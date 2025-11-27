Στους 55 οι νεκροί από τη φωτιά σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ - Έρευνες για αμέλεια
Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ένας πυροσβέστης, ενώ δεκάδες τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση - Περίπου 300 άνθρωποι αγνοούνται
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του Χονγκ Κονγκ έθεσαν υπό έλεγχο σήμερα τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε μεγάλο συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Τάι Πο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 55 ανθρώπων, ενώ περίπου 300 άτομα παραμένουν αγνοούμενα.
Οι Αρχές ερευνούν σοβαρές ενδείξεις αμέλειας από την εταιρεία που είχε αναλάβει τις εργασίες συντήρησης.
Η φωτιά ξέσπασε την Τετάρτη στο συγκρότημα Wang Fuk Court, το οποίο αποτελείται από οκτώ πολυώροφες πολυκατοικίες με συνολικά 2.000 διαμερίσματα και περισσότερους από 4.600 κατοίκους. Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν μάχη για περισσότερες από 24 ώρες, προσπαθώντας να φτάσουν στους ενοίκους που είχαν εγκλωβιστεί στους υψηλούς ορόφους των κτιρίων.
Έξω από έναν από τους οκτώ χώρους προσωρινής φιλοξενίας που έχουν δημιουργηθεί για περίπου 900 κατοίκους, μια 52χρονη γυναίκα, κρατούσε τη φωτογραφία αποφοίτησης της κόρης της. «Δεν έχουν βγει ακόμα ούτε η κόρη μου ούτε ο πατέρας της», είπε μιλώντας στο Reuters ξεσπώντας σε κλάματα. «Δεν υπήρχε νερό για να σωθεί το κτίριό μας».
Την Πέμπτη η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες στα γραφεία της εταιρείας που είχε αναλάβει τη συντήρηση του συγκροτήματος και κατέσχεσε έγγραφα που φέρονται να σχετίζονται με τις εργασίες. Η εταιρεία δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό. Η αστυνομική διευθύντρια Άιλιν Τσανγκ δήλωσε ότι «υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις πως τα υπεύθυνα πρόσωπα της εταιρείας ενήργησαν με κατάφωρη αμέλεια, γεγονός που οδήγησε στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση της πυρκαγιάς και στις βαριές απώλειες».
Η αστυνομία ανέφερε ότι, εκτός από το προστατευτικό ύφασμα και τα πλαστικά καλύμματα που φαίνεται να μην πληρούσαν τις προδιαγραφές πυρασφάλειας, εντοπίστηκε και αφρώδες υλικό σε παράθυρα κτιρίου που δεν επλήγη, το οποίο είχε τοποθετηθεί από την εταιρεία στο πλαίσιο εργασιών που διαρκούν πάνω από έναν χρόνο. Συνελήφθησαν δύο διευθυντές και ένας μηχανολόγος σύμβουλος της εταιρείας με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.
Η ανακαίνιση του συγκροτήματος βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και έναν χρόνο. Η Αρχή Καταπολέμησης Διαφθοράς του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για ενδεχόμενη διαφθορά σε σχέση με το έργο.
Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ένας πυροσβέστης, ενώ δεκάδες τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνολικά 279 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.
Περισσότεροι από 1.200 πυροσβέστες και 304 οχήματα επιχειρούν στο σημείο. «Προτεραιότητα είναι η κατάσβεση της φωτιάς και η διάσωση όσων έχουν εγκλωβιστεί» δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Τζον Λι, σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσει στήριξη στους τραυματίες και στη συνέχεια πλήρης έρευνα των αιτιών της τραγωδίας.
