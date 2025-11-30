Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Λιθουανία: Το αεροδρόμιο του Βίλνιους κλείνει ξανά εξαιτίας ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο του
Λιθουανία: Το αεροδρόμιο του Βίλνιους κλείνει ξανά εξαιτίας ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο του
Οι λιθουανικές αρχές αναφέρουν ότι τέτοια μπαλόνια χρησιμοποιούν συνήθως λαθρέμποροι τσιγάρων
Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του εξαιτίας ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο του, το τελευταίο περιστατικό μιας σειράς διαταραχών πτήσεων σε αυτή τη χώρα της Βαλτικής.
Η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει επανειλημμένα βυθιστεί στο χάος τους τελευταίους μήνες λόγω της θέασης και της διείσδυσης μη επανδρωμένων οχημάτων στον εναέριο χώρο της, μεταξύ άλλων της Κοπεγχάγης και των Βρυξελλών, ενώ το αεροδρόμιο του Βίλνιους έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές από τις αρχές Οκτωβρίου.
Η βαλτική χώρα δηλώνει ότι το πρόβλημα προκαλείται από μετεωρολογικά μπαλόνια που μεταφέρουν λαθραία τσιγάρα, καθώς τέτοια μπαλόνια χρησιμοποιούν συνήθως λαθρέμποροι τσιγάρων, και κατηγορεί τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο ότι επιτρέπει την πρακτική αυτή αποκαλώντας την μια μορφή "υβριδικής επίθεσης".
Οι λιθουανικές αρχές αναφέρουν ότι τέτοια μπαλόνια χρησιμοποιούν συνήθως λαθρέμποροι τσιγάρων
Η Λιθουανία έκλεισε τον Οκτώβριο και τα δύο σημεία διέλευσης στα σύνορα με τη Λευκορωσία αντιδρώντας στην διείσδυση των μπαλονιών, αλλά άνοιξε ξανά τα σημεία διέλευσης την περασμένη εβδομάδα καθώς οι διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία φάνηκαν να έχουν σταματήσει.
Ο Λουκασένκο χαρακτήρισε το κλείσιμο των συνόρων "τρελή απάτη", κατηγορώντας τη Δύση ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή διχασμού με συρματοπλέγματα.
Ειδήσεις σήμερα:
Ολόκληρη η δημοσκόπηση MARC για το ΘΕΜΑ - Γιατί ανέβηκε η ΝΔ, τι λένε για τον Τσίπρα και τον Σαμαρά , για τις ενεργειακές συμφωνίες και για τα ΕΛΤΑ
Επεισοδιακά ξεκίνησαν τα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία: Χημικά σε Νίκαια και Πλατύκαμπο - Δείτε βίντεο
Θρήνος για τον 24χρονο που σκοτώθηκε στη Λούτσα: Είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της φίλης του - Ο 29χρονος οδηγός είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο
Η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει επανειλημμένα βυθιστεί στο χάος τους τελευταίους μήνες λόγω της θέασης και της διείσδυσης μη επανδρωμένων οχημάτων στον εναέριο χώρο της, μεταξύ άλλων της Κοπεγχάγης και των Βρυξελλών, ενώ το αεροδρόμιο του Βίλνιους έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές από τις αρχές Οκτωβρίου.
Η βαλτική χώρα δηλώνει ότι το πρόβλημα προκαλείται από μετεωρολογικά μπαλόνια που μεταφέρουν λαθραία τσιγάρα, καθώς τέτοια μπαλόνια χρησιμοποιούν συνήθως λαθρέμποροι τσιγάρων, και κατηγορεί τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο ότι επιτρέπει την πρακτική αυτή αποκαλώντας την μια μορφή "υβριδικής επίθεσης".
Οι λιθουανικές αρχές αναφέρουν ότι τέτοια μπαλόνια χρησιμοποιούν συνήθως λαθρέμποροι τσιγάρων
Η Λιθουανία έκλεισε τον Οκτώβριο και τα δύο σημεία διέλευσης στα σύνορα με τη Λευκορωσία αντιδρώντας στην διείσδυση των μπαλονιών, αλλά άνοιξε ξανά τα σημεία διέλευσης την περασμένη εβδομάδα καθώς οι διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία φάνηκαν να έχουν σταματήσει.
Ο Λουκασένκο χαρακτήρισε το κλείσιμο των συνόρων "τρελή απάτη", κατηγορώντας τη Δύση ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή διχασμού με συρματοπλέγματα.
Ειδήσεις σήμερα:
Ολόκληρη η δημοσκόπηση MARC για το ΘΕΜΑ - Γιατί ανέβηκε η ΝΔ, τι λένε για τον Τσίπρα και τον Σαμαρά , για τις ενεργειακές συμφωνίες και για τα ΕΛΤΑ
Επεισοδιακά ξεκίνησαν τα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία: Χημικά σε Νίκαια και Πλατύκαμπο - Δείτε βίντεο
Θρήνος για τον 24χρονο που σκοτώθηκε στη Λούτσα: Είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της φίλης του - Ο 29χρονος οδηγός είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα