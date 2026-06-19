H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Μεγάλη φωτιά σε σχολείο στο Τόκιο, απομακρύνονται οι μαθητές, δείτε βίντεο
8 μαθητές και δυο εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, 8 μαθητές και δυο εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ανέφεραν η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.
🇯🇵 | Um grande incêndio, iniciado em uma sala de música, atingiu na manhã desta sexta-feira, 19, uma escola primária na região de Kita, em Tóquio, capital do Japão. As chamas foram rapidamente controladas.— OHF News (@OHFNews) June 19, 2026
Dez pessoas precisaram de atendimento médico, em sua maioria crianças,… pic.twitter.com/d7m2QcE0Hn
Τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, στο σχολείο βρίσκονταν τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του προσωπικού, κατά τις ίδιες πηγές.
WATCH: Fire has erupted at an elementary school in Tokyo, Japan; reports indicate children remain trapped inside. pic.twitter.com/4tIQutRUun— Scope Report (@ScopeReport_) June 19, 2026
Elementary school in Tokyo catches fire. Video captured by neighbor shows teachers and children waiting for rescuers on the balcony of the burning building. pic.twitter.com/WbZfiW26h5— 🇮🇷🇵🇸🇯🇵 Thoton Akimoto (@AkimotoThn) June 19, 2026
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