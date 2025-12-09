Πράσινο φως από Τραμπ για πώληση των super microchips της Nvidia στην Κίνα: Τεχνολογική παγίδα στο Πεκίνο ή γκάφα;

Ο Τραμπ θέλει να διατηρήσει τις ΗΠΑ στην κορυφή της παγκόσμιας τεχνολογικής κούρσας, ωστόσο οι συνέπειες της απόφασής του παραμένουν ασαφείς - Αξιωματούχοι ανησυχούν για την πολύπλευρη άνοδο της Κίνας με χρήση αμερικανικής τεχνολογίας, την ώρα που η Nvidia κάνει λόγο για «ισορροπημένη συμφωνία»

Ντόναλντ Τραμπ ότι microchips - στην Κίνα με μία πρώτη ματιά μοιάζει να αναιρεί πολιτικές χρόνων που στόχευαν να μπλοκάρουν την πρόσβαση του Πεκίνου σε προηγμένες τεχνολογίες.



Στην Ουάσιγκτον, αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το διακύβευμα είναι καθοριστικό: η ικανότητα της Κίνας να χρησιμοποιεί αμερικανική τεχνολογία για να αποκτήσει στρατιωτικό και οικονομικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Με τον αποκλεισμό της Κίνας, οι νομοθέτες επιδίωκαν να διατηρήσουν το προβάδισμα των ΗΠΑ στην ΑI και να επιβραδύνουν τις κινεζικές προσπάθειες να καλύψουν τη διαφορά.



Τζένσεν Χουάνγκ, πέρασε μήνες – και δαπάνησε και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια - προσπαθώντας να πείσει τον Πρόεδρο Τραμπ να αλλάξει στάση. Επιπλέον, υποστήριξε ότι ο περιορισμός της πρόσβασης της Κίνας στην αμερικανική τεχνολογία έχει απλώς ωθήσει τις κινεζικές εταιρείες στο να βελτιώνονται ταχύτερα και - το σημαντικότερο - με πιο οικονομικό τρόπο.



Η απόφαση του Τραμπ χθές να επιτρέψει στην Nvidia να πουλάει το δεύτερο ισχυρότερο τσιπ της, το H200, σε Κινέζους εμπορικούς πελάτες που θα έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ «βρίσκει μια ισορροπία που είναι καλή για την Αμερική», δήλωσε εκπρόσωπος της Nvidia.



Οι συνέπειες της απόφασης παραμένουν ασαφείς. Όμως η κινεζική κυβέρνηση έχει ήδη δαπανήσει δισεκατομμύρια στην προσπάθεια να γίνει υπερδύναμη στην ΑΙ. Οι εγχώριοι κατασκευαστές τσιπ της χώρας επιταχύνουν την ανάπτυξη προηγμένων ημιαγωγών, ενώ οι κινεζικές εταιρείες ΑΙ έχουν γίνει πιο αποτελεσματικές στη χρήση των τσιπ που έχουν στη διάθεσή τους.



Nvidia έχουν εκτοξεύσει τις τεχνολογικές μετοχές της χώρας. Η μετοχή της Cambricon, ενός σχεδιαστή τσιπ που λαμβάνει επίσημα κρατική χρηματοδότηση, έχει ενισχυθεί πάνω από 120% σε σχέση με πέρυσι. Την προηγούμενη εβδομάδα, η Moore Threads - start up που ίδρυσε πρώην στέλεχος της Nvidia - εισήχθη στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές του έτους.



Τα κινεζικά τσιπ σήμερα εξακολουθούν να υστερούν σε απόδοση. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς στην παραγωγή. Τα κινεζικά τσιπ παράγουν το πολύ το 2% της υπολογιστικής ισχύος των ξένων ανταγωνιστών σύμφωνα με δυτικές μελέτες, ποσοστό που μοιάζει μικρό αλλά είναι πρακτικά σημαντικό.



Η υπολογιστική ισχύς είναι κρίσιμη στην ανάπτυξη ΑΙ. Τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτούνται από εκατοντάδες χιλιάδες τσιπ που τοποθετούνται σε data centers για να δημιουργήσουν υπερυπολογιστές που καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας. Η OpenAI, που δημιούργησε το ChatGPT, σχεδιάζει να χτίσει πέντε τέτοιες εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ, οι οποίες μαζί θα καταναλώνουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τρία εκατομμύρια αμερικανικά νοικοκυριά.



Κλείσιμο Alibaba, Tencent, ByteDance - έχουν επενδύσει τεράστια ποσά στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις υποδομές που τη στηρίζουν. Για τις κινεζικές εταιρείες, η πρόσβαση σε τσιπ υψηλών επιδόσεων, όπως το H200 έρχεται σε κρίσιμη στιγμή.



Αξιωματούχοι που εργάστηκαν υπό τον Μπάιντεν προειδοποιούν ότι η πρόσβαση στα τσιπ της Nvidia μπορεί να δώσει χρόνο στις κινεζικές εταιρείες ΑΙ, ενώ οι εγχώριοι κατασκευαστές βελτιώνουν την παραγωγή και την ποιότητα.



Η απόφαση του Τραμπ αναζωπύρωσε τη συζήτηση για το πόσο εξαρτώμενο θα είναι το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης από τεράστια αποθέματα ισχυρών τσιπ.



Οι αμερικανικοί περιορισμοί ανάγκασαν τις κινεζικές εταιρείες να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Φέτος, η start up DeepSeek αιφνιδίασε τη βιομηχανία με τον ισχυρισμό ότι δημιούργησε συστήματα ΑΙ που απαιτούν λιγότερα τσιπ και είναι πολύ φθηνότερα στην κατασκευή.



Η ανακοίνωση τουότι η Nvidia θα μπορεί να πουλάει ημιαγωγούς – και συγκεκριμένα κάποια από τα πλέον προηγμένα- στηνμε μία πρώτη ματιά μοιάζει να αναιρεί πολιτικές χρόνων που στόχευαν να μπλοκάρουν την πρόσβαση τουσε προηγμένες τεχνολογίες.Στην Ουάσιγκτον, αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το διακύβευμα είναι καθοριστικό: η ικανότητα τηςνα χρησιμοποιεί αμερικανική τεχνολογία για να αποκτήσει στρατιωτικό και οικονομικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα στην. Με τον αποκλεισμό της Κίνας, οι νομοθέτες επιδίωκαν να διατηρήσουν το προβάδισμα των ΗΠΑ στην ΑI και να επιβραδύνουν τις κινεζικές προσπάθειες να καλύψουν τη διαφορά.Στον αντίποδα, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia,πέρασε μήνες – και δαπάνησε και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια - προσπαθώντας να πείσει τον Πρόεδρονα αλλάξει στάση. Επιπλέον, υποστήριξε ότι ο περιορισμός της πρόσβασης τηςστην αμερικανική τεχνολογία έχει απλώς ωθήσει τις κινεζικές εταιρείες στο να βελτιώνονται ταχύτερα και - το σημαντικότερο - με πιο οικονομικό τρόπο.Η απόφαση του Τραμπ χθές να επιτρέψει στηννα πουλάει το δεύτερο ισχυρότερο τσιπ της, το, σε Κινέζους εμπορικούς πελάτες που θα έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ «βρίσκει μια ισορροπία που είναι καλή για την Αμερική», δήλωσε εκπρόσωπος τηςΟι συνέπειες της απόφασης παραμένουν ασαφείς. Όμως η κινεζική κυβέρνηση έχει ήδη δαπανήσει δισεκατομμύρια στην προσπάθεια να γίνει υπερδύναμη στην ΑΙ. Οι εγχώριοι κατασκευαστές τσιπ της χώρας επιταχύνουν την ανάπτυξη προηγμένων ημιαγωγών, ενώ οι κινεζικές εταιρείες ΑΙ έχουν γίνει πιο αποτελεσματικές στη χρήση των τσιπ που έχουν στη διάθεσή τους.Τα στοιχήματα των επενδυτών ότι μια κινεζική εταιρεία μπορεί σύντομα να ανταγωνιστεί τηνέχουν εκτοξεύσει τις τεχνολογικές μετοχές της χώρας. Η μετοχή της, ενός σχεδιαστή τσιπ που λαμβάνει επίσημα κρατική χρηματοδότηση, έχει ενισχυθεί πάνω από 120% σε σχέση με πέρυσι. Την προηγούμενη εβδομάδα, η- start up που ίδρυσε πρώην στέλεχος της- εισήχθη στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές του έτους.Τασήμερα εξακολουθούν να υστερούν σε απόδοση. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς στην παραγωγή. Τα κινεζικά τσιπ παράγουν το πολύ το 2% της υπολογιστικής ισχύος των ξένων ανταγωνιστών σύμφωνα με δυτικές μελέτες, ποσοστό που μοιάζει μικρό αλλά είναι πρακτικά σημαντικό.Η υπολογιστική ισχύς είναι κρίσιμη στην ανάπτυξη. Τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτούνται από εκατοντάδες χιλιάδες τσιπ που τοποθετούνται σε data centers για να δημιουργήσουν υπερυπολογιστές που καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας. Ηπου δημιούργησε το, σχεδιάζει να χτίσει πέντε τέτοιες εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ, οι οποίες μαζί θα καταναλώνουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τρία εκατομμύρια αμερικανικά νοικοκυριά.Η ζήτηση στην Κίνα για προηγμένα τσιπ παραμένει υψηλή. Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας -- έχουν επενδύσει τεράστια ποσά στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις υποδομές που τη στηρίζουν. Για τις κινεζικές εταιρείες, η πρόσβαση σε τσιπ υψηλών επιδόσεων, όπως το H200 έρχεται σε κρίσιμη στιγμή.Αξιωματούχοι που εργάστηκαν υπό τονπροειδοποιούν ότι η πρόσβαση στα τσιπ τηςμπορεί να δώσει χρόνο στις κινεζικές εταιρείες ΑΙ, ενώ οι εγχώριοι κατασκευαστές βελτιώνουν την παραγωγή και την ποιότητα.Η απόφαση του Τραμπ αναζωπύρωσε τη συζήτηση για το πόσο εξαρτώμενο θα είναι το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης από τεράστια αποθέματα ισχυρών τσιπ.Οι αμερικανικοί περιορισμοί ανάγκασαν τις κινεζικές εταιρείες να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Φέτος, η start upαιφνιδίασε τη βιομηχανία με τον ισχυρισμό ότι δημιούργησε συστήματα ΑΙ που απαιτούν λιγότερα τσιπ και είναι πολύ φθηνότερα στην κατασκευή.

Τα ασθενέστερα κινεζικά τσιπ απαιτούν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Όμως οι βιομηχανικοί λογαριασμοί ρεύματος στην Κίνα είναι πολύ χαμηλότεροι από τις ΗΠΑ. Το άφθονο φθηνό ρεύμα επιτρέπει στις εταιρείες να δημιουργούν προηγμένα συστήματα ΑΙ παρά τους τεχνολογικούς περιορισμούς.



Η κυβέρνηση στην Κίνα ενθαρρύνει τις εταιρείες να αγοράζουν εγχώρια τσιπ και έχει προειδοποιήσει ότι τα τσιπ της Nvidia μπορεί να ενέχουν κινδύνους. Τον Ιούλιο, ο ρυθμιστής διαδικτύου της Κίνας κάλεσε την Nvidia να εξηγήσει πιθανούς κινδύνους ασφαλείας, λέγοντας ότι τα τσιπ μπορούν να απενεργοποιηθούν εξ αποστάσεως ή να παρακολουθούν την τοποθεσία των χρηστών.



Η διεύρυνση της κινεζικής πρόσβασης στην αμερικανική τεχνολογία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Κογκρέσο και σε πρώην αξιωματούχους της κυβέρνησης Μπάιντεν. Το καλοκαίρι, ο Τραμπ πρότεινε το κράτος να λαμβάνει μερίδιο από τις πωλήσεις τσιπ ΑΙ στην Κίνα. Τη Δευτέρα επανέλαβε ότι το 25% «θα πληρώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».



Η συναλλακτική προσέγγισή του στις εξαγωγές τσιπ έχει οδηγήσει σε παράδοξα. Λίγες ώρες πριν ανακοινώσει ότι το Υπουργείο Εμπορίου οριστικοποιεί την απόφαση για τις πωλήσεις H200 στην Κίνα, το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα για πώληση των ίδιων τσιπ στη χώρα.



Το νέο τοπίο που δημιουργεί στις σχέσεις με την Κίνα ο Τραμπ δείχνει, πάντως, σύστημα και μέθοδο και μάλιστα για πρώτη φορά διαφορετική από αυτή της μέχρι σήμερα ρητορικής του απέναντι στο Πεκίνο. Εάν τελικώς η συγκεκριμένη συμφωνία οριστικοποιηθεί, δεν είναι απίθανο ο Αμερικανός Πρόεδρος – ο οποίος εμμένει στους δασμούς γενικώς και ειδικώς προς την Κίνα – να προχωρήσει και σε άλλες κινήσεις. Το ζήτημα είναι τι πλεονέκτημα θα του δώσουν στα όσα έχει σχεδιάσει να πράξει, προκειμένου να διατηρήσει την Ουάσιγκτον στην πρώτη θέση της κούρσας παγκόσμιας κυριαρχίας.