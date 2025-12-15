Πολύνεκρη επίθεση στο Σίδνεϊ: Το 1 εκατ. δολάρια έφτασαν οι δωρεές για τον 43χρονο ήρωα που αφόπλισε τον ένα δράστη

Ο Αχμέντ ελ Αχμέντ, πατέρας δύο παιδιών και ιδιοκτήτης μανάβικου, νοσηλεύεται με δύο τραύματα από σφαίρες στον ώμο - Πριν πλησιάσει τον τζιχαντιστή είχε πει στον ξάδελφό του ότι μπορεί και να σκοτωθεί