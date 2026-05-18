Ανησυχία για την υγεία της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας: Εμφανίστηκε δημόσια με συσκευή αναπνοής σε οικογενειακή εκδήλωση
Ανησυχία για την υγεία της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας: Εμφανίστηκε δημόσια με συσκευή αναπνοής σε οικογενειακή εκδήλωση
Η 52χρονη πριγκίπισσα πάσχει από πνευμονική ίνωση και έχει ξεκινήσει διαδικασίες για πιθανή μεταμόσχευση πνευμόνων - Ήταν παρούσα με αναπνευστική συσκευή σε εκδήλωση για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας της Νορβηγίας
Με συσκευή αναπνοής εμφανίστηκε η Πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας κατά τη διάρκεια δημόσιας οικογενειακής συνάντησης την Κυριακή, για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας της Νορβηγίας. Η 52χρονη πριγκίπισσα, που πάσχει από πνευμονική ίνωση, παρακολούθησε παιδική παρέλαση στην βασιλική κατοικία κοντά στο Όσλο.
Η γιορτή της Εθνικής Ημέρας της Νορβηγίας τιμά την υπογραφή του νορβηγικού Συντάγματος το 1814 και περιλαμβάνει στρατιωτικές παρελάσεις, σημαιοστολισμούς, μουσική, φαγητό και δημόσιες εκδηλώσεις. Η Μέτε Μάριτ συνοδευόταν από τον σύζυγό της, τον 52χρονο πρίγκιπα Χάακον, τον νεότερο γιο της, τον 20χρονο πρίγκιπα Σβερ Μάγκνους, καθώς και από την 88χρονο βασίλισσα Σόνια, και τον 89χρονο βασιλιά Χάραλντ, όταν σταμάτησε για να χαιρετήσει το πλήθος και να φωτογραφηθεί στο μπαλκόνι και έξω από το παλάτι.
Παρά την κατάσταση της υγείας της, η πριγκίπισσα ήταν χαμογελαστή στο κοινό κατά τους εορτασμούς.
Η γιορτή της Εθνικής Ημέρας της Νορβηγίας τιμά την υπογραφή του νορβηγικού Συντάγματος το 1814 και περιλαμβάνει στρατιωτικές παρελάσεις, σημαιοστολισμούς, μουσική, φαγητό και δημόσιες εκδηλώσεις. Η Μέτε Μάριτ συνοδευόταν από τον σύζυγό της, τον 52χρονο πρίγκιπα Χάακον, τον νεότερο γιο της, τον 20χρονο πρίγκιπα Σβερ Μάγκνους, καθώς και από την 88χρονο βασίλισσα Σόνια, και τον 89χρονο βασιλιά Χάραλντ, όταν σταμάτησε για να χαιρετήσει το πλήθος και να φωτογραφηθεί στο μπαλκόνι και έξω από το παλάτι.
Η μάχη για την υγεία τηςΗ υγεία της πριγκίπισσας βρίσκεται υπό παρακολούθηση εδώ και αρκετά χρόνια, μετά τη διάγνωση πνευμονικής ίνωσης το 2018, μιας ασθένειας που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και δυσκολία στην αναπνοή. Το φθινόπωρο του προηγούμενου έτους, διαπιστώθηκε επιδείνωση της κατάστασής της και οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Rikshospitalet ξεκίνησαν διαδικασίες για πιθανή μεταμόσχευση πνευμόνων. Ο καθηγητής και επικεφαλής του Τμήματος Αναπνευστικής Ιατρικής, Άρε Μάρτιν Χολμ ανέφερε ότι «φτάνουμε στο σημείο όπου η μεταμόσχευση πνευμόνων θα είναι αναγκαία και γίνονται οι απαραίτητες προετοιμασίες».
Παρά την κατάσταση της υγείας της, η πριγκίπισσα ήταν χαμογελαστή στο κοινό κατά τους εορτασμούς.
🇳🇴#Norways Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit, with Prince Sverre Magnus attended the celebration marked the Constitution Day or National Day on 17 May 2026 at the Royal Residence Skaukum in Asker.— Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) May 17, 2026
📸 NTB Scanpix #KronprinsHaakon #KronprinsesseMetteMarit… pic.twitter.com/xVVGKI2RWH
Απών ο 29χρονος γιος της, Μάριους Μποργκ ΧόιμπιΟ μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας, ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι, παρέμεινε εκτός εορτασμών, καθώς βρίσκεται στη φυλακή περιμένοντας την απόφαση για τη δίκη του για βιασμό, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο. Το δικαστήριο της περιφέρειας Όσλο θα ανακοινώσει την ετυμηγορία στις 15 Ιουνίου. Αν κριθεί ένοχος για τις σοβαρότερες κατηγορίες, αντιμετωπίζει την ποινή που ζητήθηκε από την εισαγγελία για κάθειρξη επτά ετών και επτά μηνών. Ο ίδιος αρνείται τις συνολικά 40 κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα