Δείτε βίντεο: Τέσσερις νεκροί και ένας αγνοούμενος μετά από τεράστιο κύμα που παρέσυρε λουόμενους σε φυσική πισίνα στην Τενερίφη

Οι λουόμενοι αγνόησαν τις πινακίδες και τις περιφράξεις που είχαν τοποθετηθεί για να εμποδίσουν οποιονδήποτε να μπει στην πισίνα λόγω των καιρικών συνθηκών





Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το cbsnews, οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανέσυραν τρία πτώματα την Κυριακή, μια 35χρονη γυναίκα, έναν 55χρονο άνδρα και έναν άλλο άνδρα, για τον οποίο δεν δόθηκαν πληροφορίες.







Four dead and one missing after a powerful wave swept a group of swimmers out to sea from a popular seawater pool on Tenerife’s rocky western coast, according to Spanish authorities.pic.twitter.com/qMu9NjChOF — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 9, 2025 Μία άλλη γυναίκα πέθανε μία μέρα μετά την ανάνηψή της στο σημείο του ατυχήματος και τη μεταφορά της με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Δεν δόθηκαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των θυμάτων.



Γιατί είναι η επικίνδυνη η φυσική πισίνα στην Isla Cangrejo Η πισίνα στην Isla Cangrejo, στην ακτή Los Gigantes της Τενερίφης, είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός για τους ξένους. Περιτριγυρισμένη από ηφαιστειακά πετρώματα από τη μία πλευρά και τσιμέντο από την άλλη, η πισίνα βρίσκεται σχεδόν στο επίπεδο της



Γι' αυτό το λόγο μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη, όταν η θάλασσα είναι ταραγμένη και τα μεγάλα κύματα μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν το τσιμεντένιο φράγμα.



Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης είχε εκδοθεί προειδοποίηση για άγρια θάλασσα τη στιγμή που οι λουόμενοι παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Η πισίνα ήταν κλειστή για το κοινό από τις 3 Δεκεμβρίου.



Ένας μάρτυρας μιλώντας στην El País είπε ότι δύο ισχυρά κύματα παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους. «Ήμασταν πολύ μακριά (από την πισίνα) και ακόμα και τότε, τα κύματα μας έφτασαν. Κοίταξα πίσω και η πισίνα από γεμάτη έγινε άδεια», σημείωσε.



Κάτοικοι της περιοχής είπαν ότι οι λουόμενοι αγνόησαν τις πινακίδες και τις περιφράξεις που είχαν τοποθετηθεί για να εμποδίσουν οποιονδήποτε να μπει στην πισίνα λόγω των καιρικών συνθηκών.



Είναι πολύ δύσκολο για όποιον παρασυρθεί στη θάλασσα να βρει στήριγμα στα ολισθηρά βράχια ακριβώς κάτω από την πισίνα.



«Οι άνθρωποι... δεν γνωρίζουν πώς είναι η θάλασσα εδώ και τον κίνδυνο που ενέχει η πισίνα, επειδή υπάρχουν βράχοι από κάτω στους οποίους πέφτουν και δεν μπορούν να σηκωθούν. Είναι πολύ επικίνδυνο», δήλωσε ένας κάτοικος της περιοχής.



Ο Emilio Navarro, δήμαρχος του Santiago Del Teide, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών και είπε ότι οι ομάδες διάσωσης συνέχισαν τη Δευτέρα να αναζητούν τον αγνοούμενο.



«Οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για να προειδοποιήσουν τους λουόμενους για τους κινδύνους και να τους αποτρέψουν από το να χρησιμοποιούν την πισίνα όταν η θάλασσα είναι ταραγμένη», τόνισε.



Ενώ τόνισε πως «ζητάμε από τους ανθρώπους να προσέχουν τις πινακίδες που έχουν τοποθετήσει οι αρχές. Είναι για την ασφάλεια και την προστασία όλων».