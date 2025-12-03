Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, είχε κλείσει προσωρινά για «ύποπτα αερόστατα»
Είναι η δέκατη φορά από τις αρχές του Οκτωβρίου που το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας κλείνει για τον συγκεκριμένο λόγο
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους, της πρωτεύουσας της Λιθουανίας, το οποίο έκλεισε το απόγευμα όταν ραντάρ εντόπισαν «ύποπτα αερόστατα» στην περιοχή, σε άλλο ένα περιστατικό που μοιάζει με εκείνα που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες.
Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, έκλεισε στις 19:36 και άνοιξε ξανά στις 21:06, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του αερολιμένα.
Από τις αρχές Οκτωβρίου, το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας έχει κλείσει προσωρινά τουλάχιστον 10 φορές εξαιτίας ανάλογων περιστατικών.
Balloon Warfare: Belarus Smuggling Tactics Snarl Lithuania’s Main Airport— Network Axis Group (@NetAxisGroup) December 3, 2025
Lithuania has repeatedly shut down Vilnius airport after waves of weather balloons launched from Belarus entered its airspace, with one recent incident suspending operations for 11 hours and affecting… pic.twitter.com/QdjbWE0A4l
