Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Ιαπωνία: Οι αστυνομικοί έχουν πλέον άδεια να πυροβολούν αρκούδες μετά τις επιθέσεις ρεκόρ φέτος
Δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 100 έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις αρκούδων από τις αρχές Απριλίου
Δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους –υπερδιπλάσιοι από πέρυσι και αριθμός ρεκόρ από τότε που άρχισαν να τηρούνται στατιστικά στοιχεία-- και πάνω από 100 έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις αρκούδων από τις αρχές Απριλίου στο αρχιπέλαγος. Περιστατικά αναφέρονται σχεδόν καθημερινά από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για περιστατικά με αρκούδες που περιπλανώνται σε κατοικημένες περιοχές, μπαίνοντας σε σπίτια, προκαλώντας καταστροφές σε σουπερμάρκετ ή πλησιάζοντας σε σχολεία.
Police in Japan can now use rifles to shoot bears after strict gun laws were revised to help authorities battle a spate of fatal attackshttps://t.co/z4wkb39ekt pic.twitter.com/udUSap56K7— AFP News Agency (@AFP) November 13, 2025
Οι νομοί Ακίτα και Ιουατέ, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, όπου έχει καταγραφεί η πλειονότητα των επιθέσεων, διοργάνωσαν σήμερα τελετές για να υποδεχθούν τους αστυνομικούς μονάδων αντιμετώπισης των ταραχών, που θα αναπτυχθούν στην περιοχή και θα είναι εξοπλισμένοι με τουφέκια. Ιάπωνες αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο AFP ότι η τροποποίηση των κανόνων για τα πυροβόλα όπλα τίθεται σε ισχύ σήμερα. Τα πιστόλια που φέρουν συνήθως οι αστυνομικοί δεν θεωρούνται αρκετά ισχυρά για να σκοτώσουν μια αρκούδα.
Around 19:30 on November 6 in Japan, at the Urakawa Nozumi Bridge near Kuwata Ranch, a staff member out for night feeding came face-to-face with a bear.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 7, 2025
Thankfully, they were unharmed, and nothing else happened beyond what’s shown in this video.pic.twitter.com/tMthmOQBFx
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο ανήρτησε χθες, Τετάρτη, στον ιστότοπό της «προειδοποίηση που αφορά την άγρια πανίδα», για να συστήσει στους πολίτες της να αποφεύγουν την πεζοπορία μόνοι τους στις περιοχές στις οποίες έχουν θεαθεί αρκούδες, ή ακόμη και να μην πηγαίνουν εκεί καθόλου. Η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε επίσης τους επισκέπτες να αποφεύγουν να περπατούν μόνοι τους στις περιοχές στις οποίες υπάρχουν αρκούδες.
🇯🇵 Another frightening bear attack in Hokkaido, Japan. This time a bear actually managed to break into a local military base. I think it's time for the government to start training and paying hunters to prevent this from happening. pic.twitter.com/grL9lcsYYX— 鈴森はるか 『haruka suzumori』 🇯🇵 (@harukaawake) October 29, 2025
Οι θεάσεις και οι επιθέσεις αρκούδων έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Χθες, ένα αρκουδάκι εμφανίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο Ιουατέ Χαναμάκι στον νομό Ιουατέ, προκαλώντας το κλείσιμο του διαδρόμου προσαπογείωσης για πάνω από μια ώρα και την καθυστέρηση δύο εσωτερικών πτήσεων, δήλωσε στο AFP ο τοπικός αξιωματούχος Σιγκέο Κόνο.
Ο στρατός αναπτύχθηκε επίσης την περασμένη εβδομάδα στους δύο νομούς στη βορειοανατολική Ιαπωνία, αλλά οι στρατιώτες δεν φέρουν όπλα. Είναι εξοπλισμένοι με σπρέι απώθησης αρκούδων, ραβδιά, ασπίδες, γυαλιά προστασίας, αλεξίσφαιρα γιλέκα και μηχανισμούς εκτόξευσης διχτυών. Αυτοί θα βοηθήσουν στη μεταφορά παγίδων για αρκούδες, κυνηγών και των ζώων που θα αιχμαλωτίζονται.
Japan deploys troops to fight rising bear attacks:— Cyrus (@Cyrus_In_The_X) November 6, 2025
Over 100 people have been attacked this year - 12 killed.
Soldiers will set traps, help hunters, and handle carcasses - no live fire allowed.
Recent cases reported near schools and stations.#Japan #Wildlife #News pic.twitter.com/tdHUIR5RIm
Λόγω έλλειψης τροφής, ιδίως βελανιδιών, αριθμός αρκούδων, ο πληθυσμός των οποίων αυξάνεται ραγδαία στο αρχιπέλαγος, έφτασε σε αναζήτησή της στις πόλεις, καθώς η μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές έχει καταστήσει λιγότερο ευδιάκριτα τα σύνορα ανάμεσα στα δάση και τις αστικές περιοχές, σύμφωνα με τους ερευνητές.
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr