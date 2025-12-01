Το Brexit έβλαψε σημαντικά την οικονομία μας, λέει ο Στάρμερ
Βρετανία Ευρωπαϊκή Ένωση Brexit Κιρ Στάρμερ

Το Brexit έβλαψε σημαντικά την οικονομία μας, λέει ο Στάρμερ

Τάσσεται υπέρ μιας πιο στενής σχέσης με την ΕΕ

Το Brexit έβλαψε σημαντικά την οικονομία μας, λέει ο Στάρμερ
Οι Βρετανοί πρέπει να αποδεχθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας στενότερης σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε τη Δευτέρα ο Κιρ Στάρμερ που τόνισε ότι το Brexit «έχει βλάψει σημαντικά την οικονομία μας».

Σε ομιλία του στο Λονδίνο, ο Βρετανός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι οι «τριβές με την ΕΕ» πρέπει να μειωθούν για να καταστεί δυνατή η «οικονομική ανανέωση» στη Βρετανία.

Επιπλέον, όπως αναφέρει το Politico, ο Στάρμερ υπερασπίστηκε τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα, επιμένοντας ότι έχει μακροπρόθεσμο οικονομικό σχέδιο για τη χώρα.

«Τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για την ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις είναι, πρώτον, να μειώσουμε τον πληθωρισμό και, δεύτερον, να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη της αγοράς που επιτρέπει την ανάκαμψη της οικονομικής σταθερότητας», είπε.

Ωστόσο, η Βρετανία πρέπει να «αντιμετωπίσει την πραγματικότητα» ότι η συμφωνία που συνήφθη με τις Βρυξέλλες μετά το Brexit «βλάπτει σημαντικά την οικονομία μας», είπε.

«Για την οικονομική ανανέωση πρέπει να συνεχίσουμε να μειώνουμε τις τριβές. Πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε προς μια στενότερη σχέση με την ΕΕ και πρέπει να είμαστε ώριμοι σε αυτό το θέμα, να αποδεχτούμε ότι αυτό θα απαιτήσει συμβιβασμούς».


