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Καθηγήτρια Φυσικής στις ΗΠΑ είχε λογαριασμό στο Only Fans, παρενόχλησε σεξουαλικά 6 εφήβους και έκανε σεξ φορώντας μπλούζα με τη φράση Jesus Loves You
Καθηγήτρια Φυσικής στις ΗΠΑ είχε λογαριασμό στο Only Fans, παρενόχλησε σεξουαλικά 6 εφήβους και έκανε σεξ φορώντας μπλούζα με τη φράση Jesus Loves You
Μαθητές που γνώριζαν για τον λογαριασμό της 25χρονης στο Only Fans, την εκβίαζαν για καλύτερους βαθμούς
Άκρως... άτακτη αποδείχθηκε η καθηγήτρια Φυσικής σε σχολείο στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, Μαρίς Νίκολς, η οποία όχι μόνο είχε λογαριασμό στο OnlyFans αλλά κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση έξι εφήβων αλλά και για σεξουαλικές επαφές με κάποιους εξ αυτών.
Σύμφωνα με τη δικογραφία υπάρχει και βίντεο στο οποίο η 25χρονη εκπαιδευτικός έχει καταγραφεί να κάνει σεξ με μαθητή της φορώντας ένα πουλόβερ με τη φράση «Jesus Loves You».
Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, μαθητές που γνώριζαν για τον λογαριασμό της 25χρονης στο OnlyFans, την εκβίαζαν για καλύτερους βαθμούς.
Ήδη το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Ντάγκλας έχει εκδώσει πάνω από δώδεκα εντάλματα έρευνας για την υπόθεση που αφορούν και τη Νίκολς αλλά και εταιρείες όπως το Snapchat, το OnlyFans, η AT&T .
Η Νίκολς αρχικά συνελήφθη αφού κατηγορήθηκε για σεξουαλική επαφή με μαθητή της σε σχολική αίθουσα αλλά και ένα αυτοκίνητο. Δύο εβδομάδες αργότερα, συνελήφθη ξανά και αντιμετώπισε 11 επιπλέον κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης παιδιών, της παραποίησης αποδεικτικών στοιχείων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης πέντε άλλων μαθητών.
Κατά το κατηγορητήριο η εκπαιδευτικός έκανε σεξ και σε γήπεδο γκολφ ενώ έστελνε άσεμνες εικόνες σε μαθητές και έκανε σε sexting με εφήβους.
Στη δικογραφία αναφέρεται, τέλος, ότι η Νίκολς, η οποία ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Liberty, ενός ιδιωτικού ευαγγελικού χριστιανικού ιδρύματος που διατηρούσε αυστηρή πολιτική που απαγόρευε τη σεξουαλική δραστηριότητα εκτός γάμου, είχε πιέσει έναν από τους μαθητές να διαγράψει τις επικοινωνίες τους λίγο πριν από την πρώτη σύλληψή της.
Σύμφωνα με τη δικογραφία υπάρχει και βίντεο στο οποίο η 25χρονη εκπαιδευτικός έχει καταγραφεί να κάνει σεξ με μαθητή της φορώντας ένα πουλόβερ με τη φράση «Jesus Loves You».
Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, μαθητές που γνώριζαν για τον λογαριασμό της 25χρονης στο OnlyFans, την εκβίαζαν για καλύτερους βαθμούς.
Ήδη το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Ντάγκλας έχει εκδώσει πάνω από δώδεκα εντάλματα έρευνας για την υπόθεση που αφορούν και τη Νίκολς αλλά και εταιρείες όπως το Snapchat, το OnlyFans, η AT&T .
Η Νίκολς αρχικά συνελήφθη αφού κατηγορήθηκε για σεξουαλική επαφή με μαθητή της σε σχολική αίθουσα αλλά και ένα αυτοκίνητο. Δύο εβδομάδες αργότερα, συνελήφθη ξανά και αντιμετώπισε 11 επιπλέον κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης παιδιών, της παραποίησης αποδεικτικών στοιχείων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης πέντε άλλων μαθητών.
Κατά το κατηγορητήριο η εκπαιδευτικός έκανε σεξ και σε γήπεδο γκολφ ενώ έστελνε άσεμνες εικόνες σε μαθητές και έκανε σε sexting με εφήβους.
Στη δικογραφία αναφέρεται, τέλος, ότι η Νίκολς, η οποία ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Liberty, ενός ιδιωτικού ευαγγελικού χριστιανικού ιδρύματος που διατηρούσε αυστηρή πολιτική που απαγόρευε τη σεξουαλική δραστηριότητα εκτός γάμου, είχε πιέσει έναν από τους μαθητές να διαγράψει τις επικοινωνίες τους λίγο πριν από την πρώτη σύλληψή της.
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