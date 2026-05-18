Η ΑΒ Βασιλόπουλος μας συνδέει καθημερινά με μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα – Πού θα βρούμε γαλακτοκομικά φτιαγμένα με ντόπιο, φρέσκο γάλα και πολλή φροντίδα.
Πιλότος βρέθηκε ζωντανός μέσα στη ζούγκλα της Βραζιλίας μετά από περισσότερες από 24 ώρες από τη συντριβή του αεροσκάφους του
Πιλότος βρέθηκε ζωντανός μέσα στη ζούγκλα της Βραζιλίας μετά από περισσότερες από 24 ώρες από τη συντριβή του αεροσκάφους του
Δείτε βίντεο από τη διάσωση του 72χρονου - Είχε αρχικά θεωρηθεί νεκρός, όταν το μονοκινητήριο αεροπλάνο του κατέπεσε - Η επιχείρηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της πυκνής βλάστησης στη ζούγκλα
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού ενός 72χρονου πιλότου στη βόρεια Βραζιλία, ο οποίος βρέθηκε ζωντανός περισσότερο από ένα 24ωρο μετά την πτώση του μικρού αεροσκάφους που χειριζόταν σε πυκνή δασική περιοχή.
Ο Άλτεβιρ Έντσον είχε αρχικά θεωρηθεί νεκρός, όταν το μονοκινητήριο αεροπλάνο του κατέπεσε κοντά στην πόλη Μπελέμ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα όταν ένας γύπας χτύπησε την έλικα του κινητήρα. Η πρόσκρουση του μεγάλου πτηνού φέρεται να προκάλεσε απώλεια ύψους, οδηγώντας τελικά στη συντριβή.
Όταν οι Αρχές εντόπισαν τα συντρίμμια, ο πιλότος δεν βρισκόταν εκεί, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη μεγάλης επιχείρησης αναζήτησης. Η επιχείρηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της πυκνής βλάστησης στη ζούγκλα. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο 72χρονος προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο της πτώσης αναζητώντας βοήθεια, όμως έχασε τον προσανατολισμό του μέσα στο δάσος.
Τελικά, οι διασώστες τον εντόπισαν σε απόσταση άνω των πέντε χιλιομέτρων από τα συντρίμμια, με τη βοήθεια drone και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Σε βίντεο από την επιχείρηση φαίνονται μέλη των σωστικών συνεργείων να κινούνται μέσα σε νερά που έφταναν μέχρι τον λαιμό τους για να προσεγγίσουν τον πιλότο και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.
Σύμφωνα με διασώστη που συμμετείχε στην επιχείρηση, ο 72χρονος ήταν αποπροσανατολισμένος, είχε εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός του και δυσκολευόταν να κινηθεί. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.
Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο Άλτεβιρ Έντσον είναι ιδιαίτερα έμπειρος πιλότος. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως κοντά στα συντρίμμια εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων γυαλιά, ρούχα και ρολόι, ενώ το παράθυρο του αεροσκάφους ήταν σπασμένο και υπήρχαν ίχνη αίματος.
Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται από την πολεμική αεροπορία της Βραζιλίας.
Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από άλλο αεροπορικό δυστύχημα στη χώρα, όταν αεροσκάφος έπεσε πάνω σε χαμηλό κτίριο στο Μπέλο Οριζόντε.
Ο Άλτεβιρ Έντσον είχε αρχικά θεωρηθεί νεκρός, όταν το μονοκινητήριο αεροπλάνο του κατέπεσε κοντά στην πόλη Μπελέμ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα όταν ένας γύπας χτύπησε την έλικα του κινητήρα. Η πρόσκρουση του μεγάλου πτηνού φέρεται να προκάλεσε απώλεια ύψους, οδηγώντας τελικά στη συντριβή.
Όταν οι Αρχές εντόπισαν τα συντρίμμια, ο πιλότος δεν βρισκόταν εκεί, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη μεγάλης επιχείρησης αναζήτησης. Η επιχείρηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της πυκνής βλάστησης στη ζούγκλα. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο 72χρονος προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο της πτώσης αναζητώντας βοήθεια, όμως έχασε τον προσανατολισμό του μέσα στο δάσος.
Τελικά, οι διασώστες τον εντόπισαν σε απόσταση άνω των πέντε χιλιομέτρων από τα συντρίμμια, με τη βοήθεια drone και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Σε βίντεο από την επιχείρηση φαίνονται μέλη των σωστικών συνεργείων να κινούνται μέσα σε νερά που έφταναν μέχρι τον λαιμό τους για να προσεγγίσουν τον πιλότο και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.
Σύμφωνα με διασώστη που συμμετείχε στην επιχείρηση, ο 72χρονος ήταν αποπροσανατολισμένος, είχε εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός του και δυσκολευόταν να κινηθεί. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.
Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο Άλτεβιρ Έντσον είναι ιδιαίτερα έμπειρος πιλότος. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως κοντά στα συντρίμμια εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων γυαλιά, ρούχα και ρολόι, ενώ το παράθυρο του αεροσκάφους ήταν σπασμένο και υπήρχαν ίχνη αίματος.
Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται από την πολεμική αεροπορία της Βραζιλίας.
Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από άλλο αεροπορικό δυστύχημα στη χώρα, όταν αεροσκάφος έπεσε πάνω σε χαμηλό κτίριο στο Μπέλο Οριζόντε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα