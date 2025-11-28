Πατέρας και γιος πρωταγωνιστές σε μεγάλα εγκλήματα: Από τη χρυσή τουαλέτα του Ανακτόρου Μπλένεμ στη ληστεία των 1,1 εκατ. λιρών στο Λονδίνο

Η τελευταία συνάντηση και το χαμένο βίντεο

Οι καταδίκες για τη ληστεία

σήμερα

Το δικαστήριο ενημερώθηκε επίσης ότι το κρίσιμο βίντεο από την έντονη συνάντηση της 26ης Μαΐου —μεταξύ White, Thornton, Riley και Sines Jr— δεν υπάρχει πλέον, καθώς ο σκληρός δίσκος είχε αντικατασταθεί. Η υπεράσπιση υποστήριξε πως αυτό έγινε εσκεμμένα, ενώ οι ιδιοκτήτες το αρνήθηκαν.Η κοπέλα του White, σε κατάθεσή της, ανέφερε ότι οαισθανόταν πως τον κατηγορούσαν ότι ίσως «συμμετείχε» στη ληστεία. Λίγες ώρες μετά τη συνάντησηΣτη δίκη για τη ληστεία των 247 Kettles, οι Kyle Mehmet, 40, και Michael Holmes, 34, κρίθηκαν ένοχοι για συνωμοσία ληστείας και θα καταδικαστούν μαζί με τον Mannix Pedro, 37.Ο Junior Kunu, 31, αθωώθηκε, υποστηρίζοντας ότι είχε προσληφθεί για μια «στημένη ληστεία» όπου κανείς δεν θα πάθαινε κακό.Ένας πέμπτος ύποπτος, ο Michael Ashman, διέφυγε στο εξωτερικό και παραμένει ασύλληπτος.