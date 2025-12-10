Για 30 δευτερόλεπτα θα μπορούσε να αποτραπεί η διαφυγή των ληστών του Λούβρου: Μεγάλα κενά στην ασφάλεια δείχνει έρευνα

Κλείσιμο

Οι κλέφτες που έκλεψαν τα πολύτιμα κοσμήματα από το Λούβρο τον περασμένο Οκτώβριο, αποκάλυψε έρευνα για το συμβάν που σόκαρε τη Γαλλία.Η έρευνα, που διέταξε το υπουργείο Πολιτισμού, αποκάλυψε ότικοντά στο σημείο από το οποίο οι εισβολείς μπήκαν στο κτίριο το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου.Το προσωπικό στο κέντρο ελέγχου ασφαλείας δεν είχε αρκετές οθόνες για να παρακολουθεί το Μουσείο σε πραγματικό χρόνο, αναφέρει η έρευνα την οποία επικαλείται το AFP.Εν τω μεταξύ, η έλλειψη συντονισμού είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία να σταλεί αρχικά σε λανθασμένο σημείο όταν σήμανε ο συναγερμός.Μία από τις αποκαλύψεις της έκθεσης ήταν ότι οι ληστές είχαν μόνο 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους πριν φτάσουν στο σημείο η αστυνομία και οι ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας.«Οι φρουροί της Securitas [ενν. της ιδιωτικής εταιρείας] ή οι αστυνομικοί σε ένα αυτοκίνητο», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Νοέλ Κορμπέν, στους γερουσιαστές.Ο ίδιος ανέφερε ότι μέτρα όπως ένα σύγχρονο σύστημα καμερών κλειστού κυκλώματος, πιο ανθεκτικό γυαλί ή καλύτερος εσωτερικός συντονισμός θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την απώλεια των κοσμημάτων, αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ.Αλλά και μια έρευνα που είχε ζητήσει η ηγεσία του Μουσείου το 2019 έδειξε ότι υπάρχουν. Μεταξύ άλλων οι εμπειρογνώμονες της εταιρείας κοσμημάτων Van Cleef & Arpels είχαν επισημάνει ότι το μπαλκόνι δίπλα στον ποταμό που χρησιμοποίησαν οι ληστές τον Οκτώβριο ήταν αδύναμο σημείο και μπορούσε να το προσεγγίσει κανένας με μεγάλη σκάλα. Αυτό ακριβώς συνέβη τον Οκτώβριο.Εντυπωσιακό είναι ότι η διευθύντρια του Λούβρου,, δεν είχε ενημερωθεί για τον έλεγχο, ο οποίος είχε διαταχθεί από τον προκάτοχό της Ζαν-Λικ Μαρτινέ. Οι συστάσεις δεν εφαρμόστηκαν, παραδέχεται ο συντάκτης της έρευνας.Η αστυνομία πιστεύει ότι έχει συλλάβει και τους τέσσερις εισβολείς, οι οποίοι διέφυγαν με μοτοσικλέτες αφού πραγματοποίησαν τη ληστεία μέσα σε περίπου 10 λεπτά. Τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί.