώντας τον ευρύτερο δείκτη, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 1,8%.

Παράλληλα, η TEPCO έχει δεσμευθεί να επενδύσει 100 δισ. γεν (641 εκατ. δολάρια) στη νιιγκάτα την επόμενη δεκαετία, επιχειρώντας να κερδίσει τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ωστόσο, έρευνα της νομαρχίας τον Οκτώβριο έδειξε ότι το 60% των κατοίκων θεωρεί πως οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση δεν έχουν ακόμη καλυφθεί, ενώ σχεδόν το 70% δηλώνει ανήσυχο για τη διαχείριση του σταθμού από την TEPCO.



Η ψηφοφορία της Δευτέρας θεωρείται το τελευταίο εμπόδιο πριν από την επανεκκίνηση του πρώτου αντιδραστήρα, ο οποίος εκτιμάται ότι θα αυξήσει την ηλεκτροπαραγωγή στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο κατά 2%. Η πρωθυπουργός Σανάε Ταϊκάτσι έχει στηρίξει τις πυρηνικές επανεκκινήσεις, επικαλούμενη την ενεργειακή ασφάλεια και το υψηλό κόστος των εισαγόμενων καυσίμων, τα οποία καλύπτουν το 60% έως 70% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.



Παρά τη μείωση του πληθυσμού, η Ιαπωνία αναμένει αύξηση της ενεργειακής ζήτησης τα επόμενα χρόνια, λόγω της ανάπτυξης ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων για τεχνητή νοημοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση έχει θέσει στόχο τον διπλασιασμό της συμμετοχής της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, στο 20% έως το 2040.