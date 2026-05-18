Παραλία 24ωρης λειτουργίας μόνο για γυναίκες εγκαινίασε το Ντουμπάι
Η συγκεκριμένη παραλία που λειτουργεί από τις αρχές Μαΐου, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος ανάπτυξης αξίας περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ
Το Ντουμπάι άνοιξε την πρώτη στον κόσμο ιδιωτική παραλία αποκλειστικά για γυναίκες, με προσωπικό επίσης μόνο γυναίκες και ειδικά προγράμματα κολύμβησης τη νύχτα. Η νέα παραλία βρίσκεται στην περιοχή Αλ Μαμζάρ, στη βορειοανατολική γωνία του εμιράτου, και έχει ήδη υποδεχθεί κατοίκους και τουρίστες από τις αρχές του μήνα.
Η παραλία διαθέτει φράχτες για απόλυτη ιδιωτικότητα, αυστηρούς κανόνες κατά της φωτογράφισης και έξυπνα συστήματα παρακολούθησης για την ασφάλεια των επισκεπτών. Πρόκειται για μέρος του ευρύτερου έργου ανακαίνισης του Αλ Μαμζάρ, που στοχεύει στην επέκταση των παραλιών και της υποδομής της περιοχής.
Η κυβέρνηση του Ντουμπάι δήλωσε ότι «οι παραλίες στη συγκεκριμένη περιοχή αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος ανάπτυξης παραλιών αξίας περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης δημόσιων παραλιών».
Αν και ορισμένοι προορισμοί στα ΗΑΕ προσφέρουν ήδη ζώνες μόνο για γυναίκες ή ειδικές μέρες για τις γυναίκες, η νέα παραλία είναι η πρώτη που παρέχει πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο. Εκτεινόμενη σε 125.000 τετραγωνικά μέτρα, λειτουργεί με πλήρες γυναικείο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων ασφαλείας και ναυαγοσωστών, ενώ η παραλία διαθέτει επίσης ειδικό χώρο για παιδιά.
Η δημοτική αρχή του Ντουμπάι προβλέπει ότι η επισκεψιμότητα θα φτάσει τα επτά εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του αναπτυξιακού προγράμματος στο Αλ Μαμζάρ.
