Ιταλία: Επεισόδια και τραυματίες σε διαδήλωση ακροαριστερών στο Τορίνο, δείτε video
Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση του Κοινωνικού Κέντρου «Askatasuna» που πραγματοποιήθηκε με απόφαση του ιταλικού υπουργείου εσωτερικών
Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώθηκαν αργά το απόγευμα στο Τορίνο. Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση του "κοινωνικού κέντρου" Askatasuna, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν τρεις ημέρες, με απόφαση του ιταλικού υπουργείου εσωτερικών.
Μέρος των διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες, μπουκάλια και πυρπόλησε κάδους σκουπιδιών, μετακινώντας τους στην μέση του δρόμου. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, γκλοπ και πυροσβεστικών αντλιών. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίσθηκε ένας ακόμη ανεξακρίβωτος αριθμός διαδηλωτών, ενώ η αστυνομία έκανε γνωστό, παράλληλα, ότι έχουν τραυματιστεί επτά άνδρες της.
Μέρος των διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες, μπουκάλια και πυρπόλησε κάδους σκουπιδιών, μετακινώντας τους στην μέση του δρόμου. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, γκλοπ και πυροσβεστικών αντλιών. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίσθηκε ένας ακόμη ανεξακρίβωτος αριθμός διαδηλωτών, ενώ η αστυνομία έκανε γνωστό, παράλληλα, ότι έχουν τραυματιστεί επτά άνδρες της.
Scontri al corteo per lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino. In prossimità del centro sociale sgomberato la polizia ha attivato degli idranti per tentare di tenere lontani i manifestanti che si sono avvicinati. A un secondo idrante con lancio di lacrimogeni, i… pic.twitter.com/qg1y6N85KX— La Stampa (@LaStampa) December 20, 2025
You're watching mass resistance on the streets of Turin tonight as thousands of comrades come out in solidarity with the autonomous Askatasuna social centre evicted this week. This is how we do it comrades. Our liberty lies in the streets. pic.twitter.com/hhGNOn3B9Z— GhostofDurruti (@DurrutiRiot) December 20, 2025
