Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά τουρκικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού – Δείτε βίντεο
Πόλεμος στην Ουκρανία Τουρκία Οδησσός

Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά τουρκικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού – Δείτε βίντεο

Ο Ζελένσκι καταγγέλλει μήνυμα κλιμάκωσης – Παρέμβαση της Άγκυρας - Εμπορικό πλοίο της Cenk Shipping τυλίχθηκε στις φλόγες στο λιμάνι Τσερνομόρσκ της Οδησσού μετά από πλήγμα drone

Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά τουρκικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού – Δείτε βίντεο
Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ρωσικό drone πλήττει εμπορικό πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας στη Μαύρη Θάλασσα ήρθε στη δημοσιότητα το βράδυ της Παρασκευής, καταγράφοντας την επίθεση στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα βασικά λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού.

Στα πλάνα, που τραβήχτηκαν από Τούρκο ναύτη σε γειτονικό σκάφος, διακρίνεται καθαρά drone ιρανικής κατασκευής τύπου Shahed να κατευθύνεται προς τον στόχο του, με τον χαρακτηριστικό ήχο του κινητήρα του να ακούγεται πριν από την πρόσκρουση.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Σύμφωνα με ουκρανικές αρχές, η ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους προκάλεσε ζημιές σε συνολικά τρία τουρκικής ιδιοκτησίας πλοία σε λιμάνια της Οδησσού. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ολέκσι Κουλέμπα, δήλωσε ότι «η επίθεση είχε στόχο τη μη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα και την εμπορική ναυτιλία», προσθέτοντας πως «η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά σε λιμενικές υποδομές που διασφαλίζουν τη μεταφορά τροφίμων και φορτίων στις παγκόσμιες αγορές».

Η διαχειρίστρια εταιρεία Cenk Denizcilik ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο M/V CENK T, το οποίο μετέφερε τρόφιμα, δέχθηκε αεροπορική επίθεση λίγο πριν δέσει στο λιμάνι, περίπου στις 16:00 τοπική ώρα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στην πλώρη.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι το πλήγμα αυτό αποδεικνύει πως η Μόσχα δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, σημειώνοντας ότι «η Ρωσία συνεχίζει να χτυπά την κανονική ζωή και την εμπορική δραστηριότητα».

Κλείσιμο

Η αντίδραση της Τουρκίας

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε την άμεση παύση των επιθέσεων που απειλούν τη ναυσιπλοΐα, τις λιμενικές και τις ενεργειακές υποδομές στη Μαύρη Θάλασσα.

Σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι είναι κρίσιμη η άμεση κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας.
