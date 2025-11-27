Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Η Βόρεια Κορέα κάνει τα ρωσικά υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία
Η Βόρεια Κορέα κάνει τα ρωσικά υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία
Στη Ρωσία, 3.000 μαθητές και 300 φοιτητές μαθαίνουν κορεατικά
Η Βόρεια Κορέα προχωρά σε μία ακόμη κίνηση προσέγγισης με τη Ρωσία, εντάσσοντας τη ρωσική γλώσσα στο υποχρεωτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολείων της χώρας.
Με απόφαση της κυβέρνησης του Κιμ Γιονγκ Ουν, τα ρωσικά θα διδάσκονται πλέον υποχρεωτικά από την 4η Δημοτικού, καθώς ολοένα και περισσότεροι νέοι Βορειοκορεάτες επιλέγουν να φοιτήσουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας.
Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Κοζλόφ, συμπρόεδρο της διακυβερνητικής επιτροπής Ρωσίας–Βόρειας Κορέας, περίπου 600 πολίτες της Βόρειας Κορέας παρακολουθούν ήδη μαθήματα ρωσικής γλώσσας.
Την ίδια ώρα, στη Ρωσία, 3.000 μαθητές και 300 φοιτητές μαθαίνουν κορεατικά, ενώ –όπως αναφέρει το Politico– μόνο μέσα στο 2024 έγιναν δεκτοί 96 Βορειοκορεάτες σε πανεπιστήμια της χώρας.
