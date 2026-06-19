Απολαυστικός ο Μοντέρο στον πρώτο τελικό της ACB με την Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο
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Ζαν Μοντέρο Βαλένθια Μπαρτσελόνα acb

Απολαυστικός ο Μοντέρο στον πρώτο τελικό της ACB με την Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο

Ο Ζαν Μοντέρο πέτυχε 24 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ, όμως η Βαλένθια δεν έφτασε στη νίκη

Απολαυστικός ο Μοντέρο στον πρώτο τελικό της ACB με την Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο
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Απολαυστικός ήταν ο Ζαν Μοντέρο στον πρώτο τελικό της ACB μεταξύ της Βαλένθια με την Μπαρτσελόνα. Παρά την ήττα της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο 22χρονος γκαρντ ηγήθηκε της προσπάθειας του συλλόγου του, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο τέλος.

Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση σκοράροντας 24 πόντους (5/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 8/9 βολές), 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, όντας αλάνθαστος σε 33 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας μάλιστα 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.



Παρότι δεν ξεκίνησε καλά στον αγώνα, έχοντας μόλις δύο πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Μοντέρο... φόρτσαρε από τη δεύτερη περίοδο, πετυχαίνοντας καθοριστικά καλάθια που κράτησαν τη Βαλένθια στον αγώνα.



Στην παράταση το σύνολο του Μαρτίνεθ φάνηκε να μένει από δυνάμεις και η ομάδα του Τσάβι Πασοκυάλ πανηγύρισε τη νίκη και το break.

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Η Μπαρτσελόνα έκανε το 1-0 στους τελικούς και πλέον έχει το πλεονέκτημα έδρας στα «χέρια» της, ενόψει της συνέχειας.

Πηγή: gazzetta.gr
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