Με drones και πυραύλους χτύπησε η Ρωσία δύο λιμάνια της Οδησσού - Ζημιές σε τουλάχιστον δύο πλοία και ένας τραυματίας
Για ζημιές σε τρία τουρκικής ιδιοκτησίας πλοία, έκανε λόγο στο πρακτορείο Reuters εκπρόσωπος του πολεμικού ναυτικού της Ουκρανίας
Επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους πραγματοποίησε σήμερα η Ρωσία σε δύο λιμάνια της περιοχής της Οδησσού, προκαλώντας ζημιές στις υποδομές και τραυματισμό ενός ατόμου.
Εκπρόσωπος του πολεμικού ναυτικού της Ουκρανίας έκανε λόγο στο Reuters για ζημιές σε τρία τουρκικής ιδιοκτησίας πλοία, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υφυπουργού για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας και Υπουργού Κοινοτήτων και Εδαφικής Ανάπτυξης, Ολέξι Κουλέμπα, η επίθεση είχε ως στόχο τις πολιτικές υποδομές των λιμανιών στην περιοχή της Οδησσού.
«Η Ρωσία εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στην πολιτική λιμενική υποδομή της περιοχής της Οδησσού. Ένας υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας τραυματίστηκε στο λιμάνι της Οδησσού και λαμβάνει ιατρική φροντίδα. Ένα πλοίο κοντέινερ υπέστη ζημιές. Ένα φέρι μποτ με τουρκική σημαία υπέστη ζημιές στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα σε πρώτη φάση», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.
Νωρίτερα, η τουρκική διαχειρίστρια εταιρεία Cenk Denizcilik ανακοίνωσε πως το τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο CENK T υπέστη ζημιές από πυραυλική επίθεση στο λιμάνι Τσερνομόρσκ. Η εταιρεία τόνισε ότι το CENK T, το οποίο εκτελεί δρομολόγια μεταξύ του τουρκικού λιμανιού στο Καράσου και της Οδησσού, επλήγη λίγο μετά τον ελλιμενισμό, προκαλώντας πυρκαγιά την οποία ρυμουλκά και ομάδες πυρόσβεσης του λιμανιού αργότερα προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο.
Ο Κουλέμπα δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται αξιολόγηση της κατάστασης των εγκαταστάσεων και των πλοίων. Οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης έχουν ήδη ξεκινήσει, σε συνεργασία με τις διοικήσεις των λιμανιών και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η επίθεση αυτή καταδεικνύει ότι η Μόσχα δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου.
❗️A civilian cargo ship is on fire in the port of Odesa after a Russian missile attack.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 12, 2025
According to reports, this is a Turkish Cenk T.
Meanwhile, Putin and President Erdogan had a meeting today. They discussed the war in Ukraine, among other things.
President Erdogan… pic.twitter.com/zijuhJW2KQ
