«Ναυάγησε» η δημοπράτηση των δώρων της Μελόνι από ξένους ηγέτες μετά την εμπλοκή οίκου δημοπρασιών σε ποινική έρευνα
Η δημοπρασία που τελικά ακυρώθηκε εκτιμάται ότι θα απέφερε περίπου 800.000 ευρώ
Το σχέδιο της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, να προχωρήσει στη δημοπράτηση δώρων που έλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας της κατέρρευσε πριν καν ξεκινήσει, καθώς ο οίκος δημοπρασιών που είχε επιλεγεί για τη διαδικασία ενεπλάκη σε ποινική έρευνα.
Ο λόγος για τον οίκο Bertolami Fine Art, ο οποίος είχε αναλάβει τη διενέργεια της δημοπρασίας και βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών στο πλαίσιο μακροχρόνιας έρευνας για φερόμενη παράνομη διακίνηση αρχαιολογικών αντικειμένων. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρείας έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.
Οι εισαγγελικές Αρχές υποστηρίζουν ότι δίκτυο διακινητών έκλεψε αρχαιολογικά αντικείμενα και τα διοχέτευε μέσω οίκων δημοπρασιών, μεταξύ των οποίων και ο Bertolami, με στόχο τη «νομιμοποίηση» των αντικειμένων και την επανένταξή τους στη νόμιμη αγορά τέχνης. Από την πλευρά του, ο οίκος Bertolami έχει αρνηθεί στο παρελθόν οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με το Politico, το γραφείο της Μελόνι ανέφερε ότι δεν είχε γνώση της έρευνας κατά τον χρόνο επιλογής του οίκου, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση καλυπτόταν από δικαστικό απόρρητο. Το Παλάτσο Κίτζι διευκρίνισε ότι διέκοψε άμεσα κάθε συνεργασία με τον οίκο δημοπρασιών, μόλις οι λεπτομέρειες της έρευνας αποκαλύφθηκαν από την εφημερίδα Il Fatto Quotidiano.
Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, ο εκάστοτε πρωθυπουργός δεν επιτρέπεται να διατηρεί προσωπικά δώρα που λαμβάνει από ξένους ηγέτες, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Για τον λόγο αυτό, τα περισσότερα από τα αντικείμενα αυτά φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο και ασφαλή χώρο στο Παλάτσο Κίτζι και δεν εκτίθενται στο κοινό, ενώ δεν υφίσταται επίσημο δημόσιο μητρώο καταγραφής τους.
Ορισμένα από τα δώρα που έχει λάβει η Μελόνι έχουν, πάντως, προκαλέσει δημόσιο ενδιαφέρον. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μία φιγούρα δράσης που της προσέφερε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, γνωστός για την εμφάνισή του με αλυσοπρίονο, καθώς και ένα κολιέ από διαμάντια, το οποίο της δόθηκε κατά την επίσημη επίσκεψή της στο Ουζμπεκιστάν τον Ιανουάριο του 2023 από τον πρόεδρο Σαβκάτ Μιρζιγιόγεφ.
Η δημοπρασία που τελικά ακυρώθηκε εκτιμάτο ότι θα απέφερε περίπου 800.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων είχε προβλεφθεί να διατεθεί σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό θα κάλυπτε τα έξοδα και τις αμοιβές του οίκου δημοπρασιών.
