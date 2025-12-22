Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Οχάιο: Ύποπτος για κλοπή σε κατάστημα τράβηξε όπλο και πάτησε τη σκανδάλη δύο φορές με στόχο αστυνομικό
Ευτυχώς το όπλο έπαθε εμπλοκή και τελικά δεν υπήρξαν πυροβολισμοί
Τις συγκλονιστικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν σε κατάστημα στο Οχάιο όταν ένας ύποπτος για κλοπή τράβηξε όπλο και πάτησε δύο φορές τη σκανδάλη με στόχο έναν αστυνομικό, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.
Στο βίντεο από το περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη φαίνεται ο ύποπτος να κάθεται σε έναν καναπέ σε δωμάτιο ασφαλείας έχοντας δίπλα του μια κοπέλα.
Ξαφνικά, ό 21χρονος Σέιν Νιούμαν, όπως είναι το όνομα του υπόπτου, φαίνεται να τραβάει ένα όπλο από τη ζώνη του και να προσπαθεί να πυροβολήσει τον αστυνομικό ενώ η κοπέλα δίπλα του φωνάζει «όχι, όχι, όχι!».
Παρά, δε, το γεγονός ότι πάνω στον 21χρονο έπεσε ένας υπάλληλος του καταστήματος για να τον αφοπλίσει, ο νεαρός πάτησε και δεύτερη φορά τη σκανδάλη.
Άγνωστο γιατί το όπλο έπαθε εμπλοκή και έτσι δεν εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα ο αστυνομικός που ήταν στόχος του 21χρονου, να τον ακινητοποιήσει και να τον συλλάβει.
Μιλώντας στη συνέχεια στους συναδέλφους του, ο αστυνομικός τους είπε ότι ο 21χρονος «έβγαλε το όπλο, το έστρεψε προς το κεφάλι μου και πάτησε τη σκανδάλη».
Αποκάλυψε, επίσης, ότι θα είχε πυροβολήσει τον νεαρό με το δικό του όπλο αλλά φοβήθηκε μήπως χτυπήσει τον υπάλληλο του καταστήματος που προσπαθούσε να αφοπλίσει τον 21χρονο.
Όπως είπε, ακόμα, δευτερόλεπτα πριν από την επίθεση είχε ενημερωθεί ότι ο νεαρός είχε ενεργό ένταλμα σύλληψης και είχε χαρακτηριστεί «οπλισμένος και επικίνδυνος».
Μετά τη σύλληψή του ο 21χρονος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας και επίθεση σε αστυνομικό.
HEART-STOPPING MOMENT: A suspected shoplifter allegedly pulled a gun on a police officer inside an Ohio Walmart.— Fox News (@FoxNews) December 21, 2025
Shane Newman, 21, has reportedly been charged with attempted murder and felonious assault on a police officer, court records show. pic.twitter.com/j3TTnAwuob
