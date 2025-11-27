Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Ινδονησία: Σεισμός 6,6 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά της Σουμάτρα
Ινδονησία: Σεισμός 6,6 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά της Σουμάτρα
Η Ινδονησία συγκλονίζεται συχνά από σεισμούς καθώς βρίσκεται στον «Δακτυλίδι της Φωτιάς» στον Ειρηνικού
Σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα σε ένα μικρό νησί βορειοδυτικά της Σουμάτρα στην Ινδονησία, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS), με τις αρχές να επισημαίνουν ότι προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί ζημιές.
Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 11:56 (τοπική ώρα, 06:56 ώρα Ελλάδας), εντοπίζεται στο νησί Σιμεουλούε και είχε εστιακό βάθος 25 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS, το οποίο εκτίμησε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι.
Ωστόσο η ινδονησιακή υπηρεσία BMKG ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών και το εστιακό του βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα, όμως πρόσθεσε ότι η δόνηση αυτή δεν μπορεί να προκαλέσει τσουνάμι.
Η Ινδονησία συγκλονίζεται συχνά από σεισμούς καθώς βρίσκεται στον «Δακτυλίδι της Φωτιάς» στον Ειρηνικού, μια περιοχή έντονης σεισμικής δραστηριότητας όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η οποία εκτείνεται από την Ιαπωνία μέσω της νοτιοανατολικής Ασίας σε όλη τη λεκάνη του Ειρηνικού Ωκεανού.
Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 11:56 (τοπική ώρα, 06:56 ώρα Ελλάδας), εντοπίζεται στο νησί Σιμεουλούε και είχε εστιακό βάθος 25 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS, το οποίο εκτίμησε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι.
A magnitude 6.2 earthquake took place 58km WNW of Sinabang, Indonesia at 04:56 UTC (6 minutes ago). The depth was 27km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Gempa #Indonesia pic.twitter.com/ofKo5KmPMS— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) November 27, 2025
Ωστόσο η ινδονησιακή υπηρεσία BMKG ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών και το εστιακό του βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα, όμως πρόσθεσε ότι η δόνηση αυτή δεν μπορεί να προκαλέσει τσουνάμι.
Η Ινδονησία συγκλονίζεται συχνά από σεισμούς καθώς βρίσκεται στον «Δακτυλίδι της Φωτιάς» στον Ειρηνικού, μια περιοχή έντονης σεισμικής δραστηριότητας όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η οποία εκτείνεται από την Ιαπωνία μέσω της νοτιοανατολικής Ασίας σε όλη τη λεκάνη του Ειρηνικού Ωκεανού.
Ειδήσεις σήμερα:
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα