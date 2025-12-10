Τραμπ: «Εντοπίσαμε και κατασχέσαμε τεράστιο τάνκερ έξω από τη Βενεζουέλα», δείτε το βίντεο από την επιχείρηση των ΗΠΑ

BREAKING: Trump:



We have just seized a tanker on the coast of Venezuela.



Large tanker, largest one ever seized actually. pic.twitter.com/9qmcwVWpQN — Clash Report (@clashreport) December 10, 2025

Κλείσιμο

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατάσχεσαν πλοίο μεταφοράς πετρελαίου το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση με επιχειρηματικούς ηγέτες την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο.Ο ίδιος είπε ότι είναι «είναι ένα μεγάλο τάνκερ, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ».Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι η επιχείρηση διεξήχθη υπό την ηγεσία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής.«Σήμερα, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, οι Ερευνές Εσωτερικής Ασφάλειας και η Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολέμου, εκτέλεσαν ένταλμα κατάσχεσης για ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις από τη Βενεζουέλα και το Ιράν. Για πολλά χρόνια, το πετρελαιοφόρο έχει υποστεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της εμπλοκής του σε ένα παράνομο δίκτυο μεταφοράς πετρελαίου που υποστηρίζει ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτή η κατάσχεση, που ολοκληρώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, διεξήχθη με ασφάλεια και σιγουριά — και η έρευνά μας μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την αποτροπή της μεταφοράς πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις συνεχίζεται», αναφέρει η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.Σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η κίνηση των ΗΠΑ κλιμακώνει την πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.Η Ουάσιγκτον έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι διευθύνει επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών στη Βενεζουέλα, κάτι που ο ίδιος αρνείται.Τους τελευταίους μήνες το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 20 επιθέσεις εναντίον πλοίων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά σε ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα και την Κολομβία. Πάνω από ύποπτοι για τη διακίνηση έχουν χάσει τη ζωή τους.Οι ΗΠΑ αφήνουν να εννοηθεί ότι η χερσαία επίθεση παραμένει ενδεχόμενο υπό εξέταση.Για τον Τραμπ, όπως δήλωσε την Τρίτη στο Politico, «οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες».