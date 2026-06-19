H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Δύο νεκροί και επτά τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία
Δύο νεκροί και επτά τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία
Η επίθεση έγινε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Σούμι
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίσθηκαν από ρωσικά πλήγματα με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική αστυνομία.
Άλλοι πέντε, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, χρειάσθηκαν ιατρική βοήθεια αφού η Ρωσία έπληξε με βόμβες το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινιεχούμποφ.
Το Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές.
Άλλοι πέντε, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, χρειάσθηκαν ιατρική βοήθεια αφού η Ρωσία έπληξε με βόμβες το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινιεχούμποφ.
Το Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα