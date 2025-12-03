Ρωσία και ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε κανέναν συμβιβασμό: Αγκάθι οι εδαφικές διαφορές
Ρωσία και ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε κανέναν συμβιβασμό: Αγκάθι οι εδαφικές διαφορές
Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συνομιλίες, τονίζοντας όμως πως μένει πολλή δουλειά προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «κανέναν συμβιβασμό» για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, υπογραμμίζοντας πως κατά τις συνομιλίες στη Μόσχα δεν επήλθε συμφωνία σε ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα: τις εδαφικές διαφορές.
Ο Ουσακόφ μίλησε σε εκπροσώπους του Τύπου μετά τη σχεδόν 5ωρη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.
Ο Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, και ο ειδικός απεσταλμένος για θέματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας με άλλες χώρες, Κίριλ Ντμίτριεφ.
Ο Ουσακόφ χαρακτήρισε «χρήσιμες, εποικοδομητικές, και ουσιαστικές» τις συνομιλίες, τονίζοντας όμως πως «μένει πολλή δουλειά» προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. Διευκρίνισε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες, συμπληρώνοντας πως οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον για να ενημερώσουν τον πρόεδρο Τραμπ και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν.
Στο τραπέζι, ένα από τα μεγάλα του Κρεμλίνου που κρατά σε απόσταση τον Ρώσο πρόεδρο από τους καλεσμένους του, ήταν η Ουκρανία και το μέλλον του πολέμου.
Η συνάντηση το απόγευμα της Τρίτης στο Κρεμλίνο άρχισε με 1,5 ώρα καθυστέρηση γιατί ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρευρισκόταν σε οικονομικό φόρουμ όπου έστειλε τα μηνύματά του στην Ευρώπη. Ολοκληρώθηκε, όπως αναφέρει το RIA Novosti, γύρω στις 23:30 (ώρα Ελλάδος), έπειτα από πέντε ώρες.
Ήταν μια παραγωγική συνάντηση, αν κρίνουμε από το μονολεκτικό tweet του στενού συνεργάτη του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ.
Σε βίντεο που δημοσίευσε νωρίτερα την Τρίτη το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και οι καλεσμένοι του αντάλλαξαν ευγενικές τυπικότητες στην αρχή της συζήτησης, με τον Ρώσο πρόεδρο να λέει στους Αμερικανούς (μέσω διερμηνέα) ότι είναι «πολύ χαρούμενος που τους βλέπει» και να τους ρωτάει για τη βόλτα τους στη Μόσχα.
Ο Γουίτκοφ απάντησε ότι ήταν «μια όμορφη βόλτα» σε «μια υπέροχη πόλη». Ο Ρώσος πρόεδρος τον ευχαρίστησε και εξήρε το έργο των τοπικών αρχών της Μόσχας τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη της ρωσικής πρωτεύουσας.
Διπλωματικός μαραθώνιος πέντε ωρώνΟι τυπικότητες για να σπάσει ο πάγος πριν από τη συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τους δύο απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γρήγορα έδωσαν τη θέση τους σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο που κράτησε πέντε ώρες.
Ήταν μια παραγωγική συνάντηση, αν κρίνουμε από το μονολεκτικό tweet του στενού συνεργάτη του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ.
Productive 🕊️ pic.twitter.com/YlkqF0b7tr— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 2, 2025
Γρήγορα όμως μπήκαν τα πραγματικά σοβαρά ζητήματα.
Το NBC μετέδιδε νωρίτερα ότι οι κόκκινες γραμμές του Πούτιν είναι τρεις:
— Η Ρωσία πρέπει να διατηρήσει όλο το Ντονμπάς και να αναγνωριστεί επίσημα από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη ότι της ανήκει
— Η δραματική συρρίκνωση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας
— Παγίωση των κερδών της Ρωσίας μέσα από διεθνείς συμφωνίες
Η φωτογραφία που είχε έχει δοθεί από το Κρεμλίνο, έχει ενδιαφέρον για τη σκηνοθεσία της:
Στα δεξιά του Πούτιν βρίσκεται ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ, ενώ δύο θέσεις στα αριστερά του κάθεται ο Κιρίλ Ντμίτριεφ. Απέναντί τους, ο Στιβ Γουίτκοφ κάθεται στη μέση, με τον Τζάρεντ Κούσνερ, στα αριστερά του.
Γύρω από το τραπέζι βρίσκονται και διερμηνείς.
Δείτε το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο:
Είχε προηγηθεί γεύμα των Αμερικανών με τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ, έναν στενό συνεργάτη του Ρώσου προέδρου.
Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι με τις ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε ένα σχέδιο 20 σημείων.
Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν βελτιώσει ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που αναπτύχθηκε στη Γενεύη κατά τις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Φλόριντα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Πρόσθεσε πως η Ουκρανία επιθυμεί οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της αναμιχθούν περισσότερο στη διαδικασία.
Ωστόσο, εξήγησε ότι τρία θέματα ήταν τα «πιο ευαίσθητα και τα πιο δύσκολα». Πρόκειται για τις εδαφικές παραχωρήσεις, τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία Ρώσων και τη συμμαχία των προθύμων, δηλαδή των χωρών που αναζητούν να στηρίξουν μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία.
Kremlin releases video of start of talks between Vladimir Putin (alongside Yuri Ushakov and Kirill Dmitriev) and Steve Witkoff (with Jared Kushner) pic.twitter.com/G97dVsCHVO— Ben Tavener (@BBCBenTavener) December 2, 2025
