Φρίκη στη Βιέννη: Βασάνισαν και έκαψαν τον 21χρονο γιο του αντιδημάρχου του Χαρκόβου για να του κλέψουν $200.000 σε crypto

Βασανιστήρια για τους κωδικούς και αρπαγή $200.000 σε crypto

Ο πατέρας του θύματος, Σεργκέι Κουζμίν, αντιδήμαρχος της πόλης του Χαρκόβου

Οι ύποπτοι, οι συλλήψεις και οι ισχυροί προστάτες τους

Η υπόθεση που αρχικά φαινόταν μυστηριώδης άρχισε γρήγορα να ξεδιαλύνεται. Οι αστυνομικοί, ανατρέχοντας στις κινήσεις του Κουζμίν, εντόπισαν ότι το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου ο 21χρονοςστο κέντρο της Βιέννης (Sofitel). Στο υπόγειο πάρκινγκ του ξενοδοχείουένας μάρτυρας άκουσε φασαρία και βρέθηκαν κηλίδες αίματος στη σκάλα. Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας αποκάλυψαν πως ο ΚουζμίνΣύμφωνα με τις αυστριακές και ουκρανικές αρχές, ο 19χρονος αυτόςεκμεταλλευόμενος τη φιλική τους σχέση. Όπως έγινε αργότερα γνωστό, ο γιος του αντιδημάρχου. Ο νεαρός δράστης, σε συνεργασία με έναν 45χρονο επίσης Ουκρανό, κατέστρωσαν σχέδιο δολοφονίας για να αποσπάσουν αυτά τα ψηφιακά κεφάλαια.Το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου, στο υπόγειο γκαράζ,Ξυλοκοπήθηκε βαριά – χαρακτηριστικό είναι ότι– σε μια προσπάθεια των δραστών να του αποσπάσουν τους κωδικούς πρόσβασης των crypto λογαριασμών του. Υπό το καθεστώς βασανιστηρίων,για δύο ψηφιακά πορτοφόλια όπου φυλάσσονταν τα κρυπτονομίσματα. Αφού απέσπασαν ό,τι ήθελαν,και οδήγησαν το όχημα σε μια απομονωμένη τοποθεσία στη Donaustadt.Εκεί, περιέλουσαν τον 21χρονο και το εσωτερικό του αυτοκινήτους - και έβαλαν φωτιά, καίγοντας τον Κουζμίν μέσα στο όχημα. Στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, διαφεύγοντας από την Αυστρία.Τα κίνητρα των δολοφόνων έγιναν προφανή από τα στοιχεία:Οι αρχές δεν ανακοίνωσαν επίσημα το ακριβές ποσό, όμως εκτιμάται ότι. Οι δράστες φαίνεται ότικαθώς κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν πάνω τους «τεράστια ποσά σε χαρτονομίσματα δολαρίων». Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από τον 19χρονο κατασχέθηκαν σχεδόν 90.000 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο μισό της λείας τους.δήλωσε χαρακτηριστικά ο συνταγματάρχης Γκέραρντ Βίνκλερ, επικεφαλής της κρατικής αστυνομίας της Βιέννης. Οι αυστριακές αρχέςκαθώς ένας νεαρός από ευκατάστατη οικογένεια πλήρωσε με τη ζωή του την επίδειξη του πλούτου του στον λάθος άνθρωπο.Μέσα σε λίγα 24ωρα, οι αυστριακές αρχέςκαι να σημάνουν συναγερμό διεθνώς.Οι πληροφορίες για την εμπλοκή τουςΟι δύο ύποπτοι είχαν εγκαταλείψει εσπευσμένα τη Βιέννη τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Νοεμβρίου, περνώντας τα σύνορα προς την Ουκρανία – μάλιστα καταγράφηκε η είσοδός τους από την Ουγγαρία λίγο μετά τις 9 το πρωί εκείνης της ημέρας.Το βράδυ του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου,οι καταζητούμενοι εντοπίστηκαν στην Οδησσό της Ουκρανίας. «Και οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν από την ουκρανική αστυνομία αργά το βράδυ του Σαββάτου», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο συνταγματάρχης Βίνκλερ της αστυνομίας Βιέννης, επιβεβαιώνοντας τη σύλληψή τους.Στην επιχείρηση σύλληψης συμμετείχε ειδική μονάδα της ουκρανικής αστυνομίας (KORD) και, χωρίς να προβάλλουν αντίσταση.Αμέσως μετά τη σύλληψή τους,με απόφαση ουκρανικού δικαστηρίου για 40 ημέρες. Η Ουκρανία, βάσει της νομοθεσίας της,γι’ αυτό και οι αρχές της ζήτησαν επίσημα τη μεταβίβαση της δικογραφίας από την Αυστρία προκειμένου να διεξαγάγουν οι ίδιες τη δικαστική διαδικασία. Οι Αυστριακοί εισαγγελείς συναίνεσαν να παραδώσουν όλα τα στοιχεία και να συνεργαστούν με τις ουκρανικές αρχές, ώστε οι κατηγορούμενοι να οδηγηθούν σε δίκη στην πατρίδα τους.Κατά πληροφορίες, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε συνδυασμό με ληστεία και βασανιστήρια, που στην Ουκρανία επισύρουν μέχρι και ισόβια κάθειρξη.Η ταυτότητα των συλληφθέντων αρχικά δεν δόθηκε επίσημα στη δημοσιότητα. Ωστόσο,Ο 19χρονος ύποπτος ονομάζεταικαι φοιτούσε στο ίδιο αυστριακό πανεπιστήμιο με το θύμα. Πρόκειται για γόνο επιφανούς οικογένειας: είναι γιος του Ίβαν Ρινζούκ, γνωστού επιχειρηματία στο Τσερνιβτσί της δυτικής Ουκρανίας, ο οποίοςΟ πατέρας του 19χρονου είχε κατηγορηθεί πριν μια δεκαετία για μεγάλης έκτασης οικονομικές ατασθαλίες (δωροδοκία και απάτες), αν και αθωώθηκε αργότερα.Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η αποκάλυψη ότι– η εν ενεργεία πρέσβειρα της Ουκρανίας στη Βουλγαρία. Η Ιλαστούκ, πρώην επιχειρηματίας στον χώρο των κοσμημάτων, διορίστηκε αιφνιδίως πρέσβης το 2022, διορισμός που είχε προκαλέσει θόρυβο λόγω του μη διπλωματικού παρελθόντος της και της σχέσης της με τον Ρινζούκ τον πρεσβύτερο. Σύμφωνα με τη δημόσια δήλωση πόθεν έσχες της, έχει δηλωμένο ως θετό της γιο τον Μπογκντάν Ρινζούκ.Ο δεύτερος συλληφθείς είναικάτοικος Οδησσού. Ο Αγκόεφ υπηρετούσε επί χρόνια ως υψηλόβαθμος αξιωματούχος στο Τελωνείο της Οδησσού (υπήρξε προϊστάμενος τμήματος στο τελωνειακό πόστο του Άκκερμαν) προτού απομακρυνθεί από τη θέση του. Κατά τη σύλληψή του, στην κατοχή του Αγκόεφ. Ο 45χρονος φέρεται επίσης να είχε ενεργό ρόλο στα γεγονότα του εγκλήματος – ήταν παρών στον ξυλοδαρμό στο γκαράζ και θεωρείται ότι αυτός βοήθησε στη μεταφορά και καύση του αυτοκινήτου.και δεν είναι γνωστό αν ομολόγησαν ή έδωσαν κάποια απολογία για τις πράξεις τους.σχολίασε χαρακτηριστικά ουκρανικό μέσο ενημέρωσης, απαιτώντας διαφάνεια και δίκαιη τιμωρία.