Φαινόμενο La Niña μπορεί να επηρεάσει το παγκόσμιο κλίμα το επόμενο τρίμηνο, τι σημαίνει αυτό
Φαινόμενο La Niña μπορεί να επηρεάσει το παγκόσμιο κλίμα το επόμενο τρίμηνο, τι σημαίνει αυτό
Το φαινόμενο, εφόσον εμφανιστεί, θα είναι ασθενές, σύμφωνα με την πρόγνωση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (ΠΜΟ) που δημοσιεύθηκε σήμερα
Ενα ασθενές φαινόμενο La Niña είναι πιθανόν να επηρεάσει τις παγκόσμιες μετεωρολογικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών μηνών, σύμφωνα με την πρόγνωση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (ΠΜΟ) που δημοσιεύθηκε σήμερα.
Αν και η επίδραση του φαινομένου La Niña σημαίνει πρόσκαιρα μείωση των θερμοκρασιών στον κεντρικό και τον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές αναμένεται να είναι υψηλότερες από το κανονικό, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες για πλημμύρες και ξηρασίες και σημαίνει συνέπειες για τις καλλιέργειες, σύμφωνα με τον ΠΜΟ.
Η πιθανότητα ασθενούς φαινομένου La Niña από αυτόν τον μήνα μέχρι τον Φεβρουάριο είναι 55%. Στα μέσα του Νοεμβρίου 2025, οι ωκεάνιοι και οι ατμοσφαιρικοί δείκτες έδειχναν οριακές συνθήκες La Niña, σύμφωνα με τον ΠΜΟ.
Οι πιθανότητες για ουδέτερες συνθήκες από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο και από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο είναι 65% και 75% αντιστοίχως.
Ο Οργανισμός προβλέπει ότι δεν είναι πιθανό να υπάρξει φαινόμενο El Niño, το μετεωρολογικό φαινόμενο που τροφοδοτεί τους τροπικούς τυφώνες στον Ειρηνικό και ενισχύει τις βροχοπτώσεις και τους κινδύνους πλημμυρών σε περιοχές της αμερικανικής ηπείρου και αλλού.
Οι εποχικές μετεωρολογικές προγνώσεις και η επίδραση των καιρικών συνθηκών μεταφράζονται σε εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων για την γεωργία, την ενέργεια, την υγεία και τις μεταφορές, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, ενώ χιλιάδες ζωές μπορούν να σωθούν με την κατάλληλη προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φαινομένων.
Αν και η επίδραση του φαινομένου La Niña σημαίνει πρόσκαιρα μείωση των θερμοκρασιών στον κεντρικό και τον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές αναμένεται να είναι υψηλότερες από το κανονικό, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες για πλημμύρες και ξηρασίες και σημαίνει συνέπειες για τις καλλιέργειες, σύμφωνα με τον ΠΜΟ.
Η πιθανότητα ασθενούς φαινομένου La Niña από αυτόν τον μήνα μέχρι τον Φεβρουάριο είναι 55%. Στα μέσα του Νοεμβρίου 2025, οι ωκεάνιοι και οι ατμοσφαιρικοί δείκτες έδειχναν οριακές συνθήκες La Niña, σύμφωνα με τον ΠΜΟ.
Οι πιθανότητες για ουδέτερες συνθήκες από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο και από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο είναι 65% και 75% αντιστοίχως.
Ο Οργανισμός προβλέπει ότι δεν είναι πιθανό να υπάρξει φαινόμενο El Niño, το μετεωρολογικό φαινόμενο που τροφοδοτεί τους τροπικούς τυφώνες στον Ειρηνικό και ενισχύει τις βροχοπτώσεις και τους κινδύνους πλημμυρών σε περιοχές της αμερικανικής ηπείρου και αλλού.
Οι εποχικές μετεωρολογικές προγνώσεις και η επίδραση των καιρικών συνθηκών μεταφράζονται σε εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων για την γεωργία, την ενέργεια, την υγεία και τις μεταφορές, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, ενώ χιλιάδες ζωές μπορούν να σωθούν με την κατάλληλη προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φαινομένων.
Ειδήσεις σήμερα
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν
Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν
Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα