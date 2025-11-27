Ινδονησία: Σεισμός 6,6 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά της Σουμάτρα
ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός τώρα

Ινδονησία: Σεισμός 6,6 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά της Σουμάτρα

Η Ινδονησία συγκλονίζεται συχνά από σεισμούς καθώς βρίσκεται στον «Δακτυλίδι της Φωτιάς» στον Ειρηνικού

Ινδονησία: Σεισμός 6,6 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά της Σουμάτρα
Σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα σε ένα μικρό νησί βορειοδυτικά της Σουμάτρα στην Ινδονησία, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS), με τις αρχές να επισημαίνουν ότι προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί ζημιές.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 11:56 (τοπική ώρα, 06:56 ώρα Ελλάδας), εντοπίζεται στο νησί Σιμεουλούε και είχε εστιακό βάθος 25 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS, το οποίο εκτίμησε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι.



Ωστόσο η ινδονησιακή υπηρεσία BMKG ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών και το εστιακό του βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα, όμως πρόσθεσε ότι η δόνηση αυτή δεν μπορεί να προκαλέσει τσουνάμι.

Η Ινδονησία συγκλονίζεται συχνά από σεισμούς καθώς βρίσκεται στον «Δακτυλίδι της Φωτιάς» στον Ειρηνικού, μια περιοχή έντονης σεισμικής δραστηριότητας όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η οποία εκτείνεται από την Ιαπωνία μέσω της νοτιοανατολικής Ασίας σε όλη τη λεκάνη του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ειδήσεις σήμερα:

Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του

«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου

Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης