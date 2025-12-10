Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.
Για 30 δευτερόλεπτα θα μπορούσε να αποτραπεί η διαφυγή των ληστών του Λούβρου: Μεγάλα κενά στην ασφάλεια δείχνει έρευνα
Για 30 δευτερόλεπτα θα μπορούσε να αποτραπεί η διαφυγή των ληστών του Λούβρου: Μεγάλα κενά στην ασφάλεια δείχνει έρευνα
Έλλειψη συντονισμού και στον εξοπλισμό ασφαλείας καταγράφονται από τους εμπειρογνώμονες – Άφαντα τα πολύτιμα κοσμήματα
Οι κλέφτες που έκλεψαν τα πολύτιμα κοσμήματα από το Λούβρο τον περασμένο Οκτώβριο διέφυγαν από την αστυνομία με μόλις 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους, αποκάλυψε έρευνα για το συμβάν που σόκαρε τη Γαλλία.
Η έρευνα, που διέταξε το υπουργείο Πολιτισμού, αποκάλυψε ότι μόνο μία από τις δύο κάμερες ασφαλείας λειτουργούσε κοντά στο σημείο από το οποίο οι εισβολείς μπήκαν στο κτίριο το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου.
Το προσωπικό στο κέντρο ελέγχου ασφαλείας δεν είχε αρκετές οθόνες για να παρακολουθεί το Μουσείο σε πραγματικό χρόνο, αναφέρει η έρευνα την οποία επικαλείται το AFP.
Εν τω μεταξύ, η έλλειψη συντονισμού είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία να σταλεί αρχικά σε λανθασμένο σημείο όταν σήμανε ο συναγερμός.
Μία από τις αποκαλύψεις της έκθεσης ήταν ότι οι ληστές είχαν μόνο 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους πριν φτάσουν στο σημείο η αστυνομία και οι ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας.
«Οι φρουροί της Securitas [ενν. της ιδιωτικής εταιρείας] ή οι αστυνομικοί σε ένα αυτοκίνητο θα μπορούσαν να είχαν εμποδίσει τους κλέφτες να διαφύγουν», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Νοέλ Κορμπέν, στους γερουσιαστές.
Ο ίδιος ανέφερε ότι μέτρα όπως ένα σύγχρονο σύστημα καμερών κλειστού κυκλώματος, πιο ανθεκτικό γυαλί ή καλύτερος εσωτερικός συντονισμός θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την απώλεια των κοσμημάτων, αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ.
Αλλά και μια έρευνα που είχε ζητήσει η ηγεσία του Μουσείου το 2019 έδειξε ότι υπάρχουν πολλά κενά και αδυναμίες στην ασφάλεια. Μεταξύ άλλων οι εμπειρογνώμονες της εταιρείας κοσμημάτων Van Cleef & Arpels είχαν επισημάνει ότι το μπαλκόνι δίπλα στον ποταμό που χρησιμοποίησαν οι ληστές τον Οκτώβριο ήταν αδύναμο σημείο και μπορούσε να το προσεγγίσει κανένας με μεγάλη σκάλα. Αυτό ακριβώς συνέβη τον Οκτώβριο.
Εντυπωσιακό είναι ότι η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, δεν είχε ενημερωθεί για τον έλεγχο, ο οποίος είχε διαταχθεί από τον προκάτοχό της Ζαν-Λικ Μαρτινέ. Οι συστάσεις δεν εφαρμόστηκαν, παραδέχεται ο συντάκτης της έρευνας.
Η αστυνομία πιστεύει ότι έχει συλλάβει και τους τέσσερις εισβολείς, οι οποίοι διέφυγαν με μοτοσικλέτες αφού πραγματοποίησαν τη ληστεία μέσα σε περίπου 10 λεπτά. Τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί.
Η έρευνα, που διέταξε το υπουργείο Πολιτισμού, αποκάλυψε ότι μόνο μία από τις δύο κάμερες ασφαλείας λειτουργούσε κοντά στο σημείο από το οποίο οι εισβολείς μπήκαν στο κτίριο το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου.
Το προσωπικό στο κέντρο ελέγχου ασφαλείας δεν είχε αρκετές οθόνες για να παρακολουθεί το Μουσείο σε πραγματικό χρόνο, αναφέρει η έρευνα την οποία επικαλείται το AFP.
Εν τω μεταξύ, η έλλειψη συντονισμού είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία να σταλεί αρχικά σε λανθασμένο σημείο όταν σήμανε ο συναγερμός.
Μία από τις αποκαλύψεις της έκθεσης ήταν ότι οι ληστές είχαν μόνο 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους πριν φτάσουν στο σημείο η αστυνομία και οι ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας.
«Οι φρουροί της Securitas [ενν. της ιδιωτικής εταιρείας] ή οι αστυνομικοί σε ένα αυτοκίνητο θα μπορούσαν να είχαν εμποδίσει τους κλέφτες να διαφύγουν», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Νοέλ Κορμπέν, στους γερουσιαστές.
Ο ίδιος ανέφερε ότι μέτρα όπως ένα σύγχρονο σύστημα καμερών κλειστού κυκλώματος, πιο ανθεκτικό γυαλί ή καλύτερος εσωτερικός συντονισμός θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την απώλεια των κοσμημάτων, αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ.
Αλλά και μια έρευνα που είχε ζητήσει η ηγεσία του Μουσείου το 2019 έδειξε ότι υπάρχουν πολλά κενά και αδυναμίες στην ασφάλεια. Μεταξύ άλλων οι εμπειρογνώμονες της εταιρείας κοσμημάτων Van Cleef & Arpels είχαν επισημάνει ότι το μπαλκόνι δίπλα στον ποταμό που χρησιμοποίησαν οι ληστές τον Οκτώβριο ήταν αδύναμο σημείο και μπορούσε να το προσεγγίσει κανένας με μεγάλη σκάλα. Αυτό ακριβώς συνέβη τον Οκτώβριο.
Εντυπωσιακό είναι ότι η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, δεν είχε ενημερωθεί για τον έλεγχο, ο οποίος είχε διαταχθεί από τον προκάτοχό της Ζαν-Λικ Μαρτινέ. Οι συστάσεις δεν εφαρμόστηκαν, παραδέχεται ο συντάκτης της έρευνας.
Η αστυνομία πιστεύει ότι έχει συλλάβει και τους τέσσερις εισβολείς, οι οποίοι διέφυγαν με μοτοσικλέτες αφού πραγματοποίησαν τη ληστεία μέσα σε περίπου 10 λεπτά. Τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα