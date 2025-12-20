Το Ιράν εκτέλεσε φοιτητή με την κατηγορία κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ
Το Ιράν εκτέλεσε φοιτητή με την κατηγορία κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ

Ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφερε ότι η καταδίκη στηρίχθηκε σε ομολογίες που εξασφαλίστηκαν μέσω βασανιστηρίων

Το Ιράν εκτέλεσε φοιτητή με την κατηγορία κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ
Το Ιράν εκτέλεσε το Σάββατο έναν άνδρα, τον οποίο κατηγόρησε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και για σχέσεις με ιρανικές αντιπολιτευτικές ομάδες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του δικαστικού σώματος, Mizan. Η εκτέλεση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά θανάτων πολιτών που κατηγορούνται για συνεργασία με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Mizan, ο 27χρονος φοιτητής αρχιτεκτονικής, Αχίλ Κεσαβάρζ, καταδικάστηκε σε θάνατο για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και για διασυνδέσεις με αντιπολιτευτικές ομάδες του Ιράν. Ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα το Όσλο, η Iran Human Rights, ανέφερε ότι η καταδίκη στηρίχθηκε σε «ομολογίες που εξασφαλίστηκαν μέσω βασανιστηρίων», όπως δήλωσε στο X.

Η αυξανόμενη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ κλιμακώθηκε τον Ιούνιο, όταν το Ισραήλ επιτέθηκε σε διάφορους στόχους εντός του Ιράν, περιλαμβανομένων επιχειρήσεων που στηρίχθηκαν σε Μοσάντ κομάντος που είχαν αναπτυχθεί βαθιά στη χώρα. Οι εκτελέσεις Ιρανών που κατηγορούνται για συνεργασία με το Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά φέτος, με πολλές θανατικές ποινές να εκτελούνται τους τελευταίους μήνες.

Οι σχέσεις του Ιράν με το Ισραήλ παραμένουν τεταμένες εδώ και δεκαετίες, με το Ιράν να κατηγορεί επανειλημμένα το Ισραήλ για υποστηρίξη διαφόρων αντιπολιτευτικών ομάδων και για την αποσταθεροποίηση του καθεστώτος. Οι εκτελέσεις που σχετίζονται με την κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ συνιστούν μέρος αυτής της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης και της αποδοκιμασίας των ιρανικών αρχών προς κάθε συνεργασία με τη μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, τη Μοσάντ.

