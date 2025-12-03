Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Η Κομισιόν προωθεί δάνειο 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία με χρήση δεσμευμένων ρωσικών assets
Η Κομισιόν προωθεί δάνειο 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία με χρήση δεσμευμένων ρωσικών assets
Κατατέθηκε σήμερα η σχετική πρόταση, που αναμένεται να συζητηθεί από τους ηγέτες της ΕΕ στα μέσα Δεκεμβρίου - Το δάνειο περιλαμβάνει 25 δισ. ευρώ από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε όλη την Ένωση
Δάνειο αποζημιώσεων ύψους 165 δισ. ευρώ για την Ουκρανία προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιμοποιώντας παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο Βέλγιο, σύμφωνα με έγγραφα που αποκτήθηκαν από το Politico.
Το δάνειο αποζημιώσεων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου χρηματοδοτικού πακέτου που φτάνει τα 210 δισ. ευρώ, το οποίο προορίζεται για την υποστήριξη των οικονομικών της Ουκρανίας τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε σήμερα, το δάνειο αποζημιώσεων των 165 δισ. ευρώ περιλαμβάνει 25 δισ. ευρώ από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε όλη την ΕΕ και επιπλέον 140 δισ. ευρώ που βρίσκονται στην τράπεζα Euroclear στο Βέλγιο. Το «πολεμικό ταμείο» της Ουκρανίας αναμένεται να εξαντληθεί τον Απρίλιο.
Η πρόταση θα χρησιμεύσει ως βάση για άμεσες τεχνικές διαπραγματεύσεις πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στα μέσα Δεκεμβρίου, για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα πιο ευαίσθητα σημεία της πρωτοβουλίας. Η Ουκρανία θα πρέπει να αποπληρώσει το δάνειο μόνο εάν η Ρωσία τερματίσει τη σύγκρουση και πληρώσει αποζημιώσεις για τον πόλεμο, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά απίθανο σενάριο.
Από το δάνειο αποζημιώσεων, 115 δισ. ευρώ έχουν προγραμματιστεί για τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας, ενώ 50 δισ. ευρώ θα καλύψουν τις δημοσιονομικές ανάγκες του Κιέβου. Τα υπόλοιπα 45 δισ. ευρώ του πακέτου θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ενός δανείου από την ομάδα των G7 προς την Ουκρανία από το 2024.
Το κύριο εμπόδιο παραμένει η αντίθεση της βελγικής κυβέρνησης στο δάνειο. «Το κείμενο που θα καταθέσει η Επιτροπή σήμερα δεν αντιμετωπίζει τις ανησυχίες μας με ικανοποιητικό τρόπο», δήλωσε ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών, Μαξίμ Πρεβό, στους δημοσιογράφους το πρωί της Τετάρτης, στο περιθώριο μιας συνάντησης του ΝΑΤΟ. «Έχουμε την απογοητευτική αίσθηση ότι δεν ακούστηκαν οι απόψεις μας».
Το Βέλγιο φοβάται αντίποινα από τη Ρωσία κατά του κράτους και του χρηματοπιστωτικού θεματοφύλακα που κατέχει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, την Euroclear. Η κυβέρνηση απαιτεί οικονομικές εγγυήσεις από τις πρωτεύουσες της ΕΕ, εάν η Μόσχα καταφέρει να ανακτήσει τα χρήματα.
Η Επιτροπή έχει ήδη δηλώσει ότι είναι έτοιμη να παράσχει επείγουσα χρηματοδότηση γέφυρας στην Ουκρανία για να καλύψει τις ανάγκες της για τους πρώτους μήνες του νέου έτους, πιθανώς μέσω χρέους της ΕΕ.
With today's proposals, we can give Ukrainians the means to defend themselves.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 3, 2025
And take forward peace talks from a position of strength.
We are putting forward solutions to support Ukraine's budget and strengthen its defence industry ↓ https://t.co/rVwJoZEOEy
