Ο Τραμπ προανήγγειλε χερσαίες επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική κατά των ναρκωτικών
«Εξουδετερώσαμε το 96% των ναρκωτικών που έρχονταν από τη θάλασσα και τώρα ξεκινάμε από ξηράς - Οι επιχειρήσεις δεν θα είναι απαραίτητα στη Βενεζουέλα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Την πρόθεση της Ουάσινγκτον να ξεκινήσει χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ο χρόνος και ο τόπος των επιθέσεων.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι η Ουάσινγκτον προχωρά σε νέα φάση της στρατιωτικής της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών, μετά τα πλήγματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη θάλασσα. «Εξουδετερώσαμε το 96% των ναρκωτικών που έρχονταν από τη θάλασσα και τώρα ξεκινάμε από ξηράς. Και από ξηράς είναι πολύ πιο εύκολο, και αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους.
Ο Αμερικανός πρόεδρος τις τελευταίες ημέρες έχει επανειλημμένα προαναγγείλει διεύρυνση των επιχειρήσεων, οι οποίες ακολουθούν σειρά επιθέσεων του Πενταγώνου σε σκάφη που, σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών σε διεθνή ύδατα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Αμερικής.
Αν και η ρητορική του Λευκού Οίκου έχει ερμηνευθεί κυρίως ως μέσο πίεσης προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι τα ενδεχόμενα χερσαία πλήγματα δεν θα περιοριστούν κατ’ ανάγκην στη συγκεκριμένη χώρα. «Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι στο έδαφος της Βενεζουέλας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «οι απαίσιοι άνθρωποι που φέρνουν ναρκωτικά στη χώρα μας είναι στόχοι».
Ο Τραμπ αιτιολόγησε τις κινήσεις του παραλληλίζοντας τη μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών με πολεμικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, αν οι θάνατοι από υπερβολική δόση καταγράφονταν όπως οι απώλειες σε πόλεμο, «θα επρόκειτο για έναν πόλεμο χωρίς προηγούμενο».
Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο προειδοποίησε ότι σε περίπτωση ξένης επίθεσης η εργατική τάξη θα πρέπει να προχωρήσει σε «γενική εξεγερσιακή απεργία» και να επιδιώξει «μια ακόμη πιο ριζοσπαστική επανάσταση», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της αντιπαράθεσης.
🇺🇸 Donald Trump once again signals the launch of a military operation against Venezuela in the near future.— NSTRIKE (@NSTRIKE1231) December 13, 2025
📌 “We have stopped 96% of the drugs coming in by sea. Now we are moving to land routes — land is much easier.
This will begin soon… This is not only about ground strikes… pic.twitter.com/cAxNDtb58w
