Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στη νοτιοδυτική Κίνα - Τουλάχιστον δύο νεκροί, χιλιάδες εκκενώνουν σπίτια, κατέρρευσαν κτίρια
Ο σεισμός έπληξε την πόλη Λιουτζού στις 00:21 τοπική ώρα (19:21 ώρα Ελλάδος χθες), σύμφωνα με το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua
Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών έπληξε την περιοχή Γκουανγκσί στη νοτιοδυτική Κίνα νωρίς τη Δευτέρα, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και αναγκάζοντας περισσότερους από 7.000 κατοίκους στην πόλη Λιουζού να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.
Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για προβλήματα στις μεταφορές, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.
Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετέδωσε ότι τα θύματα είναι ένα ζευγάρι, ένας 63χρονος άνδρας και μια 53χρονη γυναίκα.
Σύμφωνα με το δίκτυο CCTV και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua:
Δύο επιβεβαιωμένοι θάνατοι έχουν καταγράφεί και ένας αγνοούμενος ενώ τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ευτυχώς χωρίς τραύματα που να απειλούν τη ζωή τους.
Δεκατρία κτίρια κατέρρευσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
Οι σιδηροδρομικές αρχές επισήμαναν την πιθανότητα διαταραχών στα δρομολόγια, καθώς διεξάγονται έλεγχοι στην ακεραιότητα των γραμμών.
Ωστόσο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στην πληγείσα περιοχή τα δίκτυα επικοινωνίας και ηλεκτροδότησης.
Φωτογραφία: Reuters
