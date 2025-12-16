«Δεν θα άντεχα να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται» λέει ο ήρωας του Μποντάι μετά την παρέμβασή του που έσωσε δεκάδες ζωές
«Δεν θα άντεχα να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται» λέει ο ήρωας του Μποντάι μετά την παρέμβασή του που έσωσε δεκάδες ζωές
Ο μουσουλμάνος μανάβης, γιος προσφύγων από τη Συρία, κοιμήθηκε περήφανος για τον ηρωισμό του και ξύπνησε... εκατομμυριούχος υπερήρωας
Όταν ο 43χρονος Αχμέντ αλ Αχμέντ αποφάσιζε να ορμήσει στον έναν από τούς δύο ενόπλους που σκόρπαγαν τον θάνατο στην παραλία Μποντάι της Αυστραλίας, φαινόταν ότι έκανε κάτι τρελό. Τελικά, κατάφερε να αφοπλίσει τον τρομοκράτη, παλεύοντας μαζί του σώμα με σώμα και σώζοντας δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες ζωές.
Ακόμα πιο τρελό φαίνεται ωστόσο το γεγονός ότι ο μουσουλμάνος μανάβης, γιος προσφύγων από τη Συρία, ο οποίος μόλις πριν από μια δεκαετία ήταν αστυνομικός στην κόλαση του Ιντλίμπ, κοιμήθηκε περήφανος για τον ηρωισμό του και ξύπνησε…
εκατομμυριούχος υπερήρωας στην Αυστραλία.
Περισσότεροι από 36.000 Αυστραλοί -και όχι μόνο, ανάμεσά τους ο μεγιστάνας Μπιλ Άκμαν- έχουν δωρίσει 2,13 εκατομμύρια δολάρια στον Αχμέντ, μέσω του Gofundme που έχει στηθεί για να «ενισχύσει την ανάρρωσή του και να τιμήσει τον ηρωισμό του», ενώ κάποιοι του έχουν κολλήσει το παρατσούκλι «ο υπερήρωας».
Νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο του Σεντ Τζόρτζ με τραύματα από δύο σφαίρες στον ώμο, έχει διαφύγει τον κίνδυνο πια και θυμάται τώρα τις συγκλονιστικές στιγμές που, μέσω βίντεο κάνουν το γύρο του κόσμου. «Δεν θα άντεχα να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται», είπε στη μητέρα του, η οποία με λυγμούς προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι ο Αυστραλός πρωθυπουργός, ο Αμερικανός πρόεδρος και άλλοι ηγέτες, μαζί με εκατομμύρια ανθρώπους από κάθε γωνιά της γης, μιλούν για τον ηρωισμό του παιδιού της, που πάτησε στο Σίδνεϊ μόλις 10 χρόνια πριν, γεμάτος με όνειρα για μια καλύτερη ζωή.
«Αχμέντ, είσαι ένας Αυστραλός ήρωας», γράφει στον λογαριασμό του στο Χ ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Άλμπανέζι, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το νοσοκομείο όπου τον έχει επισκεφθεί.
Ο Αχμέντ βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε το μακελειό με τους 16 νεκρούς (ανάμεσά τους ο ένας εκ των δραστών) μαζί με τον ξάδερφό του, Τζόζεϊ Άλκαντζ, παίρνοντας φαγητό που προσφερόταν για τη γιορτή του Χάνουκα και είχαν απομακρυνθεί για να πάρουν έναν καφέ όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί. Ο Άλκαντζ λέει ότι πριν ορμήσει στον ένοπλο, ο Αχμέντ του είπε «θα πεθάνω, σε παρακαλώ δες την οικογένειά μου και πες τους ότι σκοτώθηκα προσπαθώντας να σώσω ζωές». Στη συνέχεια ο Αχμέντ αλ Αχμέντ κρύβεται πίσω από αυτοκίνητα και ορμά ξαφνικά πάνω στον 50χρονο Σατζίντ Ακράμ, αφοπλίζοντάς τον. Ο Ακράμ, ο οποίος βρισκόταν σε ένα δολοφονικό αμόκ, αιφνιδιάστηκε όταν έχασε το όπλο του (το οποίο ο Αχμέντ το ακούμπησε σε ένα δέντρο, αφού πρώτα έστρεψε την κάννη προς το μέρος του) και άρχισε να υποχωρεί. Την ώρα εκείνη, ο δεύτερος ένοπλος και γιος του Ακράμ, Ναβίντ, βρισκόμενος σε κοντινή πεζογέφυρα, πυροβόλησε τον 43χρονο ήρωα.
Τώρα, ο ξάδερφος του Αχμέντ, Τζόζεϊ, λέει ότι ότι αναρρώνει από την πρώτη του εγχείρηση και ότι του μένουν άλλες δύο. «Πήρε πολλά φάρμακα, δεν μπορεί να μιλήσει καλά». Η οικογένειά του δεν… προλαβαίνει να μιλά στα τηλεοπτικά δίκτυα όλου του κόσμου. Ένας άλλος ξάδελφός του, ο Μουσταφά αλ Ασάντ, λέει ότι ο ηρωισμός του ήταν μια ανθρωπιστική πράξη. «Όταν είδε ανθρώπους να πεθαίνουν και τις οικογένειές τους να πυροβολούνται, δεν μπορούσε να αντέξει να βλέπει ανθρώπους να πεθαίνουν», είπε. «Ήταν μια ανθρωπιστική πράξη, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ήταν θέμα συνείδησης... Είναι πολύ περήφανος που έσωσε έστω και μία ζωή. Όταν είδε αυτή τη σκηνή, ανθρώπους να πεθαίνουν από πυροβολισμούς, μου είπε: «Δεν μπορούσα να το αντέξω. Ο Θεός μου έδωσε δύναμη. Πιστεύω ότι θα σταματήσω αυτόν τον άνθρωπο να σκοτώνει ανθρώπους».
Οι γονείς του ήρωα, Μοχάμεντ Φατέχ αλ Αχμέντ και Μαλακέϊ Χασάν, δήλωσαν ότι ο γιος τους πυροβολήθηκε τέσσερις έως πέντε φορές στον ώμο κατά τη διάρκεια της διαμάχης. «Ο γιος μου είναι ήρωας. Υπηρέτησε στην αστυνομία, έχει πάθος να υπερασπίζεται τους ανθρώπους», είπε ο πατέρας του στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Το ζευγάρι είχε φτάσει στο Σίδνεϊ από τη Συρία μόλις λίγους μήνες πριν και ήταν χωρισμένο από τον γιο του από το 2006, όταν αυτός είχε έρθει στην Αυστραλία. Η μητέρα του είπε στο ABC ότι «αυτομαστιγωνόταν και έκλαιγε» όταν έλαβε το τηλεφώνημα ότι ο γιος της είχε πυροβοληθεί. «Είδε ότι πέθαιναν, ότι άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους, και όταν εκείνος ο τύπος [ο σκοπευτής] έμεινε χωρίς σφαίρες, τις πήρε από αυτόν, αλλά χτυπήθηκε», είπε.
This is Ahmed Al Ahmed. He is a 43 year old man and owner of a fruit shop in Sutherland, Australia.— Montana Tucker (@montanatucker) December 14, 2025
Today, he disarmed a terrorist targeting a Hanukkah celebration, already having killed 12 people and injured more thwn 60.
Ahmed is a hero and saved many more lives. pic.twitter.com/4L0pALeiAa
Ahmed, you are an Australian hero.— Anthony Albanese (@AlboMP) December 16, 2025
You put yourself at risk to save others, running towards danger on Bondi Beach and disarming a terrorist.
In the worst of times, we see the best of Australians. And that's exactly what we saw on Sunday night.
On behalf of every Australian, I… pic.twitter.com/mAoObU3TZD
Η εκπρόσωπος της Ένωσης των Αυστραλών για τη Συρία, Λουμπάμπα Αλμίντι Αλκαλίλ, λέει ότι «με αυτό που έκανε, έγινε υπερήρωας». Τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, πηγαίνοντάς του ένα μπουκέτο λουλούδια και μια κούτα με τρόφιμα.
Στο μεταξύ και καθώς η παραλία Μποντάι όπου έγινε το μακελειό με τους 16 νεκρούς -ανάμεσά τους ένα δεκάχρονο κοριτσάκι- και τους 40 τραυματίες, έχει μετατραπεί σε έναν τεράστιο τόπο θρήνου, οι αρχές ερευνούν τα ίχνη και τις λεπτομέρειες που θα τους δώσουν περισσότερα στοιχεία για τους δύο δράστες, τον 50χρονο Σατζίντ και τον 24χρονο Ναβίντ Ακράμ. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι σχέσεις των δύο με πυρήνες του ISIS και στην Αυστραλία -με πληροφορίες που θέλουν τις αυστραλιανές αρχές να γνώριζαν τις σχέσεις αυτές, αλλά να μην τους έκριναν ως επικίνδυνους, να διακινούνται- αλλά και εκτός.
Αυτό που εξετάζεται είναι το τι έκαναν και ποιους είδαν οι δύο δράστες στο ταξίδι τους στις Φιλιππίνες, όπου έφτασαν την 1η Νοεμβρίου και έφυγαν στις 28 Νοεμβρίου. Ο 50χρονος ταξίδεψε χρησιμοποιώντας ινδικό διαβατήριο και ο γιος του αυστραλιανό, δηλώνοντας ως τελικό προορισμό τους την πόλη Νταβάο στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ η πτήση επιστροφής τους στην Αυστραλία ήταν για το Σίδνεϊ. Η Νταβάο είναι μια εκτεταμένη μητρόπολη στα ανατολικά του κύριου νότιου νησιού των Φιλιππίνων, το Μιντανάο. Είναι γνωστό ότι ισλαμιστές μαχητές δραστηριοποιούνται σε φτωχές περιοχές του κεντρικού και νοτιοδυτικού Μιντανάο.
Εν τω μεταξύ, ο στρατός των Φιλιππίνων δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αμέσως τις αναφορές ότι οι δύο είχαν «στρατιωτική εκπαίδευση» - όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως - ενώ βρίσκονταν στη χώρα. Οι Φιλιππίνες βρίσκονται εδώ και πολύ και καιρό αντιμέτωπες με ισλαμιστές μαχητές σε περιοχές του νότου. Το 2017, μαχητές που ορκίστηκαν πίστη στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος κατέλαβαν την πόλη Μαράουι, πυροδοτώντας έναν πόλεμο πέντε μηνών στην πόλη.
Στην Αυστραλία, όπου οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες, το τηλεοπτικό δίκτυο ABC μετέδωσε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η υπηρεσία πληροφοριών της χώρας, διενήργησε έρευνα για τον έναν εκ των δραστών, τον 24χρονο Ναβίντ Ακράμ, καθώς φερόταν να έχει ριζοσπαστικοποιηθεί και να έχει σχέσεις με πυρήνες της τζιχαντιστικής οργάνωσης ISIS. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι η έρευνα φέρεται να είχε γίνει το 2019 και να είχε καταλήξει στο ότι ο Ναβίντ είχε στενές σχέσεις με φυλακισμένο μέλος του Ισλαμικού Κράτους που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία (σχέδιο για το οποίο συνελήφθη το 2018 και καταδικάστηκε) δεν του είχαν αφαιρεθεί οι άδειες οπλοφορίες και τα όπλα και δεν είχαν ληφθεί επιπλέον μέτρα. Πληροφορίες αρκετές να προκαλέσουν ένα πρώτο κύμα οργής, μαζί με βίντεο από την ώρα της επίθεσης, στο οποίο φαίνεται αστυνομικός να έχει πάθει κρίση πανικού και να αρνείται να πάει να βοηθήσει συναδέλφους της, στον τόπο όπου είχε συλληφθεί ο Ναβίντ Ακράμ.
Ήταν μόνοι οι μακελάρηδες;
