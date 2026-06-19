Αναβλήθηκε το ταξίδι του Τζέι Ντι Βανς στην Ελβετία για τη συμφωνία με το Ιράν
Αναβλήθηκε το ταξίδι του Τζέι Ντι Βανς στην Ελβετία για τη συμφωνία με το Ιράν
Ο Λευκός Οίκος επικαλείται εκκρεμότητες στον σχεδιασμό της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δεν θα αναχωρήσει τελικά το βράδυ της Πέμπτης για την Ελβετία, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, προκειμένου να παραστεί στην υπογραφή του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το ταξίδι αναβάλλεται λόγω εκκρεμοτήτων που αφορούν την οργάνωση της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.
Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι οι τεχνικές συνομιλίες που θα ακολουθήσουν τη συμφωνία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, γεγονός που καθιστά αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων.
«Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου του, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και η αμερικανική αντιπροσωπεία ήταν έτοιμη να αναχωρήσει με την πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία. Ωστόσο, η οργάνωση αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλή ή προβλέψιμη», δήλωσε ο εκπρόσωπος.
«O αντιπρόεδρος δεν αναχωρεί απόψε. Θα σας ενημερώσουμε μόλις υπάρξει συγκεκριμένη εξέλιξη σχετικά με τα επόμενα βήματα. Προσβλέπουμε στην έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.
Η επίσημη τελετή υπογραφής του μνημονίου κατανόησης είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία, με τη συμμετοχή του Αμερικανού αντιπροέδρου.
Ο αντιπρόεδρος είχε επίσης επιβεβαιώσει ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στην οριστικοποίηση της συμφωνίας αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Παράλληλα, είχε τονίσει ότι σκοπεύει να ηγηθεί προσωπικά της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας κατά την επόμενη φάση των συνομιλιών.
Η αναβολή του ταξιδιού υπογραμμίζει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες προς την κατεύθυνση μιας ευρύτερης συμφωνίας.
Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι οι τεχνικές συνομιλίες που θα ακολουθήσουν τη συμφωνία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, γεγονός που καθιστά αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων.
«Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου του, τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και η αμερικανική αντιπροσωπεία ήταν έτοιμη να αναχωρήσει με την πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία. Ωστόσο, η οργάνωση αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλή ή προβλέψιμη», δήλωσε ο εκπρόσωπος.
Αβεβαιότητα για το χρονοδιάγραμμαΟ ίδιος ξεκαθάρισε ότι ο Τζέι Ντι Βανς δεν πρόκειται να αναχωρήσει προς το παρόν για την Ελβετία.
«O αντιπρόεδρος δεν αναχωρεί απόψε. Θα σας ενημερώσουμε μόλις υπάρξει συγκεκριμένη εξέλιξη σχετικά με τα επόμενα βήματα. Προσβλέπουμε στην έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.
Η επίσημη τελετή υπογραφής του μνημονίου κατανόησης είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία, με τη συμμετοχή του Αμερικανού αντιπροέδρου.
Τι είχε δηλώσει ο ΒανςΝωρίτερα την Πέμπτη, ο Τζέι Ντι Βανς είχε δηλώσει ότι σχεδίαζε να μεταβεί στην Ελβετία για να υπογράψει αυτοπροσώπως τη συμφωνία, αν και είχε αναγνωρίσει πως το ακριβές χρονοδιάγραμμα παρέμενε ασαφές.
Ο αντιπρόεδρος είχε επίσης επιβεβαιώσει ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στην οριστικοποίηση της συμφωνίας αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Παράλληλα, είχε τονίσει ότι σκοπεύει να ηγηθεί προσωπικά της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας κατά την επόμενη φάση των συνομιλιών.
Η αναβολή του ταξιδιού υπογραμμίζει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες προς την κατεύθυνση μιας ευρύτερης συμφωνίας.
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