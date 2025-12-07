Το Ιράν συνέλαβε οργανωτές μαραθωνίου γιατί έτρεχαν γυναίκες χωρίς μαντίλα
Οι συλλήψεις γίνονται την ώρα που οι Αρχές αντιμετωπίζουν αυξανόμενες επικρίσεις από τους υπερσυντηρητικούς, οι οποίοι τις κατηγορούν για ανεπαρκείς προσπάθειες επιβολής του νόμου για τη μαντίλα

Οι δικαστικές Αρχές του Ιράν συνέλαβαν δύο διοργανωτές ενός μαραθωνίου που πραγματοποιήθηκε σε νησί στα νότια παράλια της χώρας, μετά την εμφάνιση εικόνων που έδειχναν γυναίκες να συμμετέχουν στον αγώνα χωρίς μαντίλα.

Οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν στο Διαδίκτυο από τον μαραθώνιο της Παρασκευής, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο νησί Κις και προσέλκυσε περίπου 5.000 συμμετέχοντες, έδειχναν αρκετές γυναίκες να αγωνίζονται χωρίς μαντίλα.



Δύο από τους κύριους διοργανωτές του αγώνα συνελήφθησαν με ένταλμα, ανέφερε το δικαστικό site Mizan το Σάββατο. Ένας είναι αξιωματούχος της ελεύθερης ζώνης του Κις, ενώ ο άλλος εργάζεται για την ιδιωτική εταιρεία που διοργάνωσε τον αγώνα, πρόσθεσε.

Η Δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι έχει κινηθεί ποινική διαδικασία εναντίον των διοργανωτών του αγώνα, αναφέρει ο Guardian.

Παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις σχετικά με την ανάγκη συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της χώρας, καθώς και με τις θρησκευτικές, εθιμικές και επαγγελματικές αρχές, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κατά τρόπο που παραβίαζε τη δημόσια ευπρέπεια, ανέφερε ο τοπικός εισαγγελέας, σύμφωνα με το Mizan.

Οι συλλήψεις έρχονται σε μια στιγμή που οι Αρχές αντιμετωπίζουν αυξανόμενες επικρίσεις από τους υπερσυντηρητικούς, οι οποίοι τις κατηγορούν για ανεπαρκείς προσπάθειες επιβολής του υποχρεωτικού νόμου για τη μαντίλα στις γυναίκες, εν μέσω φόβων για την αυξανόμενη επιρροή της Δύσης στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Συντηρητικά μέσα ενημέρωσης, όπως το Tasnim και το Fars, είχαν στο παρελθόν καταδικάσει τον μαραθώνιο ως άσεμνο και ασέβεια προς τους ισλαμικούς νόμους που επιβλήθηκαν μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979, η οποία ανέτρεψε τον υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σάχη.

Αν και οι γυναίκες στο Ιράν υποχρεούνται να καλύπτουν τα μαλλιά τους και να φορούν σεμνά, φαρδιά ρούχα σε δημόσιους χώρους, η τήρηση των κανόνων για το χιτζάμπ έχει χαλαρώσει από τις διαδηλώσεις του 2022 μετά τον θάνατο κατά τη διάρκεια της κράτησης Μαχσά Αμίνι, μιας νεαρής κουρδικής γυναίκας που συνελήφθη για φερόμενη παραβίαση του κώδικα ενδυμασίας.

Προ ημερών η πλειοψηφία των βουλευτών κατηγόρησε τη Δικαιοσύνη για την αποτυχία της να επιβάλει τον νόμο για το χιτζάμπ. Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου ζήτησε αργότερα αυστηρότερη εφαρμογή του νόμου.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση του προέδρου Πεζεσκιάν αρνήθηκε να επικυρώσει νομοσχέδιο που ψήφισε το Κοινοβούλιο και το οποίο θα επέβαλε αυστηρές κυρώσεις στις γυναίκες που δεν τηρούν τον κώδικα ενδυμασίας.
