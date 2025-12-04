Εφαρμογή στη Νότια Κορέα θα δείχνει που ακριβώς βρίσκονται οι stalker
Εφαρμογή στη Νότια Κορέα θα δείχνει που ακριβώς βρίσκονται οι stalker

Ως σήμερα τα θύματα παρενόχλησης λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω SMS όταν οι stalker τους βρίσκονται σε μικρή απόσταση, αν και δεν αποκαλύπτουν την ακριβή θέση

Οι αρχές της Νότιας Κορέας αναπτύσσουν μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που θα επιτρέπει στα θύματα παρενόχλησης να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την τοποθεσία των προσώπων που τα παρενοχλούν, ειδικά εάν βρίσκονται κοντά.

Η εφαρμογή, την οποία ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας, είναι από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην τροποποίηση του νόμου περί ηλεκτρονικής παρακολούθησης.

Οι stalker έχουν γίνει αντικείμενο δημόσιας ανησυχίας στη Νότια Κορέα, αναφέρει το BBC, ειδικά καθώς τα τελευταία χρόνια επειδή έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα εγκλήματα που αφορούν παρενόχληση.

Ως σήμερα, ο νόμος προβλέπει ότι τα θύματα παρενόχλησης μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω SMS όταν οι stalker τους βρίσκονται σε μικρή απόσταση, αν και δεν αποκαλύπτουν την ακριβή θέση τους.

Αντίθετα, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο νόμο, τα θύματα θα μπορούν να βλέπουν τη θέση του stalker σε χάρτη στο κινητό τους, οπότε θα μπορούν να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο.

Οι Αρχές παρακολουθούν την τοποθεσία των stalker με φορητές ηλεκτρονικές συσκευές.

Το υπουργείο δηλώνει ακόμη ότι θα ενσωματώσει από το 2026 το σύστημα στην εθνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, ώστε η αστυνομία να κινητοποιείται η αστυνομία για την προστασία των θυμάτων, όποτε είναι απαραίτητο.

Το 2021 η Νότια Κορέα θέσπισε νόμο κατά της παρενόχλησης, ο οποίος προβλέπει ποινή φυλάκισης έως τριών ετών για τους παραβάτες και μέγιστο πρόστιμο 30 εκατ. γουόν (17.400 ευρώ).

Δύο χρόνια αργότερα, το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας αναθεώρησε τον νόμο για να μειώσει τα εμπόδια στη δίωξη των προσώπων που παρενοχλούν. Από τότε, ο αριθμός των καταγγελιών έχει αυξηθεί από 7.600 το 2022 σε περισσότερες από 13.000 πέρυσι.
