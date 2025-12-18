Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Τοιχογραφίες και νέες αίθουσες ανακαλύφθηκαν στη Βίλα της Ποππαίας στην Πομπηία
Οι ανακαλύψεις έγιναν στην Οπλοντίδα, σε μια μεγάλη κατοικία που χρονολογείται από τα μέσα του 1ου μ.Χ. αιώνα
Νέες τοιχογραφίες με «εκπληκτικές λεπτομέρειες και χρώματα», καθώς και νέα δωμάτια βρέθηκαν σε μια βίλα, στα προάστια της Πομπηίας, ανακοίνωσε σήμερα το αρχαιολογικό πάρκο.
Οι ανακαλύψεις έγιναν στη Βίλα της Ποππαίας στην Οπλοντίδα, μια μεγάλη κατοικία που χρονολογείται από τα μέσα του 1ου μ.Χ. αιώνα και ενδέχεται να ανήκε στην Ποππαία Σαβίνα, τη δεύτερη σύζυγο του αυτοκράτορα Νέρωνα, ή στην οικογένειά της.
Οι ανασκαφές αποκάλυψαν επίσης αποτυπώματα δέντρων που είχαν καλυφθεί από λάβα στον κήπο της βίλας και άλλα τέσσερα δωμάτια, εκτός από τα 99 που είχαν ήδη ερευνηθεί. Ένα από αυτά πιστεύεται ότι ανήκε στο συγκρότημα θερμών λουτρών της έπαυλης.
Οι ανακαλύψεις «προσφέρουν πολλά υποσχόμενες προοπτικές για να κατανοήσουμε το σχέδιο της βίλας και να μελετήσουμε την αλληλεπίδραση των ενοίκων της με το φυσικό περιβάλλον», σχολίασε ο διευθυντής του πάρκου, Γκάμπριελ Τσουχτρίγκελ.
Η ακμάζουσα πόλη της Πομπηίας, κοντά στη Νάπολη, καθώς και οι γειτονικές κοινότητες, καταστράφηκαν όταν εξερράγη ο Βεζούβιος το 79 μ.Χ. Τα κτίρια θάφτηκαν επί αιώνες σε ένα παχύ στρώμα στάχτης και λάβας που τα διατήρησαν σε πολύ καλή κατάσταση.
Οι αρχαιολόγοι βρήκαν μια σχεδόν πλήρη νωπογραφία ενός παγωνιού –χωρίς το κεφάλι– που είναι «καθρέφτης» μιας άλλης, η οποία είχε ανακαλυφθεί παλαιότερα. Εντοπίστηκαν επίσης θραύσματα μιας θεατρικής μάσκας κωμωδίας, που συμπληρώνει τις άλλες θεατρικές μάσκες τραγωδίας, από την ίδια αίθουσα.
Part of a grand fresco in a dining room with a sea view in the Villa Poppaea, which is thought to be the Campanian home of Nero's 2nd wife. Located in the ancient town called Oplontis that was also destroyed in the eruption of Mt. Vesuvius in 79 AD. Torre Annunziata, Italy pic.twitter.com/ljKGyathDz— Decimus Claudius (@decimusclaudius) December 17, 2025
Il raffinato salone della Maschera e del Pavone della Villa di Poppea, disvela le sue reali dimensioni e ricchezze decorative. Dal cantiere di scavo e restauro i primi affioramenti di affreschi https://t.co/irSc7VB3Gy pic.twitter.com/xUlfRSDJMD— Pompeii Sites (@pompeii_sites) December 18, 2025
