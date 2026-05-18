Ανθρωποκυνηγητό στην Κροατία για άνδρα που δολοφόνησε νεαρό διανομέα πίτσας με 10 σφαίρες: «Απειλούσε όλη την πόλη»
Δολοφονία Κροατία Διανομέας φαγητού Πυροβολισμοί

Η αστυνομία αναζητά τον Κρίστιαν Αλέξιτς, που θεωρείται οπλισμένος και επικίνδυνος - Ο αδελφός του τον περιέγραφε ως το «απόλυτο κακό» σύμφωνα με μαρτυρίες

επιμέλεια: Νάνσυ Κουλούρα
Ανθρωποκυνηγητό έχει ξεσπάσει στην Κροατία για τον εντοπισμό του Κρίστιαν Αλέξιτς, ο οποίος δολοφόνησε διανομέα πίτσας το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Ντρνις, πυροβολώντας τον επανειλημμένα στην αυλή σπιτιού. Οι αρχές χαρακτηρίζουν τον ύποπτο ιδιαίτερα επικίνδυνο και πιθανόν οπλισμένο, ενώ κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι επί χρόνια προκαλούσε φόβο με βίαιες απειλές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το serbiantimes.info, ο Αλέξιτς φέρεται να πυροβόλησε περίπου δέκα φορές εναντίον του νεαρού διανομέα, ο οποίος είχε μεταβεί σε κατοικία για παράδοση παραγγελίας. Ένας δεύτερος διανομέας που συνόδευε το θύμα κατάφερε να διαφύγει αμέσως μετά τους πυροβολισμούς και ειδοποίησε την αστυνομία.

Όπως μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ, αρχικά ο εργοδότης τους επρόκειτο να πραγματοποιήσει ο ίδιος τη διανομή, ωστόσο οι δύο νεαροί εργαζόμενοι προσφέρθηκαν να αναλάβουν εκείνοι την παραγγελία.

Οι κροατικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τον ύποπτο με μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο Αλέξιτς καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας σε αγορά στο Ντρνις περίπου στις 3 τα ξημερώματα. Στη συνέχεια φέρεται να κατευθύνθηκε προς την περιοχή Βάρος και προς το χωριό Λίσνιακ στην περιοχή Προμίνα.

Η αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει φωτογραφία του υπόπτου και προειδοποιεί τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν σε περίπτωση που τον εντοπίσουν, καθώς θεωρείται επικίνδυνος και ενδέχεται να φέρει πυροβόλο όπλο. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αναζητήσουν άμεσα ασφαλές καταφύγιο και να ειδοποιήσουν την αστυνομία μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν όλες οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις, ειδικές μονάδες, ελικόπτερο και drones, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται σε αγροτικές και ορεινές περιοχές γύρω από το Ντρνις.

Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι ο Αλέξιτς προκαλούσε φόβο εδώ και χρόνια, εξαπολύοντας συχνά βίαιες απειλές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έλεγε ότι θα «σκοτώσει όλη την πόλη», ενώ φέρεται να διατηρούσε ακόμη και λίστα με ονόματα ανθρώπων που σχεδίαζε να σκοτώσει.

Ένας από τους κατοίκους δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι ακόμη και ο αδελφός του υπόπτου τον περιέγραφε ως «το απόλυτο κακό».
