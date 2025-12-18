Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Η θάλασσα έγινε... κόκκινη σε νησί του Ιράν, η εξήγηση Κολυδά για το φαινόμενο
Oι εικόνες από το νησί Χορμούζ «δεν οφείλονται σε ρύπανση, αντιθέτως αποτελούν φυσική διεργασία» γράφει ο κ. Κολυδάς
Σε τοπίο που θύμισε τον πλανήτη Άρη μεταμορφώθηκε η ακτογραμμή στο νησί του Χορμούζ στο Ιράν με τις εικόνες της θάλασσας που έγινε κόκκινη να κάνουν τον γύρο του κόσμου.
Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, «το φαινόμενο, αν και οπτικά εντυπωσιακό, δεν είναι μυστηριώδες: πρόκειται για έναν καθαρά γεωλογικό και υδρομετεωρολογικό μηχανισμό».
Όπως εξηγεί σε ανάρτησή του στο Χ «το νησί Χορμούζ είναι γνωστό ως Rainbow Island, καθώς διαθέτει εδάφη εξαιρετικά πλούσια σε οξείδια του σιδήρου (κυρίως αιματίτη). Σε περιόδους έντονων ή παρατεταμένων βροχοπτώσεων, το λεπτόκοκκο αυτό υλικό ξεπλένεται από τις πλαγιές, μεταφέρεται επιφανειακά μέσω απορροής και καταλήγει στη θάλασσα. Εκεί, η αιώρηση των σιδηρούχων ιζημάτων δίνει στο νερό το χαρακτηριστικό βαθύ κόκκινο χρώμα, ιδιαίτερα έντονο κοντά στην ακτή».
Από μετεωρολογικής άποψης, κατά τον κ. Κολυδά, «τέτοια επεισόδια συνδέονται με σπάνιες αλλά ισχυρές βροχοπτώσεις σε μια κατά τα άλλα άνυδρη περιοχή. Το ξηρό έδαφος, με περιορισμένη διήθηση, ευνοεί την ταχεία επιφανειακή απορροή, ενισχύοντας τη μεταφορά ιζημάτων».
«Πρόκειται για ένα κλασικό παράδειγμα του πώς τα ακραία υδρολογικά επεισόδια μπορούν να αναδείξουν τη γεωλογική ταυτότητα ενός τόπου μέσα σε λίγες ώρες» συμπληρώνει ο κ. Κολυδάς υπογραμμίζοντας πως οι εικόνες «δεν οφείλονται σε ρύπανση. Αντιθέτως, αποτελεί φυσική διεργασία που έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν στο Χορμούζ, αλλά γίνεται πιο θεαματική όταν οι βροχές είναι έντονες. Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί διεθνώς σε περιοχές με πλούσια σιδηρούχα ή αργιλικά εδάφη, όταν συνδυάζονται με ισχυρά επεισόδια βροχόπτωσης».
Heavy rains have turned an Iranian beach on Hormuz Island bright red after iron-oxide-rich soil from the area washed into the sea. pic.twitter.com/07lwRkdNn9— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 17, 2025
🔴🔴🔴ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΒΑΦΤΗΚΕ ...ΚΟΚΚΙΝΗ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 17, 2025
✅Οι έντονες βροχοπτώσεις στο νησί Χορμούζ του Ιράν μετέτρεψαν tην ακτογραμμή σε ένα εντυπωσιακό, φωτεινό κόκκινο τοπίο, δημιουργώντας εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου. Το φαινόμενο, αν και οπτικά εντυπωσιακό, δεν είναι μυστηριώδες:… https://t.co/m45tE0LPMe pic.twitter.com/zhVTDiqcwD
