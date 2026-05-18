Ελληνίδες τουρίστριες τραυματίστηκαν από πτώση τμήματος μπαλκονιού στη Μινόρκα της Ισπανίας
37 και 38 ετών οι δύο γυναίκες από την Ελλάδα - Τραυματίστηκε και μια 65χρονη Βρετανίδα - Με τραύματα στο κεφάλι και κατάγματα δύο από τις τρεις γυναίκες
Ατύχημα με πτώση τμήματος μπαλκονιού από την οποία τραυματίστηκαν δύο Ελληνίδες και μια Βρετανίδα τουρίστρια σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Μινόρκα της Ισπανίας.
Σύμφωνα με την Sun οι τρεις γυναίκες έπαιρναν πρωινό στην Plaça Nova όταν συνέβη η πτώση.
Κατά την ίδια πηγή πρόκειται για μια 65χρονη από τη Βρετανία καθώς και μια 37χρονη και μια 38χρονη από την Ελλάδα.
Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα δύο από τις γυναίκες υπέστησαν τραύματα στο κεφάλι και κατάγματα.
Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα από την τοπική αστυνομία.
Η ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν άμεση. Σε λιγότερο από ένα λεπτό, αρκετές μονάδες της Τοπικής Αστυνομίας που βρίσκονταν στην περιοχή —στην Plaça de la Catedral και στην Plaça des Born— είχαν ήδη αναλάβει το περιστατικό.
Απεστάλησαν επίσης δύο μονάδες 061, συμπεριλαμβανομένου ενός ιατρικού ασθενοφόρου, τριών πυροσβεστών, του δημοτικού αρχιτέκτονα και τριών περιπολιών της Εθνικής Αστυνομίας, οι οποίες συνεργάστηκαν για τη διατήρηση και την ασφάλεια της περιοχής.
Η συντονισμένη δράση μεταξύ όλων των υπηρεσιών ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης ήταν υποδειγματική. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενεργοποίησε το Δημοτικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα, τον επαγγελματισμό και την ταχύτητα όλου του συμμετεχόντος προσωπικού. Αυτή η δράση ευνοήθηκε επίσης από τις εικόνες που καταγράφηκαν ζωντανά από την κάμερα ασφαλείας που είναι εγκατεστημένη στην Plaça Nova, οι οποίες επέτρεψαν την επιτάχυνση του συντονισμού των υπηρεσιών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Ciutadella θα ήθελε να επαναλάβει την ευγνωμοσύνη του σε όλους τους επαγγελματίες που παρενέβησαν, καθώς και για τη συνεργασία και την υποδειγματική στάση των γειτόνων, των εμπόρων και των πολιτών που ήταν παρόντες τη στιγμή των γεγονότων.
Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει όλη την υποστήριξη και τις καλύτερες ευχές για ανάρρωση στους τραυματίες και στις οικογένειές τους.
Η ανακοίνωση του δημοτικού συμβουλίου της περιοχής Ciutadella«Σήμερα (σ.σ. την Κυριακή) το πρωί, στις 11 π.μ., η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 έλαβε μια κλήση που ανέφερε την αποκόλληση ενός κομματιού γείσου από ένα κτίριο που βρίσκεται στην Plaça Nova. Ως αποτέλεσμα, τρία άτομα που βρίσκονταν στη βεράντα ενός καταστήματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Juaneda Menorca.
