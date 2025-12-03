Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, είχε κλείσει προσωρινά για «ύποπτα αερόστατα»
Βίλνιους Λιθουανία Αεροδρόμιο

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, είχε κλείσει προσωρινά για «ύποπτα αερόστατα»

Είναι η δέκατη φορά από τις αρχές του Οκτωβρίου που το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας κλείνει για τον συγκεκριμένο λόγο

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, είχε κλείσει προσωρινά για «ύποπτα αερόστατα»
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο διεθνές  αεροδρόμιο του Βίλνιους, της πρωτεύουσας της Λιθουανίαςτο οποίο έκλεισε το απόγευμα όταν ραντάρ εντόπισαν «ύποπτα αερόστατα» στην περιοχή, σε άλλο ένα περιστατικό που μοιάζει με εκείνα που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες.

Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, έκλεισε στις 19:36 και άνοιξε ξανά στις 21:06, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του αερολιμένα.

Από τις αρχές Οκτωβρίου, το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας έχει κλείσει προσωρινά τουλάχιστον 10 φορές εξαιτίας ανάλογων περιστατικών.


