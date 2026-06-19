Δολοφόνοι περίμεναν αρχηγό συμμορίας στον Ισημερινό με... λουλούδια έξω από αεροδρόμιο και τον εκτέλεσαν μέσα στον κόσμο, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Δολοφονία Εκτέλεση Ισημερινός Εκουαδόρ Αεροδρόμιο

Δολοφόνοι περίμεναν αρχηγό συμμορίας στον Ισημερινό με... λουλούδια έξω από αεροδρόμιο και τον εκτέλεσαν μέσα στον κόσμο, δείτε βίντεο

Μετά τη δολοφονία, αστυνομικοί συνέλαβαν στο πάρκινγκ του αεροδρομίου ως δράστες της εκτέλεσης δύο ανήλικους, ηλικίας 16 και 15 ετών

Δολοφόνοι περίμεναν αρχηγό συμμορίας στον Ισημερινό με... λουλούδια έξω από αεροδρόμιο και τον εκτέλεσαν μέσα στον κόσμο, δείτε βίντεο
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Θύμα εκτέλεσης στην είσοδο του μεγαλύτερου αεροδρομίου στον Ισημερινό έπεσε ο 39χρονος Κάρλος Αλμπέρτο ​​Σουαστέγκι Βιγιανουέβα, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της συμμορίας Λος Άγκιλας που είχε χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την κυβέρνηση της χώρας.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, οι εκτελεστές περίμεναν τον Βιγιανουέβα έξω από την αίθουσα αφίξεων κρατώντας λούτρινα παιχνίδια και λουλούδια.

Κάποια στιγμή ο ένας εξ αυτών τράβηξε το όπλο που είχε πίσω από το αρκουδάκι που κρατούσε και πυροβόλησε εξ επαφής τον 39χρονο ενώ στη συνέχεια ο δεύτερος εκτελεστής φάνηκε να του ρίχνει τη χαριστική βολή.



Από τα πυρά τραυματίστηκε σοβαρά και ένας άνδρας που έτυχε να βρίσκεται δίπλα στον Βιγιανουέβα την ώρα που αυτός έγινε στόχος των εκτελεστών.

Η συμμορία Λος Αγκίλας εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών και εκβιασμούς, καθώς ο Ισημερινός βρίσκεται ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς κόκας στον κόσμο, και έχει γίνει ο βασικός διάδρομος για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και αλλού.

Μετά τη δολοφονία, αστυνομικοί συνέλαβαν στο πάρκινγκ του αεροδρομίου ως δράστες της εκτέλεσης δύο ανήλικους, ηλικίας 16 και 15 ετών, ενώ βρέθηκαν και τα όπλα του εγκλήματος για το οποίο αφορμή φέρεται να ήταν διαφορές ανάμεσα σε συμμορίες για τον χώρο δράσης τους.

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