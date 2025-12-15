Ο μεγιστάνας των ΜΜΕ του Χονγκ Κονγκ Τζίμι Λάι κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες εθνικής ασφάλειας
Ο 78χρονος επιχειρηματίας και ιδρυτής της Apple Daily αντιμετωπίζει πλέον το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης
Ο Τζίμι Λάι κρίθηκε ένοχος την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου από δικαστήριο στο Χονγκ Κονγκ για δύο παραβιάσεις του νόμου περί εθνικής ασφάλειας και για μία κατηγορία «στάσης», σε μια δίκη διάρκειας δύο ετών που θεωρήθηκε δοκιμασία για το εύρος των ελευθεριών στην πόλη υπό τον έλεγχο του Πεκίνου.
Ο 78χρονος Λάι, ένας από τους πιο γνωστούς επικριτές της κινεζικής κυβέρνησης, αποτελεί μία από τις πλέον προβεβλημένες προσωπικότητες που διώχθηκαν στο Χονγκ Κονγκ βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας, ο οποίος επιβλήθηκε το 2020 μετά τις πολύμηνες και συχνά βίαιες κινητοποιήσεις υπέρ της δημοκρατίας. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο νόμο, καθώς και για ένα αδίκημα «στάσης», με την υπόθεση να προσελκύει διεθνή προσοχή ως ένδειξη της αυξανόμενης περιοριστικής πολιτικής του Πεκίνου.
Αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος, ο Λάι ίδρυσε την εφημερίδα Apple Daily, ένα έντονα φιλοδημοκρατικό ταμπλόιντ που έγινε γνωστό για την αιχμηρή κριτική του απέναντι στο Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Η εφημερίδα οδηγήθηκε σε αναγκαστικό κλείσιμο το 2021, μετά από έρευνες σε βάρος των στελεχών της και κατασχέσεις υλικού στο πλαίσιο του ίδιου νόμου.
Μετά την ετυμηγορία, ο Λάι βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιθανότητα ισόβιας κάθειρξης, καθώς η απόφαση για την ποινή αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες. Διεθνείς οργανώσεις και κυβερνήσεις καταγγέλλουν ότι η υπόθεση αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της συνεχούς συρρίκνωσης των ελευθεριών στο Χονγκ Κονγκ υπό την κινεζική διοίκηση.
