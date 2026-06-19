ΟΗΕ: Η Ελλάδα ζήτησε ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας συζητήθηκε η κατάσταση στη Γάζα, με αντιπαράθεση Ισραήλ και Παλαιστίνης για την ανθρωπιστική κρίση





Τέσσερα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου —η Κίνα, η Γαλλία, η Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο— υποστήριξαν επίσης το αίτημα για τη συνεδρίαση.







Αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ανθρωπιστικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων της UNRWA, της UNICEF και του ΠΟΥ.



Η κ. Μπαλτά ζήτησε τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων ομάδων και εξέφρασε ανησυχία για την αυξανόμενη και άνευ προηγουμένου βία εκ μέρους των εποίκων στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.







Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Συντονιστής Έκτακτης Βοήθειας, Tομ Φλέτσερ τόνισε ότι εξι μήνες μετά την εκεχειρία στη Γάζα, η ανθρωπιστική κατάσταση έχει βελτιωθεί σε ορισμένους κρίσιμους δείκτες, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και μη βιώσιμη.



Σύμφωνα με τον επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, το Ψήφισμα 2803 που εγκρίθηκε μετά το Σαρμ Ελ-Σέιχ είχε αποτελέσματα. «Αυτή η πρόοδος πρέπει να αναγνωριστεί», ανέφερε.



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Ο ΟΗΕ και οι εταίροι του συγκέντρωσαν 21.000 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας, κατά μέσο όρο 108 την ημέρα. Πρόκειται για αριθμό αυξημένο κατά 72% σε σχέση με την περίοδο πριν από την εκεχειρία.



Παράλληλα, επεκτάθηκαν οι υπηρεσίες ύδρευσης και υγείας, έγιναν συμπληρωματικοί εμβολιασμοί για δεκάδες χιλιάδες παιδιά, αποκαταστάθηκαν 100 σχολικές αίθουσες, δημιουργήθηκαν εκατοντάδες χώροι μάθησης και παρασχέθηκε στέγη σε περισσότερους από 600.000 ανθρώπους.



Παρά τη μείωση των ενεργών εχθροπραξιών, οι άμαχοι εξακολουθούν να σκοτώνονται και να ακρωτηριάζονται σε καθημερινά αεροπορικά πλήγματα, βομβαρδισμούς και πυρά. Από την έναρξη της εκεχειρίας, σχεδόν 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 250 παιδιά, βάσει στοιχείων της UNICEF.



Aνοικτή ενημέρωση με θέμα «Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Παλαιστινιακού ζητήματος» πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα δέκα μελών του προκειμένου να συζητηθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα Τέσσερα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου —η Κίνα, η Γαλλία, η Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο— υποστήριξαν επίσης το αίτημα για τη συνεδρίαση.Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα σε μεγάλη κλίμακα και της προώθησης της υλοποίησης έργων έγκαιρης ανάκαμψης.Αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ανθρωπιστικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων της UNRWA, της UNICEF και του ΠΟΥ.Η κ. Μπαλτά ζήτησε τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων ομάδων και εξέφρασε ανησυχία για την αυξανόμενη και άνευ προηγουμένου βία εκ μέρους των εποίκων στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.Επανέλαβε επίσης την υποστήριξη της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη οδό προς την ειρηνική συνύπαρξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων.Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Συντονιστής Έκτακτης Βοήθειας, Tομ Φλέτσερ τόνισε ότι εξι μήνες μετά την εκεχειρία στη Γάζα, η ανθρωπιστική κατάσταση έχει βελτιωθεί σε ορισμένους κρίσιμους δείκτες, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και μη βιώσιμη.Σύμφωνα με τον επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, το Ψήφισμα 2803 που εγκρίθηκε μετά το Σαρμ Ελ-Σέιχ είχε αποτελέσματα. «Αυτή η πρόοδος πρέπει να αναγνωριστεί», ανέφερε.Ο Φλέτσερ απέτισε φόρο τιμής στους εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια, οι οποίοι, όπως ανέφερε, παρέχουν πάνω από ένα εκατομμύριο ζεστά γεύματα ημερησίως και στηρίζουν βασικές υπηρεσίες. Σημείωσε ότι το ποσοστό των νοικοκυριών που ανέφεραν ότι κοιμούνται πεινασμένα μειώθηκε από 92% σε 36%. Η Γάζα δεν κατατάσσεται πλέον σε κατάσταση λιμού, δηλαδή IPC Φάση 5, παραμένει όμως σε σοβαρή κρίση, IPC Φάση 4.Ο ΟΗΕ και οι εταίροι του συγκέντρωσαν 21.000 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας, κατά μέσο όρο 108 την ημέρα. Πρόκειται για αριθμό αυξημένο κατά 72% σε σχέση με την περίοδο πριν από την εκεχειρία.Παράλληλα, επεκτάθηκαν οι υπηρεσίες ύδρευσης και υγείας, έγιναν συμπληρωματικοί εμβολιασμοί για δεκάδες χιλιάδες παιδιά, αποκαταστάθηκαν 100 σχολικές αίθουσες, δημιουργήθηκαν εκατοντάδες χώροι μάθησης και παρασχέθηκε στέγη σε περισσότερους από 600.000 ανθρώπους.Παρά τη μείωση των ενεργών εχθροπραξιών, οι άμαχοι εξακολουθούν να σκοτώνονται και να ακρωτηριάζονται σε καθημερινά αεροπορικά πλήγματα, βομβαρδισμούς και πυρά. Από την έναρξη της εκεχειρίας, σχεδόν 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 250 παιδιά, βάσει στοιχείων της UNICEF.

Το 70% του πληθυσμού στη Γάζα χρειάζεται κατάλληλη στέγη, καθώς καμία νοσοκομειακή μονάδα δεν λειτουργεί πλήρως, ενώ για 1,1 εκατ. παιδιά το νερό παραμένει καθημερινή αβεβαιότητα. Οι συνθήκες υγιεινής επιδεινώνονται, με γιατρούς να καταγράφουν μεγάλη αύξηση περιστατικών από δαγκώματα αρουραίων.



«Δεν αρκεί να σιγήσουν τα όπλα — πρέπει να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια», σημείωσε.



Ο επικεφαλής της OCHA κατήγγειλε ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν «συνεχείς, επίμονους, σκόπιμους περιορισμούς». Η πρόσβαση βασίζεται σε ένα, το πολύ δύο, λειτουργικά περάσματα, ενώ οι πολύπλοκες εγκρίσεις, οι τελωνειακές διαδικασίες και οι περιορισμοί σε κάποια είδη εμποδίζουν την είσοδο κρίσιμων προμηθειών. Υπενθύμισε επίσης τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα ότι «η ανθρωπιστική βοήθεια δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως διαπραγματευτικό χαρτί».



Ο ίδιος συνέδεσε την κατάσταση στη Γάζα με τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, όπου, όπως ανέφερε, η επιδείνωση δεκαετιών επιταχύνεται. Αναφέρθηκε σε πάνω από 1.000 περιστατικά βίας εποίκων μέσα στο 2026, κατά μέσο όρο έξι την ημέρα, καθώς και σε αναγκαστικό εκτοπισμό, καταστροφή περιουσιών, κατάσχεση γης και περιορισμούς μετακίνησης.



«Έρχεστε σε αυτό το Συμβούλιο με τις κάμερες σας», δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ, Ντάνι Ντανόν, απευθυνόμενος στον Φλέτσερ, κατηγορώντας τον ότι επικρίνει το Ισραήλ, αλλά σχεδόν δεν αναφέρεται στη Χαμάς.



«Γιατί σας είναι τόσο δύσκολο να πείτε το όνομά της; Δεν είχατε την ευπρέπεια να πείτε σε αυτό το Συμβούλιο την αλήθεια για το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάκαμψη της Γάζας» πρόσθεσε.



Οι ισχυρισμοί ότι το Ισραήλ εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι ψευδείς, τόνισε ο Ντανόν.



Αντιθέτως, ανέφερε, το Ισραήλ συντονίζει την είσοδο 600 φορτηγών ημερησίως στη Γάζα, βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών.



Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρέσβη από τα 600 φορτηγά ημερησίως το 70% - 80% μεταφέρουν τρόφιμα, ενώ περισσότεροι από 22.000 παλέτες με είδη ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής έχουν εισέλθει στην περιοχή.



Από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, έχουν παραδοθεί 16.500 τόνοι ιατρικών προμηθειών.



Ανέφερε επίσης ότι μέσω συντονισμού με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παραδόθηκε εξοπλισμός για τη νέα Εμιρατινή μονάδα στη Χαν Γιουνίς. Μόλις χθες, πρόσθεσε, αυτοκινητοπομπές ανθρωπιστικής βοήθειας μετέφεραν σκηνές και στρώματα στη Γάζα.



«Αυτά είναι τα γεγονότα: το Ισραήλ διευκολύνει την ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ προσπαθεί να εμποδίσει τη Χαμάς να την εκμεταλλευθεί» τόνισε ο Ντανόν.



Διεθνείς οργανισμοί έχουν επίσης αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν δικούς τους επιχειρησιακούς περιορισμούς, μεταξύ άλλων αυξημένο λειτουργικό και υλικοτεχνικό κόστος. «Μην κατηγορείτε το Ισραήλ για προβλήματα που δεν είναι δική μας ευθύνη», υποστήριξε.



Με τη σειρά του ο Μόνιμος Παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, πρέσβης Ριάντ Μανσούρ δήλωσε ότι «οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα πίστεψαν ότι είχαν επιβιώσει και ότι η δοκιμασία τους είχε φτάσει στο τέλος της»,



Ωστόσο, όπως ανέφερε, το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.000 αμάχους από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.



Επιπλέον, η άρνηση ανθρωπιστικής πρόσβασης και η δημιουργία μιας μόνιμης ανθρωπιστικής κρίσης είναι απαράδεκτες «υπό οποιοδήποτε πρόσχημα», τόνισε.



Η σωτήρια ανθρωπιστική βοήθεια και τα φάρμακα βρίσκονται σχεδόν εντός εμβέλειας — και όμως παραμένουν απρόσιτα. «Αν αυτό δεν είναι προσχεδιασμένη οδύνη, τότε τι είναι;» διερωτήθηκε ο Μανσούρ.



Το Ψήφισμα 2803 (2025), ανέφερε ο Παλαιστίνιος πρέσβης, περιλαμβάνει τρία θεμελιώδη «όχι»: όχι στην κατοχή, όχι στην προσάρτηση και όχι στον εκτοπισμό.



Ο Μανσούρ τόνισε ότι «η ανθρωπιστική καταστροφή παρατείνεται για την επίτευξη αυτών των στόχων: τον εκτοπισμό του πληθυσμού και την προσάρτηση της γης», τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη.



«Αυτός ο εμπαιγμός και το μαρτύριο 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων πρέπει να σταματήσει», τόνισε.