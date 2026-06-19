Η Toyota εξελίσσει ένα χειροκίνητο κιβώτιο για ηλεκτρικά
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Η Toyota εξελίσσει ένα χειροκίνητο κιβώτιο για ηλεκτρικά

Η ιαπωνική εταιρεία φαίνεται πως δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα να προσφέρει στα ηλεκτρικά της μοντέλα την αίσθηση ενός παραδοσιακού χειροκίνητου κιβωτίου.

Η Toyota εξελίσσει ένα χειροκίνητο κιβώτιο για ηλεκτρικά

Μια νέα πατέντα αποκαλύπτει ότι η Toyota συνεχίζει να εξελίσσει ένα σύστημα εικονικών αλλαγών σχέσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει συμπλέκτη, επιλογέα ταχυτήτων και συμπεριφορά που θα προσομοιώνει με εντυπωσιακή ακρίβεια ένα συμβατικό μηχανικό σύστημα σε θερμικό αυτοκίνητο.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το σύστημα δεν περιορίζεται απλώς στην αλλαγή σχέσεων. Σύμφωνα με την πατέντα, το λογισμικό θα υπολογίζει εικονικές στροφές λειτουργίας του κινητήρα και θα αξιολογεί αν η επιλεγμένη σχέση είναι κατάλληλη για τις συνθήκες.
Η Toyota εξελίσσει ένα χειροκίνητο κιβώτιο για ηλεκτρικά

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Σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής ή κακής χρήσης του συμπλέκτη, το σύστημα θα μπορεί ακόμη και να διακόπτει την παροχή ισχύος, προκαλώντας ουσιαστικά «σβήσιμο» του αυτοκινήτου, όπως ακριβώς θα συνέβαινε σε ένα πραγματικό χειροκίνητο μοντέλο.

Η Toyota πειραματίζεται με αυτή την ιδέα εδώ και αρκετά χρόνια. Ήδη από το 2022 είχε παρουσιάσει ένα πρωτότυπο Lexus UX300e που όπως φαίνεται στο παρακάτω video είναι εξοπλισμένο με συμπλέκτη, επιλογέα ταχυτήτων και συνθετικό ήχο κινητήρα, με στόχο να προσφέρει στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων μια πιο παραδοσιακή και συμμετοχική εμπειρία οδήγησης.

Η νέα πατέντα δείχνει ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ακόμη περισσότερο. Το σύστημα θα μπορεί να αξιολογεί την εμπειρία του οδηγού και να προσαρμόζει ανάλογα τη λειτουργία του. Για παράδειγμα, οι λιγότερο εξοικειωμένοι οδηγοί ενδέχεται να λαμβάνουν αυτόματα βοήθεια σε ανηφόρες μέσω hill-hold, ενώ οι πιο έμπειροι θα πρέπει να διαχειρίζονται μόνοι τους όλες τις διαδικασίες. Παράλληλα προβλέπεται και λειτουργία launch control, επιτρέποντας πιο δυναμικές εκκινήσεις.

Ωστόσο η εξέλιξη και οι κατευθύνσεις της τεχνολογίας επηρεάζονται και από νομοθετικά εμπόδια που ακόμα και έχουν ξεπεραστεί. Όπως είχε δηλώσει πέρυσι ο Yasuyuki Terada, βοηθός επικεφαλής μηχανικός της Lexus, σε αγορές όπως η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ασαφές αν ένα αυτοκίνητο με εικονικό χειροκίνητο κιβώτιο θα μπορεί να οδηγηθεί από κατόχους άδειας οδήγησης αποκλειστικά για αυτόματα οχήματα.
Η Toyota εξελίσσει ένα χειροκίνητο κιβώτιο για ηλεκτρικά

Παρότι η Toyota δεν έχει επιβεβαιώσει αν το σύστημα θα φτάσει στην παραγωγή, η επιμονή της δείχνει ότι αναζητά τρόπους να διατηρήσει ζωντανή την οδηγική εμπλοκή στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, επιλέγοντας μια προσέγγιση που κοιτάζει περισσότερο στο παρελθόν παρά στο μέλλον.

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