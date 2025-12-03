Η Κομισιόν προωθεί δάνειο 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία με χρήση δεσμευμένων ρωσικών assets

Κατατέθηκε σήμερα η σχετική πρόταση, που αναμένεται να συζητηθεί από τους ηγέτες της ΕΕ στα μέσα Δεκεμβρίου - Τ ο δάνειο περιλαμβάνει 25 δισ. ευρώ από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε όλη την Ένωση