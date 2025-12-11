Η Βενεζουέλα καταδικάζει την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου από τις ΗΠΑ: «Πράξη διεθνούς πειρατείας»
Βενεζουέλα πετρελαιοφόρο ΗΠΑ

Το Καράκας  δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της κατάσχεσης σε «όλα τα υπάρχοντα διεθνή όργανα»

Η Βενεζουέλα καταδίκασε έντονα απόψε την κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου από τις ΗΠΑ στα ανοικτά των ακτών της στην Καραϊβική, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως «πράξη διεθνούς πειρατείας».

Σε ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας αναφέρεται ότι η κίνηση αυτή, μαζί με προηγούμενα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατέστησε σαφές ότι η πολιτική της Ουάσινγκτον απέναντι στο Καράκας αποτελεί μέρος ενός «σκόπιμου σχεδίου λεηλασίας των ενεργειακών μας πόρων».

«Υπό αυτές τις συνθήκες, οι πραγματικοί λόγοι για την παρατεταμένη επιθετικότητα κατά της Βενεζουέλας αποκαλύφθηκαν επιτέλους. Δεν είναι μετανάστευση. Δεν είναι εμπορία ναρκωτικών. Δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Πάντα αφορούσε τον φυσικό μας πλούτο, το πετρέλαιό μας, την ενέργειά μας, τους πόρους που ανήκουν αποκλειστικά στον λαό της Βενεζουέλας», αναφέρει η δήλωση.

Η Βενεζουέλα δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της κατάσχεσης σε «όλα τα υπάρχοντα διεθνή όργανα».

Με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εδώ και μήνες στην Καραϊβική ισχυρή στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford).

Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ ναρκωτικών. Το Καράκας διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.
