Στους 55 οι νεκροί από τη φωτιά σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ - Έρευνες για αμέλεια

Περισσότεροι από 1.200 πυροσβέστες και 304 οχήματα επιχειρούν στο σημείο. «Προτεραιότητα είναι η κατάσβεση της φωτιάς και η διάσωση όσων έχουν εγκλωβιστεί» δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Τζον Λι, σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσει στήριξη στους τραυματίες και στη συνέχεια πλήρης έρευνα των αιτιών της τραγωδίας.