Η Βόρεια Κορέα κάνει τα ρωσικά υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία

Κιμ Γιονγκ Ουν

Στη Ρωσία, 3.000 μαθητές και 300 φοιτητές μαθαίνουν κορεατικά

Η Βόρεια Κορέα προχωρά σε μία ακόμη κίνηση προσέγγισης με τη Ρωσία, εντάσσοντας τη ρωσική γλώσσα στο υποχρεωτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολείων της χώρας.

Με απόφαση της κυβέρνησης του Κιμ Γιονγκ Ουν, τα ρωσικά θα διδάσκονται πλέον υποχρεωτικά από την 4η Δημοτικού, καθώς ολοένα και περισσότεροι νέοι Βορειοκορεάτες επιλέγουν να φοιτήσουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Κοζλόφ, συμπρόεδρο της διακυβερνητικής επιτροπής Ρωσίας–Βόρειας Κορέας, περίπου 600 πολίτες της Βόρειας Κορέας παρακολουθούν ήδη μαθήματα ρωσικής γλώσσας.

Την ίδια ώρα, στη Ρωσία, 3.000 μαθητές και 300 φοιτητές μαθαίνουν κορεατικά, ενώ –όπως αναφέρει το Politico– μόνο μέσα στο 2024 έγιναν δεκτοί 96 Βορειοκορεάτες σε πανεπιστήμια της χώρας.

