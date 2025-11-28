Πατέρας και γιος πρωταγωνιστές σε μεγάλα εγκλήματα: Από τη χρυσή τουαλέτα του Ανακτόρου Μπλένεμ στη ληστεία των 1,1 εκατ. λιρών στο Λονδίνο
Υπόνοιες για σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα - Η τελευταία συνάντηση, το χαμένο και οι καταδίκες για τη ληστεία
Νέες αποκαλύψεις φέρνουν στο προσκήνιο τον 62χρονο Fred Sines Jr και τον πατέρα του, Maurice «Fred» Sines, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο και δεύτερης πολύκροτης υπόθεσης, μόλις λίγους μήνες μετά την εμπλοκή τους στη διαβόητη κλοπή της χρυσής τουαλέτας των 4,8 εκατ. λιρών από το Blenheim Palace.
Ο Sines Jr, επιχειρηματίας και πατέρας τεσσάρων παιδιών που ζει σε έπαυλη κοντά στο Ascot, είχε καταδικαστεί νωρίτερα φέτος για προσπάθεια πώλησης της 18 καρατίων χρυσής τουαλέτας, αλλά τελικά απέφυγε τη φυλάκιση.
Κατά τη διάρκεια εκείνης της δίκης είχε επιχειρήσει να παρουσιαστεί ως «οικογενειάρχης» που δραστηριοποιείται σε φιλανθρωπικά προγράμματα και προπονεί νεαρούς πυγμάχους — στοιχεία που η βρετανική δικαιοσύνη δεν αμφισβήτησε δημοσίως.
Η ληστεία είχε συγκλονίσει τη Βρετανία όταν ο 27χρονος διευθυντής του καταστήματος, Oliver White, αυτοκτόνησε μία ημέρα μετά, αφού —όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο— κατηγορήθηκε ότι «δεν αντέδρασε αρκετά» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
Οι δράστες τού πέρασαν θηλιά στον λαιμό, τον έδεσαν με πλαστικές χειροπέδες και αφαίρεσαν περισσότερα από 70 ρολόγια χωρίς ασφάλιση, μεταξύ αυτών ένα Rolex Sky-Dweller 30.000 λιρών.
Οι ιδιοκτήτες του καταστήματος —Conor Thornton και Joe Riley— βρίσκονταν τότε στη Νέα Υόρκη, αλλά επέστρεψαν εκτάκτως για μια «έντονη» συνάντηση με τον White. Σε αυτήν παρευρέθηκε και ο Fred Sines Jr.
Κατά τη διάρκεια της νέας δίκης για τη ληστεία των 247 Kettles, η υπεράσπιση ορισμένων κατηγορουμένων υποστήριξε ότι η επιχείρηση λειτουργούσε ως «βιτρίνα για ξέπλυμα χρήματος» και πως ο Sines Sr βρισκόταν «πίσω από τα παρασκήνια».
Ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά, ενώ δεν έχει καταδικαστεί για καμία σχετική κατηγορία.
Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι αυτό συνδέεται με τον Sines Sr, αλλά ο επιχειρηματίας το αρνείται, ενώ οι ιδιοκτήτες του καταστήματος ισχυρίστηκαν πως επρόκειτο απλώς για «αμοιβή ανάκτησης» των ρολογιών.
Δεύτερη μεγάλη υπόθεση: η ληστεία των 247 Kettles και η τραγωδία του Oliver WhiteΣύμφωνα με την Daily Mail, έγγραφα που αποκαλύφθηκαν τώρα δείχνουν ότι ο ίδιος και ο πατέρας του έχουν εμπλακεί σε άλλον έναν υψηλού προφίλ φάκελο: τη ληστεία 1,1 εκατ. λιρών σε κατάστημα πολυτελών ρολογιών στο Richmond τον Μάιο του 2024.
Υπόνοιες για σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημαΤο δικαστήριο ενημερώθηκε ότι ο Maurice «Fred» Sines είναι γνωστός συνεργάτης της ιρλανδικής εγκληματικής οργάνωσης Kinahan, η οποία θεωρείται από τις μεγαλύτερες του είδους της στην Ευρώπη και βρίσκεται αντιμέτωπη με επικηρύξεις συνολικού ύψους 15 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ.
«Αμοιβή» ή «επικηρύξεις»;Αίσθηση προκάλεσε και έγγραφο της αστυνομίας που γνωστοποιήθηκε στους ενόρκους, σύμφωνα με το οποίο στους δράστες της ληστείας φέρεται να είχε τοποθετηθεί «επικήρυξη» 100.000 λιρών ο καθένας, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο.
Η τελευταία συνάντηση και το χαμένο βίντεοΤο δικαστήριο ενημερώθηκε επίσης ότι το κρίσιμο βίντεο από την έντονη συνάντηση της 26ης Μαΐου —μεταξύ White, Thornton, Riley και Sines Jr— δεν υπάρχει πλέον, καθώς ο σκληρός δίσκος είχε αντικατασταθεί. Η υπεράσπιση υποστήριξε πως αυτό έγινε εσκεμμένα, ενώ οι ιδιοκτήτες το αρνήθηκαν.
Η κοπέλα του White, σε κατάθεσή της, ανέφερε ότι ο 27χρονος αισθανόταν πως τον κατηγορούσαν ότι ίσως «συμμετείχε» στη ληστεία. Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση βρέθηκε νεκρός στο δάσος όπου συνήθιζε να παίζει όταν ήταν παιδί.
Οι καταδίκες για τη ληστείαΣτη δίκη για τη ληστεία των 247 Kettles, οι Kyle Mehmet, 40, και Michael Holmes, 34, κρίθηκαν ένοχοι για συνωμοσία ληστείας και θα καταδικαστούν μαζί με τον Mannix Pedro, 37.
Ο Junior Kunu, 31, αθωώθηκε, υποστηρίζοντας ότι είχε προσληφθεί για μια «στημένη ληστεία» όπου κανείς δεν θα πάθαινε κακό.
Ένας πέμπτος ύποπτος, ο Michael Ashman, διέφυγε στο εξωτερικό και παραμένει ασύλληπτος.
