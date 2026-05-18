Επίθεση με drones και πυραύλους στη Μαύρη Θάλασσα, προειδοποίηση για τη ναυσιπλοΐα
Η EOS Risk Group κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανές διαταραχές σε λιμάνια και θαλάσσιες μεταφορές
Σημαντική επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, μετά από νέα επίθεση με drones και πυραύλους, σύμφωνα με ενημέρωση της EOS Risk Group.
Όπως αναφέρεται, το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της 17ης προς 18η Μαΐου 2026, με στόχους την Οδησσό, ένα από τα βασικά λιμάνια της περιοχής– αλλά και την πόλη Ντνίπρο. Οι επιθέσεις φέρεται να έπληξαν λιμενικές υποδομές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και κατοικημένες περιοχές.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην Οδησσό καταγράφηκαν πλήγματα σε κτίρια κατοικιών, σχολείο και νηπιαγωγείο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί. Παράλληλα, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται κατά διαστήματα, διατηρώντας υψηλό το επίπεδο κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή.
Οι ειδικοί συνιστούν συνεχή επιτήρηση με οπτικά και ραντάρ μέσα σε 24ωρη βάση, αυξημένα μέτρα προστασίας στα πλοία και άμεση αναφορά κάθε ύποπτης δραστηριότητας στις αρμόδιες αρχές. Τέλος, υπογραμμίζεται η ανάγκη παρακολούθησης των προειδοποιήσεων για εναέριες απειλές και συμμόρφωσης με τις οδηγίες των αρχών σε περίπτωση νέας επίθεσης, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή και απρόβλεπτη για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.
Καμπανάκι από την EOS Risk GroupΗ EOS Risk Group επισημαίνει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ζημιών σε κρίσιμες ναυτιλιακές υποδομές, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία των λιμανιών και τη ροή των εμπορευματικών μεταφορών. Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να επιδείξουν τα πλοία που δραστηριοποιούνται στη Μαύρη Θάλασσα.
