Ιαπωνία: Οι αστυνομικοί έχουν πλέον άδεια να πυροβολούν αρκούδες μετά τις επιθέσεις ρεκόρ φέτος
ΚΟΣΜΟΣ
Αρκούδα Αρκούδες Ιαπωνία Επίθεση

Ιαπωνία: Οι αστυνομικοί έχουν πλέον άδεια να πυροβολούν αρκούδες μετά τις επιθέσεις ρεκόρ φέτος

Δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 100 έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις αρκούδων από τις αρχές Απριλίου

Ιαπωνία: Οι αστυνομικοί έχουν πλέον άδεια να πυροβολούν αρκούδες μετά τις επιθέσεις ρεκόρ φέτος
3 ΣΧΟΛΙΑ
Από σήμερα επιτρέπεται στους αστυνομικούς στην Ιαπωνία να πυροβολούν αρκούδες, ύστερα από χαλάρωση των δρακόντειων κανόνων που ισχύουν στη χώρα κατά των πυροβόλων όπλων, προκειμένου να αποτραπούν οι ορισμένες φορές ακόμη και θανατηφόρες επιθέσεις των ζώων αυτών εναντίον ανθρώπων, οι οποίες ώθησαν την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο να εκδώσει προειδοποίηση.

Δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους –υπερδιπλάσιοι από πέρυσι και αριθμός ρεκόρ από τότε που άρχισαν να τηρούνται στατιστικά στοιχεία-- και πάνω από 100 έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις αρκούδων από τις αρχές Απριλίου στο αρχιπέλαγος. Περιστατικά αναφέρονται σχεδόν καθημερινά από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για περιστατικά με αρκούδες που περιπλανώνται σε κατοικημένες περιοχές, μπαίνοντας σε σπίτια, προκαλώντας καταστροφές σε σουπερμάρκετ ή πλησιάζοντας σε σχολεία.


Οι νομοί Ακίτα και Ιουατέ, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, όπου έχει καταγραφεί η πλειονότητα των επιθέσεων, διοργάνωσαν σήμερα τελετές για να υποδεχθούν τους αστυνομικούς μονάδων αντιμετώπισης των ταραχών, που θα αναπτυχθούν στην περιοχή και θα είναι εξοπλισμένοι με τουφέκια. Ιάπωνες αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο AFP ότι η τροποποίηση των κανόνων για τα πυροβόλα όπλα τίθεται σε ισχύ σήμερα. Τα πιστόλια που φέρουν συνήθως οι αστυνομικοί δεν θεωρούνται αρκετά ισχυρά για να σκοτώσουν μια αρκούδα.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο ανήρτησε χθες, Τετάρτη, στον ιστότοπό της «προειδοποίηση που αφορά την άγρια πανίδα», για να συστήσει στους πολίτες της να αποφεύγουν την πεζοπορία μόνοι τους στις περιοχές στις οποίες έχουν θεαθεί αρκούδες, ή ακόμη και να μην πηγαίνουν εκεί καθόλου. Η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε επίσης τους επισκέπτες να αποφεύγουν να περπατούν μόνοι τους στις περιοχές στις οποίες υπάρχουν αρκούδες.
Κλείσιμο


Οι θεάσεις και οι επιθέσεις αρκούδων έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Χθες, ένα αρκουδάκι εμφανίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο Ιουατέ Χαναμάκι στον νομό Ιουατέ, προκαλώντας το κλείσιμο του διαδρόμου προσαπογείωσης για πάνω από μια ώρα και την καθυστέρηση δύο εσωτερικών πτήσεων, δήλωσε στο AFP ο τοπικός αξιωματούχος Σιγκέο Κόνο.

Ο στρατός αναπτύχθηκε επίσης την περασμένη εβδομάδα στους δύο νομούς στη βορειοανατολική Ιαπωνία, αλλά οι στρατιώτες δεν φέρουν όπλα. Είναι εξοπλισμένοι με σπρέι απώθησης αρκούδων, ραβδιά, ασπίδες, γυαλιά προστασίας, αλεξίσφαιρα γιλέκα και μηχανισμούς εκτόξευσης διχτυών. Αυτοί θα βοηθήσουν στη μεταφορά παγίδων για αρκούδες, κυνηγών και των ζώων που θα αιχμαλωτίζονται.


Λόγω έλλειψης τροφής, ιδίως βελανιδιών, αριθμός αρκούδων, ο πληθυσμός των οποίων αυξάνεται ραγδαία στο αρχιπέλαγος, έφτασε σε αναζήτησή της στις πόλεις, καθώς η μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές έχει καταστήσει λιγότερο ευδιάκριτα τα σύνορα ανάμεσα στα δάση και τις αστικές περιοχές, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς

Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης